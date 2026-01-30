La hija de una de las fallecidas en Adamuz sopapea a Pedro Sánchez en el funeral por las víctimas

Una alocución impecable.

Liliana Sáenz, hija de una de las fallecidas en el accidente ferroviario acontecido en Adamuz (Córdoba), protagonizó uno de los momentos más emotivos del funeral celebrado en el Polideportivo Carolina Marín, en Huelva.

Desde el primer momento sacudió una buena andanada a Pedro Sánchez por tratar de politizar este acto e intentar quitarle todo sentido religioso:

En primer lugar, gracias a nuestra diócesis por este funeral, el único funeral que cabía en esta despedida, pues la única presidencia que queremos a nuestro lado es la del Dios que hoy aquí se ha hecho presente en el pan y el vino, bajo la mirada de su Madre, en su advocación cinteña. Huelva es una tierra mariana, Andalucía es un pueblo creyente y es abrazando su cruz donde encontramos mayor consuelo. Gracias a los que nos acompañáis por amor, por compasión, por empatía. Gracias, incluso, a los que lo hacéis por agenda.

Agradeció al pueblo de Adamuz que se volcaran con los heridos y fallecidos del tren desde el primer momento:

Gracias al pueblo de Adamuz, ese pequeño rincón que nunca olvidaremos y que nunca olvidará, así como a la ciudad cordobesa, a los que nos sentimos y nos sentiremos unidos para siempre… Sin pensar en las consecuencias, no dudaron en sumirse al caos de los hierros retorcidos, de la sangre, del dolor y de las lágrimas. Acompañaron a nuestros heridos hasta que estuvieron seguros de que estaban a salvo y luego nos acompañaron en nuestro lamento… Pusieron a nuestra disposición el sustento y el cobijo de esos amargos días, pero, sobre todo, pusieron todo su cariño, su entrega y su deseo de hacer que ese duro momento doliera un poco menos.

También elogió a los servicios sanitarios y de seguridad por la labor acometida:

Gracias a los cuerpos de seguridad y emergencias que acudieron prestos, como siempre, a la llamada. Hicieron lo que pudieron con la información y los medios de los que disponían. Gracias por vuestra empatía, vuestra cercanía y vuestro afecto en los días posteriores.

Gracias a la sanidad andaluza, sin duda sostenida por los profesionales que la integran. Yo sé lo que es volver a casa de una guardia mala y abrazar a tus hijos porque sabes que alguien ya nunca podrá volver a hacerlo con el suyo. Yo sé lo que es intentar sanar el cuerpo de alguien que tiene el alma herida de muerte. Tuvo que ser durísimo, compañeros. Gracias. Gracias al personal y voluntarios de Cruz Roja, que no han soltado nuestra mano en ningún momento.

Dio las gracias también a las instituciones andaluzas, tanto a nivel autonómico como local:

Gracias a nuestras instituciones autonómicas, que se pusieron de frente desde el minuto cero, soportando el caos y los envites de nuestra propia angustia… Permitidme, no obstante, una crítica a la lentitud de la información, pues, creedme, es mejor saber que imaginar. Gracias también, como no, a las pequeñas corporaciones locales cuyos vecinos iban corriendo la voz de que algo grave estaba azotando los cimientos de la comunidad y sintieron nuestro quebranto como el suyo propio. Querida Pilar, queridos alcaldes. Habéis demostrado que hay que ser grandes como personas para poder ser grandes como servidores públicos.

Y aseveró que lucharán todas las familias de la tragedia ferroviaria por conocer la verdad: