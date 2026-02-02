Caraduras sin Fronteras.

La Policía Nacional ha dado un inesperado giro a la investigación sobre el rescate de Plus Ultra. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han encontrado en posesión de Julio Martínez, el empresario detenido por este caso, una serie de facturas que suman 555.700 euros a nombre del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Estos documentos, emitidos entre 2020 y 2025, muestran un volumen notable en 2021 y 2022, coincidiendo con las inyecciones de 53 millones de euros provenientes del erario público aprobadas por el Consejo de Ministros para salvar a la aerolínea venezolana.

Los pagos se realizaron a través de Análisis Relevante SL, una sociedad controlada por Martínez que actuó como intermediaria. Zapatero facturó como autónomo, utilizando su DNI que termina en 77, aplicando una retención del 15% de IRPF y un 21% de IVA. Sin embargo, los conceptos son vagos: «servicios de consultoría» sin desgloses ni informes que respalden su contenido. La Policía está investigando si realmente hubo contraprestación o si se trata simplemente de trabajos ficticios destinados a justificar transferencias poco claras.

Esta revelación ha sido traída a la luz por el periodista Alejandro Entrambasaguas, jefe de Investigación de El Debate, quien ha tenido acceso a los documentos y señala que hay más beneficiarios bajo el radar policial. Según parece, Martínez habría compartido el dinero con Zapatero y otros colaboradores, justo en un momento en que Plus Ultra recibía fondos estatales mientras miles de empresas españolas cerraban sus puertas.

Una relación clandestina entre Zapatero y Martínez

La conexión entre ambos no es reciente. El Debate ya había informado sobre una reunión secreta en un camino apartado del monte de El Pardo, en Madrid, apenas 72 horas antes de que se detuviera a Martínez. El encuentro tuvo lugar a primera hora del día y se utilizó un dispositivo para evitar ser rastreados. Por si fuera poco, se comunicaban mediante móviles prepago que cambiaban periódicamente, una táctica que los investigadores consideran una clara intención de ocultar sus actividades.

En la vivienda de Zapatero en Aravaca se llevaron a cabo al menos cinco reuniones relacionadas con transferencias hacia Venezuela, coincidiendo con movimientos financieros vinculados al rescate. Martínez reveló a Javier de Paz, representante de Telefónica, que Zapatero utilizaba aviones de PDVSA para viajar sin dejar rastro documental hacia el país caribeño.

El expresidente ha reconocido haber cobrado por «consultorías globales» en declaraciones a El Mundo, defendiendo su legalidad y declaración fiscal. Sin embargo, las facturas ahora cuestionan esta narrativa, especialmente cuando Plus Ultra facturaba a Análisis Relevante, que a su vez pagaba al expresidente.

La fortuna personal de Zapatero bajo escrutinio

Desde que dejó la Moncloa, el expresidente ha llevado una vida acomodada. Posee una mansión en Aravaca, valorada en varios millones, así como otra en Batres, también en Madrid, rodeada por viñedos. Sus hijas están involucradas en negocios e inversiones tanto en Venezuela como en China y Guinea Ecuatorial. Hay negociaciones con regímenes controvertidos: mediaciones en Caracas, acuerdos con autoridades chinas y tratos con gobiernos africanos.

Sus fuentes de ingresos incluyen conferencias, libros y consultorías. Sin embargo, las sospechas sobre tráfico de influencias aumentan con el caso Plus Ultra. La Policía investiga si su implicación en el rescate a través de Martínez establece algún vínculo con Pedro Sánchez, cuyo Gobierno aprobó los fondos pese a las irregularidades detectadas.

555.700 euros : Suma total facturada por Zapatero a la empresa Análisis Relevante.

: Suma total facturada por a la empresa Análisis Relevante. 53 millones : Cantidad rescatada públicamente para Plus Ultra (2021-2022).

: Cantidad rescatada públicamente para Plus Ultra (2021-2022). 5 reuniones : Celebradas en casa de Zapatero sobre fondos venezolanos.

: Celebradas en casa de sobre fondos venezolanos. 72 horas: Intervalo previo a la detención donde tuvo lugar su cita en El Pardo.

Los investigadores están reconstruyendo los flujos financieros: Plus Ultra pagaba a Martínez, quien luego transfería dinero a Zapatero. ¿Realmente hubo consultoría o todo fue una cortina? El silencio oficial no hace más que aumentar las dudas, mientras que el presidente Sánchez evita ofrecer explicaciones claras.

Curiosamente, se ha sabido que Zapatero viajaba en jets privados proporcionados por PDVSA para evadir controles; mientras tanto, Martínez utilizaba teléfonos prepagos como lo harían narcotraficantes. Plus Ultra es catalogada como una «aerolínea irrelevante» con escasos vuelos operativos y recibió millones mientras España sufría las consecuencias económicas derivadas del confinamiento. ¿Pingüinos de Humboldt figurando entre las facturas? El humor negro parece inevitable aquí; sin embargo, la Justicia no tiene nada que ver con risas.