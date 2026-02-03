Aragón: Azcón ganará sin mayoría absoluta, Alegría se hunde y el PSOE sólo aventajará a VOX en 3 escaños

Última encuesta.

Todo indica que el resultado de las elecciones del próximo domingo en Aragón seguirá el mismo esquema del registrado en los comicios extremeños.

A grandes rasgos, y antes de entrar en detalles, lo que baja el PSOE —que es mucho— es lo que sube —que es mucho también— Vox, creciendo un poco el PP de Jorge Azcón, que gana holgadamente pero lejos de la mayoría absoluta al alcanzar los 29 escaños, uno más que en 2023.

Este desplome socialista —que podría dejar al PSOE en torno a 17-18 escaños, su peor resultado histórico desde la democracia— se compensa casi punto por punto con el despegue de Vox, que consolida su crecimiento y se convierte en pieza clave para cualquier gobierno de derechas. El PP de Azcón mejora ligeramente su resultado de 2023 (28 escaños), pero sigue necesitando el apoyo de Vox para gobernar, sin opciones reales de mayoría absoluta.

Un esquema muy similar al de Extremadura: transferencia masiva de voto de izquierda a derecha extrema, con un PSOE desgastado por el sanchismo nacional y una gestión autonómica que no convence, mientras la derecha capitaliza el hartazgo y la polarización.

Visualicemos la situación en Zaragoza: Jorge Azcón, líder del PP, se prepara para conseguir nuevamente el triunfo en las elecciones aragonesas, aunque sin lograr la mayoría absoluta que tanto desea.

De acuerdo con la media de las encuestas más recientes, Azcón podría obtener 28 escaños, manteniendo así su posición respecto a 2023. Sin embargo, esto lo obligaría a buscar alianzas para poder gobernar.

Por su parte, Pilar Alegría, candidata del PSOE, atraviesa un auténtico calvario: sus cifras la colocan con apenas 17 o 18 escaños, un desplome que significaría el peor resultado del PSOE en Aragón desde que se instauró la democracia.

VOX, gracias a la incansable campaña de Santiago Abascal, está a punto de duplicar su representación. De los actuales 7 escaños, podrían pasar a tener entre 14 y 15, quedando solo 3 asientos por detrás del PSOE. Este impulso de Abascal se siente especialmente en las zonas rurales, donde su mensaje ha calado hondo entre los votantes.

El batacazo histórico de Alegría y el PSOE

Pilar Alegría encara no solo una derrota, sino el peor resultado del PSOE en Aragón desde que hay elecciones autonómicas. Las encuestas finales (febrero 2026) la sitúan en 17-18 escaños, por debajo de los 23 que logró Javier Lambán en 2023 y tocando o superando el suelo histórico de 18 (2015).

Comparativa histórica del PSOE en las Cortes de Aragón (67 escaños):

2023 : 23 escaños – Lambán (29,6%)

: escaños – Lambán (29,6%) 2019 : 24 escaños – Lambán

: escaños – Lambán 2015 : 18 escaños (suelo hasta ahora)

: escaños (suelo hasta ahora) Pronóstico 2026 (promedio encuestas recientes): 17-18 escaños – Alegría (SocioMétrica, 40dB/El País, GAD3/ABC, etc.)

Este desplome de 5-6 escaños se atribuye al desgaste del sanchismo nacional, la gestión autonómica previa, la división de la izquierda (CHA, IU-Sumar, Podemos fuera o residuales) y la incapacidad de Alegría —exministra y exportavoz— para movilizar al votante socialista tradicional, según coinciden fuentes como El Español, El País, Libertad Digital y Infobae.

Azcón, victoria pírrica sin el bastón de mando asegurado

Por su parte, Jorge Azcón repite los mismos números que hace tres años con esos 28 escaños, según las encuestas medias de ABC y The Objective. Aunque logrará ganar, lo hará sin contar con una mayoría absoluta en un hemiciclo compuesto por 67 diputados. Esto significa que necesitará apoyos: ¿con TERUEL Existe? ¿O tal vez con los votos de VOX? Su gestión ha sido estable y ha puesto énfasis en temas como infraestructuras y agua, cuestiones clave para localidades como Huesca, Teruel y Zaragoza.

Sin embargo, el PP no logra sumar lo esperado y esta fragmentación complica aún más el escenario político.

Escenario de pactos: Azcón + TERUEL Existe = cerca de 32 escaños. Riesgo VOX: Si Abascal aprieta las tuercas, podrían exigir ministerios. Oposición: PSOE + Sumar lograrían alrededor de 25 escaños en total.

El huracán Abascal y el empuje de VOX

La estrategia electoral de Abascal ha sido todo un éxito rotundo. En las últimas semanas, el líder de VOX ha recorrido decenas de municipios aragoneses, desde Jaca hasta Alcañiz, conectando con votantes desilusionados del PSOE. Tanto Vozpópuli como Periodista Digital destacan cómo esta táctica ha catapultado sus cifras: han pasado del 13% en 2023 a unas proyecciones entre el 22% y el 24%.

Claves del ascenso de VOX : Temáticas como inmigración y unidad nacional resuenan especialmente en el ámbito rural. La caída de Alegría les quita votos progresistas moderados. Media actual: entre 14-15 escaños , solo tres menos que el PSOE.

:

Este crecimiento deja al PSOE al borde del abismo histórico. Curiosamente, Aragón ha visto al PSOE como segunda fuerza en ocho de las últimas diez elecciones autonómicas; sin embargo, ahora parece que podría ser superado por primera vez por VOX. Abascal, quien visitó recientemente Calatayud hace apenas dos días, se jacta de su «conquista territorial». Y para cerrar con un dato revelador: en 1983 el PSOE alcanzó los 33 escaños; hoy Alegría sueña con no caer por debajo de los 17.