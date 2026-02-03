Martín Varsavsky, conocido por su trayectoria como fundador de empresas como Fon ha puesto del dedo en la llaga al recordar que «la inmigración es como el colesterol, hay buena y hay mala». Esta afirmación cobra relevancia en un momento decisivo, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende legalizar a 500.000 extranjeros que entraron en España de forma ilegal. Esta medida, acordada con Podemos, introduce por primera vez la posibilidad de realizar solicitudes telemáticas y está destinada a quienes residan en España desde antes del 31 de diciembre de 2025, siempre que hayan estado al menos cinco meses en el país y digan no tener antecedentes penales.

El proceso comenzará en abril y se extenderá hasta junio, con un plazo de resolución de tres meses. Durante este tiempo, los solicitantes podrán trabajar legalmente. Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha calificado esta jornada como un «día histórico», resaltando las ventajas tanto para los trabajadores como para las empresas.

Sin embargo, Varsavsky critica lo que él denomina «amor desmedido» de la izquierda hacia los inmigrantes ilegales, abogando sólo por la llegada de personas cualificadas y advirtiendo sobre posibles caídas en los salarios y la baja natalidad en España.

Antecedentes del pacto y rechazo social

El acuerdo entre PSOE y Podemos tiene sus raíces en una Iniciativa Legislativa Popular que había sido archivada, pero que el Gobierno ha reactivado justo tras el accidente de tren de Adamuz que se ha cobrado la vida de 46 personas y en el que a medida que avanza la investigación sobre el siniestro afloran cada vez más evidencias de que el trágico suceso se ha debido al pésimo mantenimiento de la red ferroviaria gestionada por el Gobierno.

Se estima que alrededor de 840.000 inmigrantes ilegales podrían ser elegibles para esta regularización, lo que supone un incremento del 700% respecto a 2017. Durante el mandato de Sánchez ya se han nacionalizado 280.000 marroquíes, quienes podrán votar en 2027 tras las regularizaciones anteriores. Por su parte, VOX rechaza totalmente esta medida mientras que el PP critica su tramitación acelerada.

Las encuestas reflejan que más del 55% de los españoles se opone a esta ley según sondeos recientes. El argentino nacionalizado Varsavsky añade un toque irónico al expresar su preocupación por los «nativos» mientras promueve clínicas de fertilidad.

Requisitos clave para regularizarse : Estar presente en España antes del 31/12/2025. Contar con cinco meses de residencia continua. Alegar no tener antecedentes penales ni órdenes de expulsión. Justificar arraigo laboral, familiar o situaciones de vulnerabilidad (presuntamente para irregulares).

:

Sin embargo, Varsavsky pone el foco en su cuenta de X en lo que el Gobierno no quiere ver: