La Policía Nacional ha desvelado una red que conecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas y el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han llegado a la conclusión de que Análisis Relevante SL, la empresa del empresario detenido Julio Martínez, solo mantuvo vínculos económicos reales con Zapatero y la firma de sus hijas, What The Fav SL.

Esta sociedad, fundada en 2019 por Laura y Alba Rodríguez Espinosa, experimentó un aumento notable en su facturación, pasando de 155.792 euros en 2020 a 471.811 euros en 2024, sin contar con clientes externos significativos.

El esquema descubierto por los investigadores revela una circularidad económica cerrada: mientras Zapatero emitía facturas por consultorías genéricas a Análisis Relevante, esta empresa, a su vez, realizaba pagos a What The Fav. Los movimientos financieros se concentran entre 2021 y 2022, justo cuando se producen las inyecciones públicas hacia la aerolínea venezolana.

Esta información ha sido revelada exclusivamente por el periodista Alejandro Entrambasaguas, jefe de Investigación de El Debate, quien tuvo acceso a los documentos confiscados.

Fuentes policiales apuntan que esta estructura es típica para reintegrar fondos en entornos familiares con apariencia legítima.

A pesar de no cumplir los requisitos necesarios, Plus Ultra, que fue rescatada, redirigía dinero hacia Martínez, quien lo redistribuía dentro del núcleo familiar.

GATO ENCERRADO

Revela este martes OKdiario, sugiriendo que «hay gato encerrado», que Julio Martínez Martínez, el presunto testaferro del socialista Rodríguez Zapatero y administrador único de Análisis Relevante SL, constituyó esta sociedad fantasma en un sótano de Madrid, justo al lado de la sede de la Asociación Española de Fundraising, de la que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha sido socia destacada.

Versión ligeramente más fluida y con énfasis periodístico:

OKdiario revela este martes, sugiriendo que «hay gato encerrado», que Julio Martínez Martínez —presunto testaferro del socialista Rodríguez Zapatero y administrador único de Análisis Relevante SL— constituyó esta sociedad fantasma en un sótano de Madrid, junto a la sede de la Asociación Española de Fundraising, entidad de la que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha sido socia destacada.

Facturas bajo sospecha: 555.700 euros en consultorías cuestionables

En poder de Julio Martínez se encontró un conjunto de facturas por un total de 555.700 euros, emitidas por Zapatero como autónomo, con su DNI terminando en 77 y retenciones del 15% del IRPF y 21% del IVA. Los conceptos mencionados siempre corresponden a «servicios de consultoría», pero carecen de informes o evidencias que respalden su ejecución real.

La UDEF tiene motivos para sospechar que se trata de trabajos ficticios, ya que no hay soporte técnico alguno y todo se centra en un único circuito. Además, Análisis Relevante no mostraba actividad autónoma ni una cartera diversificada; su limitada operativa fuera de este eje refuerza las dudas que surgen al respecto. Mientras España cerraba empresas durante la pandemia, esta aerolínea «irrelevante», con vuelos escasos, recibía millones provenientes del erario público.

Año Facturación de What The Fav (€) Crecimiento 2020 155.792 – 2021 242.209 +55% 2022 301.192 +24% 2023 401.093 +33% 2024 471.811 +18% Total más de 1,57 millones –

Compras inmobiliarias y agenda secreta

Con el aumento en sus ingresos, las hijas de Zapatero decidieron invertir en bienes raíces. En 2024, Laura adquirió un piso en la zona de Dehesa de la Villa (Madrid) por un valor de 300.000 euros, respaldado por una hipoteca de 184.000 euros. Por su parte, Alba compró otro inmueble similar en agosto de 2025, hipotecado también por una suma cercana a los 240.000 euros. Estas transacciones se producen tras la compra por parte de Zapatero de un chalet en la exclusiva zona de Puerta de Hierro, cuyo costo ronda el medio millón y que actualmente está siendo reformado, mientras alquila otro inmueble en Las Rozas por unos considerables 6.000 euros mensuales.

La relación entre Zapatero y Martínez va más allá del ámbito económico: se han registrado reuniones clandestinas en un camino cercano a El Pardo, apenas 72 horas antes de la detención, utilizando inhibidores y teléfonos prepago para evitar ser rastreados. En la vivienda ubicada en Aravaca tuvieron lugar al menos cinco encuentros relacionados con transferencias hacia Venezuela. Según confesó el propio Martínez, el expresidente utilizaba aviones vinculados a PDVSA para realizar viajes sin dejar rastro.

Con sus actuales 65 años, Zapatero enfrenta una situación complicada. Sus negocios están ligados a regímenes muy cuestionados: el venezolano, sumido en la represión y miseria; y el autoritario régimen chino. Se mueve entre «asesorías globales» mientras adopta una imagen pública como defensor democrático; mediando tanto en Caracas como negociando con Pekín sin sonrojarse ante dictaduras mientras se presenta como paladín democrático. Al final del día, como reza un viejo dicho, no se puede engañar a todos todo el tiempo. Fuentes policiales muestran asombro: con estas pistas sobre la mesa, Zapatero y sus hijas «deberían haber sido detenidos ya».

El caso es mantenido bajo secreto y está siendo impulsado por la Fiscalía Anticorrupción; vincula el rescate autorizado por el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez –en el que Zapatero ejerció presión– con posibles operaciones para blanquear oro proveniente del régimen venezolano. Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, junto a otros implicados ya han declarado ante la jueza Esperanza Collazos.

555.700 euros : Total facturado por Zapatero .

: Total facturado por . 53 millones : Rescate público asignado a Plus Ultra .

: Rescate público asignado a . 5 reuniones : Celebradas en casa particular sobre fondos venezolanos.

: Celebradas en casa particular sobre fondos venezolanos. 72 horas: Previas a la detención hubo una cita en El Pardo.

Zapatero reconoció haber recibido pagos legales según declaraciones realizadas a El Mundo; sin embargo, las facturas plantean serias interrogantes sobre su veracidad. ¿Pingüinos de Humboldt entre las consultorías? El humor negro sale a relucir cuando entran en juego jets vinculados a PDVSA y pagos prepagos relacionados con narcóticos.