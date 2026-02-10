Felipe González votará en blanco en generales si Sánchez repite como candidato del PSOE y Patxi Lopez le insulta

Felipe González ha regresado a la arena política con una intervención que evidencia la profunda división dentro del PSOE.
El expresidente del Gobierno, que dirigió España entre 1982 y 1996, ha manifestado su intención de votar «en blanco» en las próximas elecciones generales si Pedro Sánchez repite como candidato. Esta declaración actúa como un claro aviso para la dirección del partido en Ferraz.
La aparición de González en el Ateneo de Madrid ha sido devastadora para los actuales líderes socialistas.
El expresidente ha criticado al PSOE por su «falta total de autocrítica» tras las recientes derrotas electorales en Aragón, donde han alcanzado el peor registro de su historia, así como en Extremadura. González advierte que, si el partido no corrige su rumbo, se repetirá esa misma situación en las elecciones generales venideras. «Esto es lo que va a suceder en España; no se va a evitar por el camino que llevamos», ha afirmado con rotundidad.
Lo más significativo es que González no se limita a criticar al PSOE. También ha arremetido contra el PP liderado por Alberto Núñez Feijóo, al que acusa de carecer de un verdadero proyecto político y limitarse a la simple intención de «echar» a Sánchez del Gobierno.
No obstante, la diferencia radica en que considera que el PP posee «un proyecto nacional», aunque se reduzca a derrocar al actual presidente. En contraste, sus críticas hacia el PSOE son mucho más incisivas: sostiene que quien debe abandonar el partido es «quien lo destroza», refiriéndose claramente a Sánchez.
La respuesta de Patxi López y la estrategia desde Moncloa
La reacción del portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, no se ha hecho esperar. López ha respondido con ironía ante las críticas de González, utilizando una frase que ha suscitado controversia. Según se recoge, López hizo un comentario irónico sobre las declaraciones del expresidente, aunque algunos lo han interpretado como un ataque encubierto.
Desde la Moncloa, la estrategia parece ser clara: minimizar la voz de González y presentarla como «una más» dentro del partido, sin otorgarle mayor relevancia. El Gobierno defiende que su gestión es «impecable» y sostiene que el error del PSOE reside en «no comunicar mejor» con los ciudadanos. López ha señalado que el PSOE llevará a cabo autocrítica, pero aclara que no será algo inmediato; se espera un análisis más profundo tras los estudios postelectorales.
Sin embargo, esta respuesta parece más una excusa que una solución real. González ha tocado un punto sensible: la falta de reflexión interna en un partido cuyos votantes comienzan a desanimarse. El expresidente sintetiza la situación con una frase contundente: «España no funciona».
Para frenar el avance de VOX, González propone hacer «que el país funcione», especialmente en lo relativo a los servicios públicos y la política de vivienda.
Presupuestos, Constitución y adelanto electoral
González también ha ido más allá con sus críticas. Ha calificado como «una clara violación de la Constitución» que el Gobierno no haya conseguido aprobar unos Presupuestos Generales del Estado. Recordemos que él mismo disolvió las Cortes cuando no logró sacar adelante presupuestos; ahora aboga por convocar elecciones si el Gobierno no es capaz de hacerlo.
Esta postura contrasta con otros dirigentes socialistas, quienes intentan mantener viva la legislatura mediante pactos cada vez más complicados. El expresidente sostiene que sin presupuestos no hay posibilidad de gobernanza y considera insostenible la situación actual.
El dilema de González: quedarse o irse
Cuando le preguntaron por qué sigue formando parte del PSOE si está tan desacuerdo con su dirección actual, González respondió con una pregunta retórica: «¿Por qué voy a querer dejar el PSOE? ¿De verdad tengo que dejar el PSOE?». Subrayó que un proyecto político «no es para salvarse uno mismo sino para servir a España y atender al estado de ánimo de la gente».
Esta postura pone de relieve la tensión interna dentro del PSOE. Aunque González se resiste a abandonar un partido al cual ha dedicado gran parte de su vida política, tampoco puede permanecer callado ante lo que considera un desastre administrativo. Su anuncio sobre votar en blanco representa, hasta cierto punto, un acto controlado de rebeldía: no apoya a la derecha pero tampoco respalda a Sánchez.
Críticas desde dentro del propio PSOE
González cuenta con aliados en sus críticas. El exdirigente socialista Jordi Sevilla también ha manifestado su desacuerdo con la dirección actual del partido. Sevilla resalta que Ferraz no está llevando a cabo autocrítica y cuestiona la efectividad de una estrategia basada en sembrar miedo ante la derecha entre aquellos votantes socialistas cansados ya del liderazgo de Sánchez.
Mientras tanto, desde sectores más a la izquierda del PSOE como Izquierda Unida, Sumar, Más Madrid y los Comunes han convocado un acto para el próximo 21 de febrero donde presentarán una nueva alianza con vistas a las próximas elecciones generales. La fragmentación dentro de la izquierda española parece profundizarse cada vez más.
El contraste con Zapatero
Curiosamente, mientras González critica abiertamente a Sánchez, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sale en defensa del actual presidente. Zapatero describe a Sánchez como «un presidente valiente y progresista» que ha logrado llevar las mejores cotas económicas y sociales en España durante su historia». Asimismo, apunta irónicamente cómo la derecha está «obsesionada» con Sánchez, así como lo estuvo antes consigo mismo y mucho antes con Felipe González».
Esta división entre los expresidentes socialistas refleja una profunda grieta existente dentro del PSOE. Mientras Zapatero defiende sin reservas a Sánchez, González lo cuestiona profundamente. La ironía histórica radica en ver cómo González amenaza ahora con no votar al candidato socialista en unas elecciones generales; algo impensable hace apenas unos años.
El anuncio de González sobre su intención de votar en blanco es significativo. Es una manifestación palpable de frustración por parte de un expresidente ante un partido cuyo rumbo electoral parece desmoronarse bajo su dirección actual. La cuestión queda flotando: ¿seguirán otros votantes socialistas el ejemplo marcado por él o prevalecerá su lealtad al partido frente a las críticas internas?