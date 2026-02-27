Vox acecha al PSOE en Andalucía mientras Moreno afina la convocatoria electoral para primavera

Juanma Moreno ha fijado abril como el mes de la disolución del Parlamento andaluz. Con ello, las elecciones autonómicas se llevarán a cabo entre el 31 de mayo y el 21 de junio, cumpliendo así con su promesa de agotar la legislatura. Durante una sesión en el hemiciclo, respondió a una proposición de Por Andalucía relacionada con el malagueño Manuel José García Caparrós, pero dejó caer la pista que muchos esperaban.

El presidente de la Junta de Andalucía se prepara para lo que se anticipa será un duelo muy disputado. Las encuestas más recientes presentan un escenario donde el PP parece dominar, aunque Vox está pisándole los talones al PSOE. De acuerdo con Social Data, para Andalucía Información y Publicaciones del Sur, el PP podría alcanzar un 42,7% de los votos, lo que se traduciría en 53-57 escaños. La mayoría absoluta está marcada en 55, por lo que Moreno podría estar a un paso de gobernar en solitario o con pocos apoyos.

El PSOE, liderado por María Jesús Montero, conocida como Chiqui en algunos círculos políticos por su estilo directo y a veces algo torpe, se encuentra en una situación complicada, cayendo hasta un 19,4%, lo que le otorgaría entre 24 y 27 diputados. Se trata de cifras históricamente bajas para este bastión tradicional del partido. Mientras tanto, Vox ha ascendido al 17,6%, quedándose a solo 1,8 puntos del PSOE y proyectando entre 20 y 23 escaños. La distancia se ha acortado considerablemente y en capitales como Almería, Cádiz, Huelva y Málaga, los de Abascal ya superan a los socialistas. Solo en Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, el PSOE se mantiene como segunda fuerza.

El calendario festivo y judicial, árbitros del día D

El puente de Semana Santa (2 y 3 de abril, Jueves y Viernes Santo) junto al 1 de mayo (viernes, Día del Trabajo) complican la organización electoral. En Sevilla, hay que sumar el 22 de abril (Miércoles de Feria), conocido por su pescaíto y alumbrado. El Corpus Christi (4 de junio, jueves) también añade presión en varias localidades. Moreno busca fomentar una alta participación pero quiere evitar fechas festivas que puedan diluir el voto o coincidir con grandes juicios por corrupción estatal que afectan al PSOE nacional.

Emiliano García-Page desde Castilla-La Mancha anhela que las elecciones andaluzas coincidan con las generales para «reforzar» al PSOE; recuerda que cuando esto sucede, la participación suele aumentar y beneficia a su partido. Sin embargo, Moreno descarta cualquier adelanto debido a posibles tormentas políticas o presiones externas, manteniéndose fiel a su estrategia primaveral.

La izquierda muestra signos claros de fragmentación: Adelante Andalucía se sitúa en un 7,6% (2-5 escaños) y Por Andalucía alcanza un 5,8% (2-4). Ninguna logra capitalizar el desgaste del PSOE. En cuanto a valoraciones personales, Moreno lidera con una nota media de 5,79; mientras que solo un 15,6% prefiere a Montero como presidenta. La gestión del gobierno andaluz obtiene una calificación aprobatoria de 5,18.

Por su parte, Vox ha conseguido movilizar a jóvenes y abstencionistas que no votaron en 2022; mientras que el PP retiene la fidelidad del 80% de sus votantes. A nivel provincial, su mejora territorial les permite aumentar escaños. Montero enfrenta un pesado lastre: los casos de corrupción y el desgaste asociado al sanchismo. ¿Logrará mantener su posición como segunda fuerza? Las urnas decidirán; sin embargo, ya hay señales preocupantes para ella.

Un detalle curioso: el 28 de febrero (Día de Andalucía), al caer en sábado no genera puente adicional para muchos andaluces; eso deja a siete millones sin festividad extra. Moreno acusó a Vox de intentar «disolver la autonomía» justo antes del 28F; una ironía electoral digna de mención. Y Montero sigue al mando: ¿será este un desastre anunciado o cuenta con alguna baza oculta?

Las encuestas reflejan que Vox ha ganado 4,1 puntos desde 2022 mientras que el PSOE ha perdido 4,7; lo que significa un diferencial aproximado de 160.000 votos hacia la derecha.