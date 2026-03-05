España entra en zona de guerra: la fragata Cristóbal Colón se une al portaaviones francés Charles de Gaulle rumbo a Chipre

El Mediterráneo vuelve a convertirse en tablero de guerra y España acaba de mover una de sus piezas más poderosas. El Ministerio de Defensa ha ordenado desplegar la fragata Cristóbal Colón, considerada la nave más avanzada de la Armada española, hacia Chipre, donde se unirá al portaaviones nuclear francés Charles de Gaulle y a varios buques de guerra griegos en el marco del nuevo conflicto contra Irán.

La decisión, comunicada apenas unas horas después de que la Casa Blanca reconociera la colaboración militar española con el Ejército de EE. UU., choca frontalmente con las palabras del presidente Pedro Sánchez, quien esta misma semana rescató con fervor el viejo lema socialista de “No a la guerra” que antaño se enarboló contra José María Aznar durante la invasión de Irak.

Detrás de los comunicados diplomáticos y los matices políticos, la realidad es clara: España zarpa hacia una operación de alto riesgo en un Mediterráneo que ya arde bajo el eco de explosiones y advertencias cruzadas.

Una misión “defensiva” bajo fuego cruzado

El Ministerio de Defensa intenta rebajar el tono de alarma, describiendo el despliegue como una “misión de protección y defensa aérea” dentro de los compromisos con la Unión Europea y la OTAN. La Cristóbal Colón ofrecerá cobertura aérea al grupo naval encabezado por Francia, complementando las capacidades del sistema antimisiles Patriot desplegado en Turquía.

Sin embargo, fuentes militares reconocen que la fragata “estará lista para intervenir en evacuaciones o incidentes de combate si fuera necesario”. En paralelo, el buque de aprovisionamiento Cantabria acompañará brevemente al grupo para suministrar combustible y refuerzos antes de que la flota cruce el golfo de Cádiz rumbo al corazón del conflicto.

Contradicciones en La Moncloa

El envío coincide con una delicada coyuntura diplomática. Ayer mismo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se entrevistó con el nuevo embajador de EE. UU. en España, Benjamín León, en una reunión que se mantuvo pese a las tensiones recientes entre Madrid y Washington. El propio Donald Trump había amenazado apenas 24 horas antes con “romper la cooperación comercial con España”, pero el encuentro siguió su curso.

Durante su intervención en la Cadena SER, Robles insistió en que “España valorará cualquier petición europea en defensa de la paz” y recalcó que se trata de una misión defensiva, no ofensiva. Sin embargo, su afirmación de que “España siempre estará junto a la Unión Europea y la OTAN” suena, para muchos analistas, como una confirmación tácita de que el país se alinea con el bloque occidental ante un posible enfrentamiento directo con Irán.

Señales de guerra

Horas antes del anuncio, la OTAN interceptó un misil iraní sobre el Mediterráneo oriental. Aunque Robles afirmó que la batería española en Turquía “no fue la que derribó el misil”, admitió que “aportó información clave” para hacerlo. Un detalle que coloca a España, de facto, en la órbita operativa de quienes ya intervienen militarmente en la zona.

Con el despliegue de la Cristóbal Colón, el Gobierno declara su lealtad a los aliados y su compromiso con la defensa colectiva. Pero mientras Pedro Sánchez apela a la paz desde los micrófonos, sus fragatas se dirigen hacia aguas donde ya se oyen los cañones.

El Mediterráneo vuelve a ser el espejo más peligroso de la política internacional. Y esta vez —nos guste o no— España navega en primera línea.