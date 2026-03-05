El «no a la guerra» de Sánchez se desvanece en menos de 24 horas: la fragata Cristóbal Colón parte hacia Chipre

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un giro inesperado en su enfoque ante la creciente tensión en Oriente Medio. Solo 24 horas después de declarar un contundente «no a la guerra», el Ministerio de Defensa ha comunicado el envío de la fragata Cristóbal Colón hacia Chipre, una isla aliada de la Unión Europea que se encuentra bajo amenaza debido a misiles iraníes. Esta embarcación, considerada la más moderna de la Armada española, se unirá al portaaviones francés Charles de Gaulle y a buques griegos para fortalecer las defensas aéreas en el Mediterráneo oriental.

La decisión se produce en un contexto marcado por una intensa tensión.

Irán lanzó un misil contra Chipre, lo que generó alarmas en Bruselas. La ministra Margarita Robles dejó entrever en Cadena Ser la posibilidad de enviar más tropas si se activa una misión de la UE: «Se valorará y lo que haya que hacer será comunicado».

Mientras tanto, Sánchez continuaba con su discurso pacifista, rechazando el uso de bases como las de Morón o Rota para ataques estadounidenses contra los ayatolás, argumentando que no están dentro del marco legal establecido por la ONU o la OTAN. Un toque irónico: el «no» del presidente parece haber tenido una vida tan corta como un café tomado en Moncloa.

La fragata Cristóbal Colón, perteneciente a la clase Álvaro de Bazán, zarpó el 3 de marzo desde Ferrol para integrarse al grupo del Charles de Gaulle en el mar Báltico, participando en ejercicios OTAN como los llamados Steadfast Dart 26. Sin embargo, su rumbo cambia ahora hacia el Mediterráneo: se espera que llegue cerca de Creta alrededor del 10 de marzo, preparada para realizar labores de escolta, protección y posible evacuación civil. Además, el buque de aprovisionamiento Cantabria ofrecerá apoyo logístico en el Golfo de Cádiz.

Chipre, aunque es miembro de la UE, no forma parte de la OTAN y ha solicitado ayuda tras detectar objetos sospechosos cerca de Líbano. Grecia ya ha enviado F-16 que han derribado drones iraníes. Francia y Grecia lideran esta operación naval reforzada, mientras España se suma para proteger las fronteras orientales europeas. Robles enfatiza que cualquier acción debe realizarse bajo el paraguas comunitario y rechaza cualquier aventura unilateral.

Este cambio refuerza el compromiso español con la UE, pero también pone al descubierto las contradicciones de Sánchez.

Por un lado, demuestra firmeza ante las amenazas provenientes tanto de Irán como de Israel; por otro lado, choca con su negativa a colaborar con las acciones directas impulsadas por Trump. Si la situación empeora, es probable que la fragata participe en operaciones más amplias, lo que aumentaría los riesgos para sus 180 tripulantes.

El rechazo a las bases estadounidenses ayuda a evitar complicaciones con Washington; sin embargo, ya hay voces desde la Casa Blanca hablando sobre una «cooperación española», algo que después fue desmentido por Albares.