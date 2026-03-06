Las chicas no rechazan a VOX, solo se acercan a un ritmo más pausado que los hombres

Inteligencia, cultura, sensibilidad, emociones y el cerebro del hombre y el de la mujer.

Javier Carbonell, experto en desigualdad, extrema derecha y juventud, ha dejado claro en su último informe para el European Policy Centre de Bruselas: las mujeres no están huyendo de partidos como VOX, sino que se están acercando con precaución, mientras los hombres lo hacen con mayor rapidez.

Este estudio desmantela el mito de que las féminas sienten una aversión total hacia la ultraderecha.

En España, después de ocho años de gobiernos progresistas, tanto hombres como mujeres jóvenes están girando hacia la derecha, aunque ellos lo hacen con más decisión.

Según el barómetro de 40dB. para El País y la Cadena SER de marzo, el 25,8% de las mujeres de la Generación Z se decantaría por VOX, en comparación con el 15,1% del año pasado.

Carbonell subraya que esta tendencia está erosionando la clásica división de género en los electorados de extrema derecha en Europa.

En Alemania, por ejemplo, el respaldo femenino joven a Alternativa para Alemania (AfD) se triplicó del 5% en 2021 al 14% en 2025, aunque aún queda por detrás del 26% de apoyo entre los hombres menores de 25 años.

En España ocurre algo similar. Las encuestas del CIS de febrero muestran a VOX con un 9,7% general; entre hombres el apoyo es del 13,6%, mientras que en mujeres baja al 6%, aunque la brecha se estrecha entre los más jóvenes. Santiago Abascal y su partido logran conectar con una generación desencantada con el movimiento woke, a lo que llaman «antiespaña» y con las denominadas feminazis.

El atractivo que tiene Vox entre la juventud española radica en un malestar compartido. Los datos sobre intención de voto y posicionamiento ideológico muestran una desconexión creciente entre los varones menores de 30 años y las fuerzas progresistas.

Un número cada vez mayor reacciona contra el feminismo, la diversidad impuesta o lo que consideran alarmismo climático. José María Ramírez, profesor de Sociología en la UNED, estima que desde 2018 la brecha ideológica entre jóvenes varones y mujeres ha crecido hasta alcanzar los 0,9 puntos, coincidiendo con el auge del feminismo en la esfera pública. Mientras ellas avanzan en su formación —el 58% son graduadas universitarias entre 25 y 34 años frente al 36,1% de hombres—, estos últimos ven cómo sus ingresos y poder adquisitivo caen.

Entre las mujeres crece la percepción de que el sistema ya no les asegura estabilidad. Asocian el feminismo con un establishment político que sostiene un modelo económico fallido. Carbonell explica que las jóvenes perciben avances relativos —como una brecha salarial favorable entre 2019 y 2021— pero sienten que su generación está peor situada en términos generales.

Aquí es donde entra VOX, que gana terreno entre jóvenes y clases populares según encuestas recientes. Presenta un discurso sencillo: enemigos claros como inmigrantes, políticas de igualdad o lo que ellos llaman «dogma feminista». La figura de Rocío de Meer representa este lema del Dios, Patria, Familia, al estilo de Giorgia Meloni, aunque Vox mantiene una fuerte presencia masculina con solo 9 diputadas entre sus 33 representantes en el Congreso.

En Europa, líderes como Marine Le Pen o Alice Weidel han suavizado su imagen incorporando figuras femeninas que hablan sobre maternidad y atribuyen a los migrantes parte de la violencia machista, buscando reducir esas brechas. Por su parte, Vox opta por un antifeminismo radical que satisface a sus bases ultracatólicas pero limita su capacidad para atraer plenamente al voto femenino. A pesar de ello, las jóvenes no se alejan: su apoyo va en aumento, aunque a un ritmo más lento. Las encuestas reflejan este crecimiento especialmente entre clases populares y menores de 30 años donde los varones lideran la resistencia contra lo «progre».

Para ilustrar esta diferencia en cifras clave:

Grupo Intención de voto Vox (marzo 2026) Variación anual Mujeres Gen Z 25,8% +10,7 puntos Hombres Gen Z Superior (no especificado pero mayor intensidad) Mayor crecimiento Hombres total 13,6% Estable alto Mujeres total 6% En ascenso lento

Este fenómeno no es exclusivo del territorio español. En el Reino Unido, tras trece años bajo gobiernos conservadores, los jóvenes están virando hacia el Partido Verde. Sin embargo aquí el descontento con lo woke y la «antiespaña» está impulsando a muchos hacia Vox. Un toque irónico: mientras algunos califican a las feministas progresistas como feminazis, las llamadas tradwives —influencers dedicadas a la vida hogareña y belleza— están ganando seguidores entre chicas que consumen este imaginario sin abandonar su trabajo.

Curiosidades finales: durante las últimas elecciones europeas se registró que cuatro hombres españoles entre 18 y 24 años votaron por Vox por cada mujer. Además, destaca la figura de Pepa Millán, quien se ha convertido en la única portavoz notable seleccionada para no eclipsar a sus compañeros varones. Y no olvidemos a Carla Toscano, quien fue vista luciendo camisetas con mensajes como «Keep Calm and Ignore Feminazis» antes de marcharse del partido. Datos que reflejan un momento crucial para un Vox en plena transformación juvenil.