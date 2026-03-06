Martínez (PSOE) enchufa a su hermana en el ayuntamiento de Soria con fondos europeos

Antonio Rodríguez, periodista de The Objective, revela en exclusiva un caso que está agitando la precampaña electoral en Castilla y León.

Carlos Martínez Mínguez, alcalde de Soria y líder del PSOE para los comicios del 15 de marzo, otorgó en junio de 2023 un empleo temporal a su hermana, María del Carmen Martínez Mínguez, dentro del Proyecto Brera-Soria 2030. Esta iniciativa, respaldada con 3.031.419,34 euros de los fondos Next Generation EU y subvenciones del Ministerio para la Transición Ecológica, tenía como objetivo impulsar la renaturalización y resiliencia urbana.

Las bases de la convocatoria, firmadas por el propio Martínez y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria el 15 de marzo de 2023, requerían titulación en ingeniería o grados como el de Montes, Forestal, Biología o Agrícola.

El diseño del proceso selectivo ha levantado numerosas sospechas. Este se dividió en dos fases: una prueba teórico-práctica compuesta por 16 temas (con un mínimo necesario de 5 puntos sobre un total de 10, con una duración máxima determinada por el tribunal) y una evaluación de méritos que podía sumar hasta 4 puntos.

En este contexto, María del Carmen logró un notable 8,5 en la primera fase, superando a cuatro competidores, y añadió otros 1,5 puntos por méritos, alcanzando así un total de 10 sobre 14, siendo seleccionada por unanimidad. Sin embargo, es curioso que semanas antes no lograra aprobar el examen teórico para una bolsa destinada a administrativos en el mismo ayuntamiento. En esa ocasión se presentaron 323 aspirantes, pero solo se concedieron 113 plazas aprobadas; ella obtuvo un modesto 5 en méritos y fracasó en la teórica, resultando eliminada. Algunas fuentes municipales sugieren que podría haber recibido ayuda externa durante esta oposición técnica, que era más exigente.

Este episodio no es el único que marca la carrera política de Martínez, quien se ha visto envuelto en diversas controversias relacionadas con su gestión. Un político con un historial repleto de escándalos y conexiones familiares que lo retratan como un simple peón al servicio de Sánchez dentro del partido:

Se han cuestionado varios contratos familiares: Aparte de su hermana, también ha colocado a conocidos en cargos públicos, tal como se ha denunciado en informes sobre fiscalización municipal.

Ha tenido problemas con los fondos europeos: El proyecto Brera es solo uno entre varias iniciativas poco claras. En 2022, el Tribunal de Cuentas criticó al ayuntamiento por irregularidades relacionadas con subvenciones para rehabilitación urbana, señalando sobrecostes del 20% .

. Ha enfrentado escándalos judiciales: En 2021 fue investigado por presunta prevaricación respecto a licitaciones de obras públicas; aunque la causa fue archivada provisionalmente, aún queda pendiente un recurso.

Hubo enchufes en la diputación: Como presidente provincial del PSOE, promovió nombramientos favorables dentro de la Diputación de Soria, incluyendo a su cuñado en un puesto cercano al poder con un salario anual que asciende a los 50.000 euros.

Antecedentes de un candidato bajo escrutinio

Desde 2015, Martínez gobierna en Soria con una mayoría absoluta consolidada; no obstante, su reciente ascenso hacia las elecciones autonómicas responde más bien a una estrategia diseñada por Pedro Sánchez para recuperar terreno tras las elecciones desastrosas del año pasado.

Su lealtad al sanchismo es evidente; ha defendido públicamente políticas como la amnistía y el indulto a independentistas, alineándose con las decisiones desde la Moncloa pese a las críticas que recibe desde su región. Este reciente nepotismo llega justo cuando inicia la precampaña electoral; mientras tanto, el PP liderado por Alfonso Fernández Mañueco parece dominar las encuestas y Vox se hace fuerte entre los votantes rurales. Aunque el PSOE nacional guarda silencio al respecto, sus rivales locales no dudan en acusarlo abiertamente de nepotismo financiado con dinero europeo; además, recuerdan que el contrato temporal finaliza el próximo 31 de diciembre de 2025.

La oposición soriana exige no solo su dimisión sino también una auditoría independiente sobre el Proyecto Brera; acrónimo que significa (Bienestar, Restauración, Resiliencia y Adaptación) pero que muchos consideran simplemente palabras grandilocuentes para justificar un presupuesto tan elevado. Desde el PP soriano lanzan preguntas mordaces: «Si hasta su hermana entiende sobre resiliencia, ¿qué no conseguirán hacer con toda la región?».

Las posibles repercusiones incluyen un desprestigio electoral para un Martínez que aspira a convertirse en consejero o incluso vicepresidente si logra formar alianzas con partidos como Soria Ya o UPL. Además, existe la posibilidad real de enfrentar una querella por prevaricación si se demuestra favoritismo durante el proceso selectivo.