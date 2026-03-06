A Sánchez le sale el tiro por la culata: el discurso pacifista del Gobierno Frankenstein tiene más agujeros que un colador

El Gobierno Sánchez se aferra al «no a la guerra» como un salvavidas, pero las fisuras aparecen a un ritmo alarmante.

Al día siguiente de la declaración del nuevo ‘No a la guerra’, el marido de Begoña autorizó el envío a Chipre de la mejor fragata de la Armada, la Cristóbal Colón, junto al portaviones francés Charles de Gaulle.

No es algo menor.

Además de participar en operaciones contra Irán de forma subsidiaria, como evidencia el trasiego militar en las bases, el amo del PSOE envía la fragata a una zona de riesgo.

Es un buque especialmente habilitado para la defensa aérea, de manera que el Ejecutivo asume la tesitura de derribar cualquier amenaza iraní por aire.

Entre el 27 de febrero -24 horas antes del ataque- y el 5 de marzo a las siete de la tarde, hubo no menos de 40 movimientos de vuelos en y desde Morón y Rota.

Destacan especialmente 24 despegues de aviones de guerra -algunos aparatos, en más de una misión- para operar en los ataques con escala previa en Alemania e Italia.

Este jueves, Donald Trump volvió a arremeter contra España, describiéndola como un «país perdedor» y rompiendo negociaciones tras el veto al uso de las bases de Rota y Morón para la operación contra Irán.

Horas más tarde, el presidente de Israel acusó a Sánchez de participar en un «juego incomprensible». Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene su postura, y la fragata Cristóbal Colón parte hacia Chipre, una misión que Yolanda Díaz califica como «meramente defensiva».

La vicepresidenta segunda aboga por la coherencia, pero la situación se complica: hace un mes, Sumar promovió en el Congreso una proposición no de ley para retirar a España de la OTAN. Ahora celebran la misión en Chipre, que no es miembro de la Alianza pero sí de la UE, que ha solicitado ayuda.

José Manuel Albares, ministro de Exteriores, defiende el lema pacifista como una forma de proteger el derecho internacional, recordando el rechazo a Irak en 2003.

Por su parte, Félix Bolaños resalta los «principios democráticos y europeos». Sin embargo, la oposición no se lo traga: Alberto Núñez Feijóo califica de «irresponsabilidad» las acciones del presidente en medio de esta crisis, mientras que José Luis Martínez-Almeida lo acusa de ser un «pamema» que busca confrontar con Trump para evitar problemas internos.

Contradicciones que hacen agua

El discurso de Sánchez desde Moncloa duró diez minutos y se centró en la paz, la diplomacia y el rechazo a los «errores del pasado», como lo fue el trío de las Azores. Advertía sobre el aumento en los precios de materias primas y prometía medidas fiscales junto a agentes sociales. Pero los hechos contradicen sus palabras. Según datos recientes, España ha exportado armas por valor de 2.332 millones de euros, además ha entrenado al 10% de los soldados ucranianos en Europa desde 2022, con una ayuda militar que asciende a 615 millones. La presentadora Ana Rosa Quintana no pudo evitar ironizar: «¿Pidiendo más hospitales que misiles? ¿Quién está en contra?».

Por si fuera poco, al menos dos buques y tres aviones han salido desde Rota hacia el Mediterráneo Oriental, a pesar del veto sobre bases para ataques directos contra Irán. Ayer despegaron dos aviones Lockheed-Martin KC-130J Super Hercules, cruciales para reabastecer aeronaves fijas y rotatorias en una zona estratégica destinada a respaldar a Israel ante una posible respuesta iraní. Así lo resume con dureza Santiago Abascal: «El corrupto Sánchez se disfraza de pacifista, pero quiere todas las guerras». Los socios minoritarios apoyan el «no a la guerra», pidiendo coherencia –como salir de la OTAN, mientras defienden operaciones como las de Chipre.

¿Intereses personales o bomba de humo?

Los analistas sugieren que para Sánchez, lo personal prima sobre lo colectivo. Su lema del «no a la guerra» podría ser una verdadera bomba de humo, diseñada para desviar la atención sobre casos de corrupción –como el que involucra a Begoña Gómez, que sigue dando que hablar– o un giro hacia China similar al estilo del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, intentando sacar provecho de la debilidad europea y del descontento con respecto a Trump. Moncloa celebra en privado este movimiento: España es considerada «clave en la OTAN» y mantiene relaciones comerciales con EE UU. Sin embargo, Trump no perdona: “No quiero nada con España; es un aliado terrible”. El presidente israelí también añade leña al fuego: España juega sucio.

Por su parte, Feijóo pide calma y compromisos europeos, recordando que “España es más que su mal Gobierno”. En tanto, Echenique, ex miembro de Podemos, critica el “doble rasero” del PSOE respecto al lema pacifista. En este sentido, Sánchez recurre al apoyo por los derechos de las mujeres iraníes: “No más violencia; solo diplomacia”. Sin embargo, con unos 4.000 militares desplegados en cuatro continentes y un compromiso del 2% del PIB en defensa, su discurso pacifista deja mucho que desear.

Para finalizar con curiosidades: durante su comparecencia, Sánchez ofreció sus condolencias por el fallecimiento de Fernando Ónega, cronista emblemático de la Transición española. Además, España ha instruido a ucranianos incluyendo hasta 40 misiles. Y desde su cuenta oficial, Sumar tuiteó: “Ser contundentes no agradará ni a Trump ni a Úrsula von der Leyen”. El tablero geopolítico parece moverse entre contradicciones; si se observa con humor podría decirse que el “no a la guerra” se ha convertido en un eslogan lleno más parches que un barco viejo.