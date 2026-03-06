VOX zanja la polémica y expulsa definitivamente a Ortega Smith del partido

Vox ha cerrado la crisis interna.

El partido ha tomado la decisión de expulsar de forma definitiva a Javier Ortega Smith, quien fuera secretario general, al considerarlo responsable de una «infracción muy grave». Esta medida se produce tras un episodio polémico que surgió debido a las críticas públicas de Ortega Smith hacia la dirección del partido, acusándola de ser demasiado blanda en cuestiones esenciales como la inmigración y la unidad nacional. El Comité Ejecutivo Nacional no tardó en actuar, ya que sus declaraciones ponían en entredicho la disciplina interna del partido.

El detonante fue un vídeo donde Ortega Smith lanzaba dardos contra la cúpula, cuestionando decisiones estratégicas en un momento crucial para Vox. En su afán por consolidarse como alternativa al PP, el partido no podía permitir fisuras. Por si fuera poco, se ha iniciado un expediente disciplinario contra José Ángel Antelo, otro disidente que respaldó las críticas.

Los antecedentes de esta crisis se remontan varios meses atrás. Ortega Smith, una figura emblemática en Vox desde su creación en 2013, había visto cómo su influencia disminuía tras el cambio en la secretaría general, ahora ocupada por Ignacio Garriga. Las tensiones por el rumbo ideológico –considerado más moderado por algunos críticos– y las discrepancias sobre candidaturas autonómicas avivaron el fuego. Fuentes internas mencionan un «golpe de mano fallido» que Abascal ha sofocado con contundencia. Esta acción refuerza su control sobre el partido, aunque deja al mismo con menos figuras destacadas.

¿Qué implicaciones tiene esto? Vox emerge más cohesionado, pero corre el riesgo de perder votantes fieles que veían en Ortega Smith un símbolo de combate. En el Congreso, el partido mantiene su postura firme: no apoyará ni se abstendrá en votaciones clave, como la segunda sobre presupuestos. Desde una perspectiva política, esto fortalece su imagen de disciplina frente al PP, aunque algunos analistas advierten sobre una posible «voxización» interna que podría alejar a los moderados.

A pesar de su salida, Ortega Smith podría no irse sin dejar huella: su expulsión podría dar pie a un nuevo grupo disidente, aunque sin estructura parece poco probable. Mientras tanto, el partido enfoca su mirada hacia las próximas elecciones con Abascal como líder indiscutible.