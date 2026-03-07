Ana Redondo, de las “falsedades y mentiras” a la multa a Vodafone por el fallo de las pulseras

La trama en torno a las pulseras antimaltrato entrelaza avances tecnológicos, gestión política y un riesgo palpable para miles de mujeres. En este complejo entramado se encuentra Ana Redondo, ministra de Igualdad, quien inicialmente desestimó cualquier crisis y ahora reconoce la situación, aunque señalando únicamente a la empresa concesionaria: Vodafone.

El Ministerio ha decidido imponer una sanción de 25.285 euros a la compañía debido al fallo del sistema Cometa ocurrido el 11 de noviembre de 2025. Durante aproximadamente trece horas, el servicio que monitorea a los maltratadores con pulsera electrónica no funcionó correctamente. Desde Igualdad aseguran que se activaron los protocolos de emergencia y recalcan que «ninguna tecnología es infalible», insistiendo en que el sistema actualmente «opera con normalidad».

De “falsedades y mentiras” a la sanción

La misma Ana Redondo que hoy reconoce los fallos y ha llevado a cabo la multa había descalificado anteriormente las noticias sobre problemas generalizados con las pulseras. En declaraciones pasadas, llegó a calificar esas informaciones como «falsedades y mentiras».

Algunos puntos importantes en esta secuencia política son:

La Fiscalía General del Estado reveló en su informe que el traspaso de datos a la nueva adjudicataria (una UTE integrada por Vodafone y Securitas ) provocó la pérdida temporal de información anterior a marzo de 2024. Esto tuvo como consecuencia sobreseimientos y absoluciones en casos por quebrantamiento de órdenes de alejamiento.

y ) provocó la pérdida temporal de información anterior a marzo de 2024. Esto tuvo como consecuencia sobreseimientos y absoluciones en casos por quebrantamiento de órdenes de alejamiento. Tras el revuelo generado, la Fiscalía matizó que los fallos fueron puntuales y que “la mayoría” de los procesos se reabrieron al recuperarse los datos, aunque confirmó la “potencial desprotección de las víctimas”.

Redondo intentó restar importancia al asunto, mencionando un 1% de casos afectados y negando que esos fallos hubieran derivado en absoluciones, pidiendo datos al Poder Judicial y a la Fiscalía que, según Igualdad, no han sido proporcionados.

La oposición exigió su dimisión e incluso el Congreso llegó a reprobarla políticamente por su gestión del sistema de pulseras.

Ahora, al sancionar a Vodafone por un grave fallo aunque limitado en el tiempo, la ministra reconoce implícitamente que el servicio ha tenido disfunciones significativas. Sin embargo, concentra toda la responsabilidad en la empresa adjudicataria, obviando que el titular del sistema de protección es el propio Ministerio.

Qué sucedió el 11 de noviembre y su relevancia

El incidente específico que desencadenó esta sanción ocurrió el 11 de noviembre de 2025:

El sistema Cometa , encargado del control de las pulseras para maltratadores, sufrió una caída total durante unas 13 horas , desde las 4:00 hasta las 17:00 horas.

, encargado del control de las pulseras para maltratadores, sufrió una caída total durante unas , desde las 4:00 hasta las 17:00 horas. Durante ese periodo crítico, el personal del centro no pudo acceder al sistema ni monitorizar en tiempo real la situación tanto de las víctimas como de los agresores.

Desde Igualdad se afirma que: Se activaron protocolos alternativos. Se notificó a las víctimas así como a las fuerzas y cuerpos de seguridad. El botón del pánico, junto con llamadas y alertas por proximidad, continuaron operativos.



La multa impuesta de 25.285 euros se aplicará mediante una deducción en los pagos correspondientes al contrato con la UTE responsable del manejo del programa Cometa. Según fuentes ministeriales, esta penalización está contemplada por incumplimiento contractual y no se considera una “multa” administrativa convencional.

Un sistema bajo sospecha desde el cambio de adjudicataria

El fallo registrado en noviembre es solo una manifestación visible de un problema más amplio. Desde que el servicio fue transferido desde Telefónica hacia la UTE compuesta por Vodafone y Securitas entre 2023–2024, han surgido diversas irregularidades:

Inexactitudes significativas en la geolocalización.

Dispositivos que se activaban sin razón aparente o no alertaban cuando un agresor ingresaba en áreas restringidas.

Testimonios indican instrucciones internas para cerrar alertas sin seguir los protocolos completos establecidos.

Ante esta situación, Igualdad ha iniciado:

Una investigación interna sobre cómo está funcionando el contrato.

Una auditoría técnica externa sobre Cometa.

La penalización comunicada actualmente solo abarca el incidente del 11 de noviembre. El Ministerio reconoce que pueden surgir nuevas sanciones económicas hacia la UTE derivadas de estas otras investigaciones.

Perfil político de Ana Redondo en relación con las pulseras

Ana Redondo, jurista y miembro destacado del PSOE, asumió su cargo en el Ministerio de Igualdad en un momento marcado por tensiones heredadas debido a controversias anteriores. Su gestión ante la crisis relacionada con las pulseras ha estado marcada por tres características clave:

Discurso defensivo : Inicialmente negó cualquier fallo grave o generalizado y centró su atención en supuestas exageraciones mediáticas o malas interpretaciones provenientes del informe fiscal.

: Inicialmente negó cualquier fallo grave o generalizado y centró su atención en supuestas exageraciones mediáticas o malas interpretaciones provenientes del informe fiscal. Minimización del impacto : Se refirió a los problemas como “contados” e intentó encuadrar los fallos dentro del margen habitual en sistemas tecnológicos complejos.

: Se refirió a los problemas como “contados” e intentó encuadrar los fallos dentro del margen habitual en sistemas tecnológicos complejos. Externalización de responsabilidades: Al anunciar la multa subraya incumplimientos por parte de la empresa sin asumir ningún tipo responsabilidad política personal, incluso después de haber sido reprobada parlamentariamente.

Este enfoque comunicativo tensa la línea entre gestionar técnicamente un contrato público y rendir cuentas políticamente cuando un sistema destinado a proteger puede dejar desprotegidas a numerosas mujeres.

Anécdotas y movimientos recientes dentro del Ministerio

En torno a Ana Redondo y su gestión del sistema Cometa han surgido varios elementos notables:

En una reciente entrevista radiofónica, adelantó que esta no será la única sanción: también habrá penalidades relacionadas con un apagón informático ocurrido en 2024 que impactó registros sobre quebrantamientos judiciales.

El nuevo contrato que está ultimando Igualdad contempla cambios significativos en los dispositivos: se prevé sustituir gradualmente las pulseras por tobilleras , más difíciles de manipular y con mayor resistencia al agua.

, más difíciles de manipular y con mayor resistencia al agua. El pliego incluye: Aumento del personal asignado al centro Cometa. Obligatoriedad para reemplazar cualquier dispositivo defectuoso en menos de 24 horas. Una inversión aproximada de unos 71 millones de euros para esta nueva fase del sistema.



A pesar del alcance del problema planteado, el Ministerio insiste en resaltar la “implicación” activa por parte de la empresa sancionada para ofrecer el mejor servicio posible. Este mensaje parece buscar evitar una ruptura total con Vodafone mientras se renegocia el modelo operativo actual.

La paradoja es clara: aquella misma ministra que desmintió rotundamente los fallos generalizados termina validándolos indirectamente mediante una sanción. Pero lo más llamativo es cómo deja claro que aquí quien paga es Vodafone, mientras hasta ahora nadie asume realmente el coste político.