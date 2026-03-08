Centroderecha en España: 9 de cada 10 votantes de PP y VOX quieren que Feijóo y Abascal cierren acuerdos de Gobierno

Las elecciones autonómicas celebradas recientemente en Extremadura y Aragón han llevado al bloque del centroderecha a superar con creces el 50% de los votos. Esto otorga un mandato claro para que PP y Vox formen gobierno juntos. Sin embargo, la fallida investidura de María Guardiola en Extremadura ha complicado las negociaciones, con dos intentos fallidos que han dejado descontentas a sus bases. El barómetro de Hamalgama Métrica, realizado entre el 2 y el 5 de marzo de 2026, revela un sentimiento generalizado: el 61,1% de los españoles se muestra a favor de pactos que sumen mayorías, pero entre los votantes de PP y Vox, esta cifra se aproxima al 90%.

Este estudio, basado en 1.000 entrevistas y con un margen de error del 3,16%, ejerce una presión notable sobre los líderes Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. En el caso del PP, un sólido 88,9% respalda la idea de alcanzar acuerdos, mientras que solo un escaso 5,6% se opone. Por su parte, en Vox, el apoyo es abrumador: un impresionante 97,3% está a favor. Incluso dentro del bloque progresista, sorprende que el 81,5% de los socialistas deseen que estos pactos se materialicen, aunque la formación de Sumar se opone rotundamente. En cuanto a las distintas franjas etarias, los jóvenes entre 18-29 años muestran un apoyo del 54,9%, mientras que los mayores de 65 años lo hacen con un notable 63,6%.

La demanda por acuerdos llega en un momento favorable para el centroderecha. Las encuestas nacionales recientes apuntan a una imparable ascensión de Vox, consolidándose como clave para la gobernabilidad. Proyecciones como el Votómetro de The Objective colocan al PP en torno a los 137 escaños, mientras que Vox alcanzaría los 65, sumando así un total de 202, suficiente para lograr la mayoría absoluta. Otras encuestas demoscópicas, como la realizada por 40dB para El País, otorgan a Vox un respaldo del 17,9%, situando al bloque derechista con una ventaja de hasta 13 puntos sobre la izquierda.

La fiebre por los pactos en las autonomías

Los resultados obtenidos en las elecciones de Extremadura y Aragón exigen una respuesta rápida. En Castilla y León, encuestas realizadas por Sigma Dos y NC Report anticipan que el PP podría alcanzar entre un 35-36%, mientras que el PSOE se situaría entre el 28-30% y Vox rondaría el 17%, sin contar con mayorías absolutas. Allí mismo, Carlos Pollán, candidato por Vox, ya ha comenzado a abrir la puerta a posibles acuerdos. Por otro lado, en la Comunidad Valenciana, un sondeo elaborado por Sigma Dos para El Mundo revela que el 57,4% de los votantes del PP y el sorprendente 66,7% entre quienes apoyan a Vox exigen un pacto para reemplazar a José Luis Mazón tras la DANA.

Partido Escaños proyectados (nacionales, Votómetro) % Voto (40dB) PP 137 31,5 Vox 65 17,9 PSOE 105 27,1 Sumar 11 5,9

Estos datos explican la creciente impaciencia: desde las elecciones pasadas en 2023, Vox ha incrementado su representación con una subida notable de hasta 32 escaños; mientras tanto, el PSOE ha perdido 16 y Sumar se encuentra en caída libre. El bloque conservador presenta una probabilidad del 93,8% para lograr investiduras exitosas frente al escaso 0,8% correspondiente a la izquierda.

¿Qué frena los acuerdos? Tensiones y oportunidades

Las negociaciones están estancadas debido a desacuerdos sobre cargos y políticas; esto es evidente en Extremadura donde Feijóo se resiste a ceder la presidencia a Guardiola. A pesar de ello, los votantes demandan cumplir con lo dictado por las urnas. En Valencia, resulta revelador que el 89,5% del electorado popular exige la dimisión de Mazón; además Vox presiona por listas conjuntas respaldadas por un 56,3% de sus seguidores aunque solo un 25% dentro del PP considera esta opción viable.

El crecimiento exponencial de Vox no es mera casualidad: ha logrado atraer tanto a quienes se abstienen como a votantes rurales; esto pone en riesgo la hegemonía popular en bastiones tradicionales como Castilla y León. Las encuestas advierten sobre hasta 13 escaños colgando del hilo en provincias como Madrid (0,28%), Barcelona (0,12%) o Sevilla (0,42%), donde cada fragmento del voto útil puede cambiarlo todo.

Madrid: PP mantiene su posición frente a Vox por apenas 8.480 votos .

. Alicante: Vox lidera con una diferencia mínima de 2.180 votos sobre PP.

sobre PP. Sevilla: PP acecha al PSOE con solo 5.000 votos menos.

Este barómetro no solo refleja apoyos sino también urgencias: el electorado conservador está cansado ante tantos bloqueos y anhela gobiernos ya. Curiosamente, ningún grupo etario muestra rechazo hacia los pactos superior al 35%; además son los mayores quienes adoptan una postura más pragmática al respecto. Un dato final interesante es que según Hamalgama estratificado por hábitat demuestra que incluso en localidades con menos de 2.000 habitantes el apoyo arrasa.