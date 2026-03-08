Vox no es Podemos ni Ciudadanos: la impugnación a la globalización desde la derecha alternativa

Ricardo Gómez Díez titula su columna de opinión en The Objective con una afirmación que desafía la narrativa habitual: Por qué Vox no es Podemos ni Ciudadanos. En este análisis, el consultor y analista político pone en tela de juicio la historia que ha predominado desde 2019, cuando la formación liderada por Santiago Abascal comenzó a destacar tras las elecciones repetidas, captando principalmente el voto de Ciudadanos. A lo largo de los años, medios y redes sociales han repetido un mantra que el autor refuta con firmeza: Vox es como Podemos o Ciudadanos, pero desde la derecha.

La idea central de Gómez Díez argumenta que esta comparación es incorrecta. Mientras que Podemos y Ciudadanos surgieron como respuestas a fenómenos fundamentalmente nacionales —una crítica al bipartidismo PSOE-PP en el primer caso y una reforma del sistema en el segundo—, Vox representa algo cualitativamente diferente. No se trata de antipolítica, al igual que sus predecesores. Es, según el autor, «el fenómeno nacional de la impugnación internacional a la globalización», alineándose con movimientos desglobalizadores de derecha alternativa como los representados por Trump, Orbán, Le Pen, Farage, Kaczynski o Meloni.

El análisis de Gómez Díez se adentra en las diferencias estratégicas y estructurales. Mientras que Iglesias y Rivera luchaban por superar a los grandes partidos, utilizando los medios, las redes y manifestaciones en la calle, Abascal apuesta por la paciencia. «Abascal y sus asesores juegan, como los independentistas catalanes, a la paciencia frente a la ansiedad», señala el autor. Esta diferencia temporal es crucial: los estrategas del búnker de Abascal, muchos con un pasado en la política catalana, son conscientes de que su momento llegará tras las elecciones de 2031, cuando estén listas las condiciones para ese camino alternativo hacia la derecha.

La lealtad electoral también establece una distancia significativa. «La fidelidad de voto de Vox no ha bajado del 85% durante un largo tiempo, siendo esta la más alta entre todos los partidos nacionales», mientras que tanto Podemos como Ciudadanos vieron caer su apoyo más rápidamente. Gómez Díez destaca que hoy en día Vox podría obtener representación en casi todas las provincias medianas, excepto en algunas del País Vasco, Cataluña y Galicia, gracias al repunte en encuestas tras la crisis causada por la dana a finales de 2024. Esta distribución territorial contrasta con sus predecesores: mientras que Podemos apenas atraía votos del PP, Ciudadanos dependía del apoyo del PSOE en Cataluña y del PP en otras regiones. En cambio, Vox, «ya comienza a captar más votos del PSOE y sigue atrayendo votos del PP».

El fenómeno presenta también características demográficas particulares. La proporción de votantes masculinos de Vox supera en casi ocho puntos a la femenina, una descompensación mayor que en el caso de Podemos o Ciudadanos. Esto refleja su «fuerte conexión con el movimiento desglobalizador que aglutina una reacción» predominantemente masculina al principio, aunque está viendo un crecimiento entre mujeres al igual que ha ocurrido en países como los Estados Unidos, Italia o Francia.

Gómez Díez apunta que el contexto francés es el más parecido al español para los próximos años. Según él, aunque Macron gane en 2027 sin Macron mismo presente, para 2032 podría ser Bardella quien asuma la presidencia francesa cuando sea el momento para que Vox intente su asalto a la Moncloa. La clave para detener el avance de Abascal no radica en el sistema electoral que protegió al PSOE y al PP frente a Podemos y Ciudadanos. «Vox continuará creciendo mientras ese mismo sistema político, económico, social y cultural (su verdadera batalla) no decida renovarse profundamente».

El autor plantea dos posibles caminos: uno donde PSOE y PP tomen posturas diferenciadas sobre temas como migración y seguridad; o bien converjan hacia un macronismo español durante los próximos treinta años. La alternativa a Vox no debe basarse en estigmatizar a sus votantes o criticar a sus líderes. «Debería normalizarse como un actor más dentro del panorama actual», tal como hizo Felipe González con Bildu. Se trata de adelantarse a las preocupaciones crecientes sobre cómo avanza la globalización y presentar líderes y equipos atractivos frente a una carencia total de liderazgo dentro de Vox.

Gómez Díez finaliza su artículo citando a Abraham Lincoln, quien dijo el 1 de diciembre de 1862: «Los dogmas de un pasado tranquilo son inadecuados para un presente tormentoso. La situación está llena de dificultades y debemos estar a su altura». Solo mediante una profunda renovación podrá la política tradicional española enfrentar el reto que supone una formación capaz de jugar al largo plazo.