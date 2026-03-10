El ‘café volador’ de Aranjuez: dimite un socialista tras lanzar un vaso a un concejal de VOX

En las comisiones informativas del Ayuntamiento de Aranjuez, un debate sobre transportes terminó en un escándalo. José María Cermeño, concejal del PSOE, lanzó un vaso con café al rostro de David Esteban Fernández Domínguez, portavoz de VOX, después de que este lo calificara de “vago”.

Este incidente, que tuvo lugar a finales de febrero, ha desencadenado una denuncia policial y la renuncia del socialista este martes.

El altercado se produjo durante una sesión en la que Vox defendía una propuesta para solicitar al Ministerio de Transportes una auditoría integral de la línea C-3 de Cercanías, la cual ha sufrido numerosas incidencias que afectan a los vecinos. Un portavoz del PSOE inició el intercambio verbal con insultos, llamando “gilipollas” y “fascista” al edil de VOX.

Esteban respondió con el “vago”, y Cermeño, en apoyo a su compañero, arrojó el café, que Esteban logró esquivar.

El vaso impactó con fuerza contra la pared, interrumpiendo la comisión mientras varios asistentes intentaban mediar.

Vox no se quedó callada y presentó una denuncia ante la Policía Nacional de Aranjuez.

Acusan a Cermeño de hasta cinco delitos: atentado contra la autoridad pública (artículo 550.1 del Código Penal), tentativa de lesiones (artículo 147.1), falta de respeto a la autoridad (artículo 556.2), delito de odio por los insultos ideológicos y desórdenes públicos por interrumpir la sesión. “Ninguna agresión ni matón de Óscar Puente nos detendrá en nuestra lucha por la C-3”, afirmó Esteban, señalando al ministro de Transportes como parte del problema.

Versiones cruzadas y contraataque socialista

El PSOE local rechazó inicialmente la versión presentada por Vox. Describieron los hechos como “falsos” y acusaron a Esteban de haber proferido insultos graves, amenazas e incluso actitudes machistas durante plenos y comisiones, supuestamente con el respaldo del alcalde Miguel Gómez (PP). “Lleva profiriendo descalificaciones constantes”, denunciaron en un comunicado, anunciando que contarían con testigos para respaldar su versión. Además, desviaron la atención hacia un presunto fraccionamiento de contratos por parte del concejal de Vox, asunto que ya está bajo investigación fiscal.

Sin embargo, fuentes del PSOE-M confirmaron posteriormente que Cermeño admitía haber tenido un “comportamiento inadecuado” y que entregaría su acta como edil. Su dimisión, efectiva este martes, intenta calmar el revuelo generado, aunque el PSOE sostiene que la denuncia presentada por Vox es solo una maniobra para desviar la atención. El vídeo grabado por el Ayuntamiento muestra el lanzamiento, aunque no evidencia la violencia descrita por Vox.

Antecedentes de un clima enrarecido

Aranjuez, gobernada por un pacto entre PP y Vox, es escenario habitual de tensiones entre la oposición socialista y el equipo gubernamental. Esteban, concejal responsable del Desarrollo Tecnológico, Informática, Transporte y Movilidad, ha promovido mejoras en la C-3, una línea crucial para conectar la ciudad con Madrid. Las constantes averías han suscitado numerosas quejas entre los vecinos, y su propuesta para realizar una auditoría encontró resistencia por parte del PSOE.

Este episodio no es único en su género. En los plenos locales, los insultos vuelan tan rápido como el café mencionado anteriormente. El PSOE exige al PP aclarar si apoya a su socio Vox, mientras que los integrantes del partido liderado por Abascal consideran que el lanzamiento fue un ataque ideológico. La Policía investiga el caso y el juzgado podría imputar cargos si avanza la denuncia.

Para ilustrar este intercambio verbal tenso, aquí se presenta un resumen cronológico según lo denunciado por Vox:

Insulto inicial : Un portavoz del PSOE llama “gilipollas” y “fascista” a Esteban.

: Un portavoz del PSOE llama “gilipollas” y “fascista” a Esteban. Respuesta : Esteban solicita orden al presidente y califica a Cermeño como “vago”.

: Esteban solicita orden al presidente y califica a Cermeño como “vago”. Lanzamiento : Cermeño lanza el café; Esteban lo esquiva.

: Cermeño lanza el café; Esteban lo esquiva. Consecuencias: La comisión se interrumpe; intervienen varios asistentes.

Partido Versión principal Contraacusaciones VOX Agresión física con café tras insultos ideológicos Ninguna PSOE Insultos y amenazas de muerte proferidas por Esteban; dimisión debido a comportamiento inadecuado Fraccionamiento de contratos atribuido a Vox

Posibles repercusiones políticas

La renuncia de Cermeño deja al PSOE con un concejal menos en Aranjuez, lo cual representa un revés considerable para una oposición que intenta desgastar al gobierno. Por su parte, Vox gana visibilidad en su lucha por mejorar la C-3, pero el PSOE podría recurrir al historial negativo de Esteban para contrarrestar en futuros plenos. Si finalmente actúa la Justicia, podrían surgir juicios relacionados con los delitos denunciados, cuyas penas varían desde multas hasta prisión en casos graves como atentados contra autoridades.

Este incidente pone nuevamente sobre la mesa la crispación existente en la política local. ¿Café convertido en arma? En Aranjuez, parece ser así—al menos durante este día tan convulso. El pacto entre PP y Vox se mantiene firme; sin embargo, desde el PSOE advierten: “Contaremos con testigos”. La investigación policial determinará si ese vaso volador fue realmente un delito o simplemente un calentón pasajero.

Como curiosidad adicional sobre el caso, cabe mencionar que el recipiente no era uno cualquiera; era uno habitual en las comisiones municipales y dejó una marca visible en la pared tras impactar. Además, Esteban logró esquivarlo casi instintivamente, como si fuera portero en un partido de fútbol. Por cierto, Vox tiene ya preparadas más mociones relacionadas con transportes; parece que no se dejarán amedrentar ni por café caliente ni por incidentes similares. Datos relevantes apuntan a que la C-3 acumula más de 200 incidencias anuales según recientes quejas vecinales.