El Falcon del Gobierno de Pedro Sánchez ha cruzado los cielos hasta casi tocar la frontera con Venezuela, con el transpondedor desactivado para no dejar rastro en los radares.

Esta estrategia, destapada por una reciente investigación, genera serias dudas sobre los viajes oficiales y sus intenciones ocultas.

La aeronave oficial, un Dassault Falcon 900, partió de Madrid y se dirigió hacia el Atlántico, acercándose peligrosamente a la línea divisoria con el país gobernado por Nicolás Maduro.

Al apagar el localizador, un dispositivo que envía datos de ubicación en tiempo real, se impidió su seguimiento tanto por sistemas civiles como militares. Fuentes periodísticas revelan que este vuelo tuvo lugar en las últimas horas, coincidiendo con tensiones diplomáticas y mediaciones controvertidas en la región.

No se trata de un caso aislado. El Gobierno ha recurrido a tácticas similares en otros desplazamientos.

Por ejemplo, varios vuelos a República Dominicana han sido catalogados como «fantasma», ya que el Ejecutivo se niega a revelar detalles sobre itinerarios o identidades de pasajeros, amparándose en la Ley de Secretos Oficiales. La revelación es obra del periodista Alejandro Entrambasaguas, jefe de investigación de El Debate, quien ha sacado a la luz documentos que el Gobierno ha mantenido ocultos durante años. En ellos se oculta sistemáticamente quiénes viajan y hacia dónde, alegando motivos de «seguridad nacional».

Vuelos fantasma y la sombra de Zapatero

A sus 27 años, Entrambasaguas se ha convertido en un referente del periodismo de investigación al destapar planes de vuelo del Falcon hacia República Dominicana, que el Ejecutivo bloquea. Estos documentos revelan rutas sospechosas con escalas que podrían facilitar conexiones con Venezuela, evadiendo controles directos. Mientras el Gobierno invoca secretos de Estado, esta falta de transparencia alimenta las dudas sobre posibles vínculos con el chavismo.

Es pertinente recordar el contexto. José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente y figura clave en las negociaciones con Maduro, admitió haber utilizado métodos similares. Según las informaciones proporcionadas por Entrambasaguas, Zapatero volaba en avión comercial hacia República Dominicana, donde abordaba un Falcon perteneciente a PDVSA, la petrolera venezolana, pilotado por personal militar rumbo directo a Caracas. Su objetivo: «pasar desapercibido» y «no dejar rastro». El empresario Julio Martínez, detenido por blanqueo en el caso Plus Ultra, lo reveló durante un encuentro secreto con un alto directivo de Telefónica en El Pardo.

Así, el vuelo del Falcon de Sánchez sigue este patrón. Apagar el transpondedor no es algo habitual en vuelos oficiales; esta práctica suele reservarse para misiones sensibles como evacuaciones o espionaje. La cercanía a un régimen como el chavista invita a especular sobre posibles mediaciones encubiertas o encuentros con emisarios de Maduro. Aunque el Gobierno guarda silencio al respecto, la maniobra evoca los viajes frecuentes de Zapatero, quien realiza alrededor de sesenta desplazamientos anuales a la zona, tres veces más de lo que admite públicamente.

Antecedentes y posibles ramificaciones

Los antecedentes se remontan al famoso caso del Delcygate, cuando Delcy Rodríguez aterrizó en Barajas con maletas sospechosas en 2020, siendo recibida por José Luis Ábalos. En ese contexto, Zapatero presionó para rescates como los de Air Europa y Plus Ultra, relacionados con una deuda venezolana cercana a los 200 millones de dólares que se saldó misteriosamente. La aparición del vuelo del Falcon sin localizador añade más leña al fuego.

Las posibles repercusiones políticas son significativas:

En lo judicial: La unidad UDEF investiga transferencias entre Plus Ultra y Venezuela. Es posible que llamen a declarar a Zapatero , cuya red incluye familiares vinculados a empresas relacionadas con Martínez y propiedades lujosas adquiridas al contado (una casa en Aravaca por un millón y otra villa en Canarias por 1,2 millones).

y Venezuela. Es posible que llamen a declarar a , cuya red incluye familiares vinculados a empresas relacionadas con y propiedades lujosas adquiridas al contado (una casa en Aravaca por un millón y otra villa en Canarias por 1,2 millones). En cuanto a la oposición: El partido popular ( PP ) convoca a comparecer a Zapatero ante comisiones debido a estas exclusivas. Las presiones para auditar los vuelos oficiales aumentan.

) convoca a comparecer a ante comisiones debido a estas exclusivas. Las presiones para auditar los vuelos oficiales aumentan. A nivel internacional: Los Estados Unidos han bloqueado aeronaves vinculadas a PDVSA debido a actividades ilícitas, incluida la extracción ilegal de oro. Si Sánchez utiliza tácticas similares, las tensiones con Washington podrían intensificarse.

El Gobierno evita hacer uso del Falcon rastreable alquilando aviones privados mediante el PSOE, complicando así los pagos y su origen financiero. Además, Ábalos recibió «regalos» como vacaciones en Marbella gracias a favores provenientes del régimen venezolano.

Con un toque irónico, mientras Sánchez presume públicamente sobre su compromiso con la transparencia, su avión vuela sin rumbo claro cerca del entorno chavista. Curiosidades adicionales: Entrambasaguas dedica sus libros a fuentes anónimas; Zapatero eligió El Pardo como escenario para reuniones secretas sin cobertura; y Pollo Carvajal, actualmente detenido en España, detalló en manuscritos la mina dorada que representa Zapatero para Venezuela. Datos que no pasan desapercibidos.