Palo a la jueza ‘roja’ de la DANA: la Fiscalía no ve indicios sólidos para imputar a Mazón

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, había elevado un informe al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) solicitando que se investigara a Carlos Mazón por una presunta negligencia grave en su gestión durante la DANA del 29 de octubre de 2024, que resultó en 230 muertes.

Sin embargo, el fiscal superior José Francisco Ortiz Navarro ha decidido dar un paso atrás: en su dictamen, sostiene que no hay pruebas contundentes para imputar al expresident de la Generalitat ante el alto tribunal. Sugiere devolver el caso al juzgado inicial para que continúe con las indagaciones, sin descartar una posible responsabilidad penal si emergen nuevos elementos.

Este cambio ocurre en un instante crucial de la investigación. La jueza Ruiz Tobarra argumentaba que la catástrofe era previsible: la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó la alerta roja a las 7.36 horas en Valencia, pero Mazón continuó con su agenda matutina y almorzó en el restaurante El Ventorro junto a la periodista Maribel Vilaplana. A mediodía, durante una rueda de prensa, el entonces president minimizó los riesgos al afirmar que el temporal se dirigía hacia la Serranía de Cuenca, asegurando que remitiría hacia las 18.00 horas. La jueza puso en tela de juicio sus versiones posteriores, que variaron en varias comparecencias tanto en Les Corts como en el Congreso, e incluso solicitó grabaciones de esas sesiones debido a las contradicciones.

La Fiscalía deja entreabierta una posibilidad

En su escrito, José Francisco Ortiz Navarro reconoce que el procedimiento puede traer sorpresas inesperadas. «No puede descartarse que durante el proceso surjan declaraciones o documentos» que evidencien órdenes específicas de Mazón sobre cómo actuar ante la emergencia, como posibles mensajes con su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, cuyos teléfonos fueron entregados borrados y ahora se intenta recuperar por orden judicial. Fuentes fiscales subrayan: actualmente, no hay datos suficientes, pero es necesario que la jueza prosiga con las indagaciones.

Ya hay investigados dentro del caso: la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su mano derecha, Emilio Argüeso. Las defensas han solicitado al TSJCV que asuma toda la causa si se decide imputar a Mazón, para evitar posibles contradicciones. Por su parte, Pradas pide un sobreseimiento libre, argumentando que prolongar el proceso perjudica a las víctimas. Mientras tanto, Argüeso niega cualquier tipo de negligencia y califica la DANA como uno de los peores desastres naturales ocurridos en Europa desde que existen registros, respaldado por testimonios como los escoltas de Mazón, el propietario de El Ventorro, o incluso por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Un trasfondo controvertido

La llegada de la DANA sorprendió a Valencia con una alerta roja ya activa desde primeras horas del día; sin embargo, se retrasó la activación del CECOPI (Centro de Coordinación de Emergencias). Aunque ha dejado su cargo como presidente, Mazón continúa siendo diputado en Les Corts, lo cual le confiere inmunidad ante el TSJCV. Su relato sobre aquella tarde ha cambiado con el tiempo: primero afirmó estar en el CECOPI; luego dijo estar coordinando desde la sede del PP. La jueza considera que ha habido negligencia por falta de atención y permanencia dada su responsabilidad en protección civil.

El pleno del TSJCV está compuesto por cinco magistrados —Manuel Baeza (presidente), Pía Calderón (ponente), José Francisco Ceres, Antonio Ferrer y Vicente Torres— quienes decidirán sobre este asunto. Todas las partes implicadas —acusaciones populares y particulares así como defensas— han presentado sus alegaciones. Si finalmente se devuelve a Catarroja, es posible que se acelere la investigación con nuevas diligencias.

En medio de estas idas y venidas judiciales no falta un toque irónico: mientras Mazón disfrutaba tranquilamente su comida en El Ventorro, las aguas ya comenzaban a subir peligrosamente en Paiporta, Picanya y Benetússer. ¿Coincidencia o desinterés presidencial? La fiscalía parece insinuar: sigamos investigando pero sin prisa por imputar al peso pesado.

230 vidas perdidas: La tragedia del 29-O es considerada como la peor riada registrada en España desde 1957.

La tragedia del 29-O es considerada como la peor riada registrada en España desde 1957. Alerta roja desde las 7.36 h: Anunciada con suficiente antelación según lo expuesto por la jueza.

Anunciada con suficiente antelación según lo expuesto por la jueza. Móviles borrados: Los dispositivos pertenecientes a Cuenca son fundamentales; se intenta recuperarlos.

Los dispositivos pertenecientes a Cuenca son fundamentales; se intenta recuperarlos. 15 meses bajo investigación: Desde aquella tragedia hasta este reciente informe fiscal.

Un detalle curioso: El Ventorro, centro neurálgico donde Mazón ofreció sus versiones, sobrevivió a las inundaciones y sigue funcionando… sirviendo paellas como si nada hubiera ocurrido.