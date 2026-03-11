¡Qué pillada! Así fue cómo el socialista Sánchez chivó al ‘desconocido’ Ábalos que iban contra Koldo

Pedro Sánchez ha forjado una imagen pública en torno a José Luis Ábalos que dista mucho de la realidad comprobada.

En una relativamente reciente entrevista televisiva, el marido de Begoña afirmó que el exministro de Transportes era «un gran desconocido» para él en términos personales, aunque reconoció mantener una «confianza política».

Sin embargo, los mensajes privados entre ambos reflejan una relación mucho más cercana y profunda de lo que el jefe del Ejecutivo está dispuesto a reconocer en público.

La periodista Irene Tabera, de ‘OkDiario’, ha tenido acceso a conversaciones inéditas por WhatsApp que muestran cómo Sánchez elogió a Ábalos solo un día después de informarle en una reunión privada en La Moncloa acerca de la investigación que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevaba a cabo contra Koldo García, su antiguo asesor.

El 28 de septiembre de 2023, el presidente convocó a Ábalos en Moncloa, envió un coche oficial a buscarle y mantuvieron una charla. Durante este encuentro, le comunicó que todo lo sucedido era culpa de Koldo. Al día siguiente, 29 de septiembre, Sánchez le enviaba un mensaje: «Tienes intervenciones brillantes». Aunque la conversación giraba en torno a una réplica política de Óscar Puente en el Congreso, el trasfondo es revelador: el presidente alababa públicamente al mismo hombre al que había señalado como responsable de sus problemas.

Una amistad que trasciende lo político

Los mensajes desvelan que la relación entre Sánchez y Ábalos superaba lo meramente político. Ambos se comunicaban diariamente y se enviaban mensajes hasta altas horas de la noche, como demuestran los textos enviados por el presidente a las 21:18. Compartieron incluso viajes familiares, como el revelado por OKDIARIO a Milagro (Navarra), donde se encontraron con Santos Cerdán mientras los matrimonios Sánchez Gómez y Ábalos Perles compartían una casa rural. Las hijas de ambos matrimonios también son amigas. Estos detalles desmienten radicalmente la afirmación de que Ábalos era un desconocido para Sánchez.

Ábalos fue durante años un pilar fundamental en la carrera política de Sánchez. Le apoyó cuando pensaba en rendirse y fue crucial para obtener los avales necesarios para hacerse con el control del PSOE en Ferraz. Cuando Sánchez ascendió a La Moncloa, le recompensó con el ministerio más relevante y con mayor presupuesto: Transportes. Además, lo nombró secretario de Organización del PSOE. En esta etapa, el contacto era constante; Sánchez le llamaba decenas de veces al día para comentar las vicisitudes políticas.

El giro de 2021 y la recuperación posterior

La destitución de Ábalos en 2021 fue un golpe duro. Sánchez le retiró todos sus cargos sin ofrecer explicaciones claras. Pasó de tenerlo todo a no tener nada. Algunos miembros del partido le dieron la espalda al ver que ya no contaba con poder tras una maniobra política orquestada por Félix Bolaños. Durante meses, Ábalos estuvo marginado hasta que Sánchez decidió recuperarle para las listas en las Elecciones Generales de mayo de 2023. Así terminó ese periodo difícil; el presidente le brindó una nueva oportunidad y volvió al grupo parlamentario del PSOE. Ambos reanudaron su comunicación y continuaron intercambiando mensajes.

Los WhatsApps publicados por OKDIARIO reflejan cómo durante esta etapa de reintegración, Sánchez y Ábalos comentaban estrategias políticas y discutían sobre candidatos del PSOE para liderar Valencia; además, el presidente solicitaba sus opiniones porque confiaba en su criterio. El tono era cercano y cariñoso; ambos se llamaban amigos e intercambiaban números personales. Esta cercanía contrasta notablemente con la distancia que intenta establecer ahora el presidente en sus declaraciones públicas.

La estrategia de la negación

La negación por parte de Sánchez sobre la naturaleza real de su relación con Ábalos forma parte de una estrategia más amplia para distanciarse. Mientras avanza el caso Koldo en los tribunales y tanto Ábalos como Koldo García están bajo prisión provisional, el presidente busca desvincularse de aquellos que fueron sus colaboradores más cercanos. No obstante, los mensajes privados evidencian que no solo mantenía una relación personal íntima con Ábalos, sino que además le informaba sobre investigaciones relacionadas con su círculo más próximo.

La periodista Tabera ha señalado que Koldo dejó audios en su casa sabiendo que iba a ser investigado por la UCO, lo cual indica que algo no andaba bien y había voluntad de colaboración entre ellos. Ambos se encuentran en prisión sin haber sido condenados todavía; según sus defensores, no se espera que salgan antes del juicio. Lo verdaderamente significativo es que Sánchez, quien sostiene que Ábalos era un desconocido para él personalmente, fue precisamente quien le informó sobre la investigación ahora vigente.

La discrepancia entre las afirmaciones públicas del presidente y lo evidenciado por los mensajes privados pone de manifiesto una brecha considerable entre su narrativa oficial y los hechos documentados. En un momento crítico donde ambos están bajo escrutinio judicial, Sánchez intenta reescribir la historia sobre su relación con Ábalos; sin embargo, los WhatsApps son claros: no eran desconocidos sino amigos que compartieron viajes, confidencias y estrategias políticas durante años.