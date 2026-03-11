¿Pucherazo a la vista?: El Gobierno Sánchez logra validar el DNI digital para votar sin las verificaciones que exige la Policía

Imagina presentarte en el colegio electoral, sacar tu móvil y mostrar una pantalla con tu foto y datos.

¿Es suficiente para ejercer tu derecho a voto? La Junta Electoral Central (JEC) dice que sí, aunque sin los mecanismos de seguridad que la propia Policía Nacional exige en la calle.

Esta decisión, tomada esta semana, genera interrogantes sobre la fiabilidad del voto en elecciones como las de Castilla y León, programadas para el 15 de marzo de 2026.

La iniciativa proviene del Ministerio del Interior, bajo la dirección del Gobierno de Pedro Sánchez, que impulsó esta medida tras una consulta hecha por su directora general de Política Interior, Carmen López García.

La resolución de la JEC, que ha pasado desapercibida para muchos, considera la app miDNI como un documento oficial porque incluye nombre, apellidos, número y foto, tal como establece el artículo 85.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Sin embargo, ignora el protocolo riguroso que rige en las identificaciones policiales.

La paradoja de los controles selectivos

En la vida cotidiana, el DNI digital no se limita a ser una simple imagen. La Policía Nacional explica en su página web cómo funciona: la aplicación necesita conexión a datos para vincularse con servidores centrales, verificar la validez del documento, asegurarse de que no esté revocado y generar un código QR dinámico que solo es válido durante unos segundos. Este código autentica tres aspectos esenciales: existencia del DNI, no revocación y titularidad real.

Sin embargo, para votar, la JEC acepta una versión «simplificada»: mostrar simplemente la pantalla sin QR ni lectura. Desde Interior se argumenta que no hay «justificación real» para exigir más controles que los que se requieren con el DNI físico, el carné de conducir o el pasaporte. La JEC respalda esta postura y desestima recursos presentados por el Partido Popular (PP) que solicitaban dispositivos en las mesas para verificar el QR. Las razones esgrimidas: cobertura irregular en colegios rurales y logística compleja para miles de mesas.

Esta revelación por parte de la periodista Isabel Durán en El Debate pone al descubierto una contradicción: mientras el Gobierno exige verificaciones rigurosas ante agentes policiales, relaja estas exigencias en las urnas. Siete elecciones anteriores ya utilizaron las apps miDGT y miDNI con una mínima validación a demanda ejecutiva y sin incidentes reportados. El PP presentó un recurso en Aragón, pero la JEC zonal lo rechazó priorizando la «práctica actual».

Antecedentes: de la app al voto

La aplicación miDNI, lanzada en abril de 2025, coexiste voluntariamente con el DNI físico. Se utiliza para realizar trámites presenciales ante las administraciones, excepto al cruzar fronteras. En 2023, ya se había permitido el uso del carné digital (miDGT) para votar, basándose en la misma legislación analógica de 1985 que no contemplaba dispositivos móviles. Ahora, con la llegada de miDNI, se extenderá a elecciones autonómicas y municipales venideras como las de Castilla y León (15 de marzo de 2026), justo antes de las generales previstas para 2027.

El Gobierno celebra este avance hacia la modernización: «Prepárate para votar con el móvil si olvidas tu cartera». Sin embargo, los críticos advierten sobre un posible riesgo de fraude. Sin un QR activo, basta una captura de pantalla o una app clonada para hacerse pasar por otra persona. La JEC reconoce que el DNI físico tampoco verifica hologramas en profundidad; no obstante, el formato digital pierde su esencia verificable en tiempo real según lo establecido por el Real Decreto 255/2025.

Aspecto DNI físico / Carné DNI digital (calle) DNI digital (voto) Verificación Visual básica QR + servidores Solo pantalla Autenticidad Holograma/tacto Dinámica en tiempo real Estática, sin conexión Riesgo suplantación Medio Bajo Alto (captura posible) Exigido por LOREG art. 85 Policía/Decreto 2025 JEC a petición Interior

¿Hacia un pucherazo? Consecuencias en juego

Opositores como el PP han levantado banderas rojas ante un posible «pucherazo»: mesas sin herramientas adecuadas para comprobar auténticamente los documentos. En zonas rurales donde no hay cobertura adecuada, ese código QR sería inútil según señala la propia JEC, pero esto no resuelve las inquietudes sobre fotos poco nítidas o posibles manipulaciones. Desde Interior se insiste: «Todos los elementos legales están presentes». Sin embargo, parece haber dos varas diferentes: rigor policial frente a laxitud electoral.

Las repercusiones son claras: esta medida podría agilizar el proceso electoral (ideal para quienes son olvidadizos), pero también socava la confianza si surgen impugnaciones. En Castilla y León, donde se realizará este primer ensayo masivo, los mesarios recibirán manuales actualizados. Si ocurren incidentes durante las votaciones, podríamos ver cómo esto desemboca en batallas judiciales recordando episodios pasados relacionados con las urnas.

Y aquí viene lo irónico: un Gobierno que presume de avances digitales afloja sus propios estándares de seguridad. ¿Confianza ciega o cálculo estratégico? Un dato curioso pone todo esto en perspectiva: desde abril de 2026 será obligatorio contar con el DNI digital en toda España justo antes de unas elecciones cruciales; además, hasta ahora han transcurrido siete comicios previos usando miDGT, sin detectar fraudes relevantes aunque sin un QR completo. Y mientras tanto, esa app sigue acumulando millones de descargas… lista ya sea para las urnas o para posibles pantallas engañosas.