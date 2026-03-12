La UCO certifica que Begoña Gómez estuvo en República Dominicana, pero Interior no aclara si usó el Falcon

La Unidad Central de Operaciones ha confirmado que Begoña Gómez se encontraba en Dominicana, un dato que aclara una de las incógnitas que rodeaban los viajes de la esposa del presidente del Gobierno. Sin embargo, este descubrimiento no resuelve la cuestión más delicada: si realmente utilizó el Falcon presidencial para llevar a cabo ese desplazamiento.

El periodista Alejandro Entrambasaguas ha informado en El Debate que los planes de vuelo del Gobierno respaldan los viajes al país caribeño, pero los documentos no especifican quiénes eran los pasajeros, lo que genera una opacidad inquietante sobre quién viajó realmente en esos vuelos.

La investigación judicial ha progresado en la confirmación de hechos, pero se enfrenta ahora a un muro de silencio administrativo. El Ministerio del Interior ha argumentado que solo registra vuelos comerciales en sus bases de datos, una respuesta que ha suscitado más preguntas que aclaraciones.

Esta postura contrasta con la existencia de los planes de vuelo del Falcon, que demuestran que el Gobierno sí mantiene registros sobre los desplazamientos de su avión presidencial. La contradicción entre lo que el ministerio afirma no tener y lo que efectivamente existe en los archivos gubernamentales sugiere una falta de coordinación o, en el peor escenario, una voluntad deliberada por no esclarecer los hechos.

El magistrado Peinado y las contradicciones previas

El juez Juan Carlos Peinado había recibido información por parte de la Guardia Civil hace apenas una semana, donde se indicaba que Begoña Gómez solo había realizado un viaje a Dominicana en un avión comercial. Ese informe inicial parecía cerrar la puerta a cualquier uso del Falcon para ese destino. Sin embargo, ahora, con la verificación de la UCO que confirma su presencia en el país caribeño, esa versión se tambalea. La discrepancia entre los informes provenientes de diferentes cuerpos de seguridad del Estado refleja la complejidad de una investigación que afecta directamente al círculo más cercano al presidente.

Los planes de vuelo a los que El Debate ha tenido acceso muestran movimientos del Falcon hacia Dominicana, pero la falta de identificación de pasajeros en esos documentos imposibilita establecer con certeza quién viajó en cada ocasión. Esta laguna informativa es precisamente lo que el Ministerio del Interior parece estar utilizando como justificación para no proporcionar datos más concretos. La pregunta que queda flotando es si esa ausencia de identificación es una limitación técnica real o una característica intencionada del sistema de registro.

La opacidad administrativa como obstáculo

El comportamiento del Ministerio del Interior suscita dudas sobre la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Si el Gobierno posee registros sobre los vuelos del Falcon, como indican los planes de vuelo, debería ser factible determinar quién viajaba en cada uno. La alegación de registrar únicamente vuelos comerciales suena evasiva cuando hay documentos que demuestran lo contrario. Esta falta de claridad no solo afecta a la investigación judicial, sino que también alimenta la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

El magistrado Peinado deberá decidir si solicita información más detallada al Gobierno o si acepta las restricciones impuestas por este. La presión judicial sobre el Ejecutivo para aclarar estos aspectos será clave en los próximos pasos del proceso investigativo. Mientras tanto, la certificación por parte de la UCO sobre la presencia de Begoña Gómez en Dominicana abre nuevas líneas para indagar, incluyendo análisis de registros bancarios, comunicaciones o testimonios de personas presentes durante esos viajes.

Contexto de gastos públicos en desplazamientos

En un contexto más amplio relacionado con los gastos generados por viajes oficiales, estos movimientos adquieren mayor relevancia. Durante 2025, el Congreso de los Diputados destinó un total aproximado de 4,65 millones de euros a desplazamientos nacionales para parlamentarios, con un gasto medio por diputado cercano a 13.300 euros. Desde el inicio actual legislativo, el gasto total en viajes nacionales ya supera los 11 millones. Estos números subrayan la importancia crítica que tiene asegurar transparencia en el uso de recursos públicos para desplazamientos, especialmente cuando involucran aviones presidenciales.

La investigación sobre los viajes realizados por Begoña Gómez forma parte de un debate más amplio acerca de la rendición cuentas respecto al uso fondos públicos. La diferencia clave radica en que mientras los diputados deben justificar sus desplazamientos dentro marcos establecidos, los viajes del entorno presidencial operan bajo criterios menos claros. La certificación proporcionada por la UCO ha movido las piezas del tablero político; sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer antes que esta partida se resuelva.