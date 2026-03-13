El tren AVE que transportaba a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, salió de Madrid a las 13 horas de este jueves con destino a Sevilla.

La llegada estaba prevista para las 15.39, pero todo se complicó a las 14.57, cuando una avería técnica dejó el tren parado en Córdoba. Una hora más tarde, el maquinista comunicó que no podía continuar. Montero, quien es candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, tenía programado un acto a las 17.30 en la sede del partido junto con la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM).

Para evitar contratiempos, fue recogida en coche alrededor de las 16 horas y trasladada por carretera hasta Sevilla.

Afortunadamente, llegó justo a tiempo, pero el resto de los pasajeros no corrieron la misma suerte. Renfe se encargó de reubicarlos en dos trenes: uno Avant con salida desde Antequera Santa Ana (salida 16.50, paso por Córdoba a las 17.42 y llegada a Sevilla a las 18.30) y otro AVE procedente de Madrid (salida 16.25, paso por Córdoba a las 18.41 y llegada a las 19.04). Muchos tuvieron que esperar varias horas.

Este incidente ocurre en un momento delicado para la red AVE, ya que la línea que conecta Madrid con Sevilla sufre retrasos frecuentes.

Solo tres días antes se había restablecido el servicio directo entre Andalucía y Barcelona, interrumpido tras el accidente de Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, que dejó un trágico saldo de 43 fallecidos debido al descarrilamiento de un Iryo y un Alvia. El ministro de Transportes, Óscar Puente, asegura que el sistema AVE español es «infalible», pero las dudas entre los usuarios no dejan de aumentar.

– Los pasajeros del Ave le han pagado un coche para llevarla a Sevilla. pic.twitter.com/8uMsBQavow — MartaSevilla (@MarBalCas) March 12, 2026

Problemas acumulados en la red

La línea que une Madrid y Málaga lleva más de 50 días sin funcionar correctamente. Primero fue el incidente en Adamuz, seguido por el colapso provocado por la caída de un muro de contención cerca de Álora el pasado 4 de febrero. Las obras llevadas a cabo por Adif aún no finalizan, lo que ha llevado al Gobierno andaluz a preparar una demanda contra Puente si no se reabre antes de Semana Santa. En la línea entre Madrid y Sevilla, los retrasos superan las dos horas con frecuencia; hace una semana otro AVE sufrió una avería sin que se escuchara palabra alguna del ministro.

A pesar del desastre, el ministro insiste en que no falta inversión en este sector. Según sus palabras, entre 2021 y 2025 se destinaron 700 millones al trayecto entre Madrid y Sevilla, destacando que el tramo afectado por el accidente se renovará en mayo de 2025. Las inspecciones previas habían dado luz verde y tres trenes pasaron sin inconvenientes apenas veinte minutos antes del incidente. La inversión total realizada por parte de Adif y Renfe supera los 6.000 millones en dos años, un récord desde épocas más prósperas; además, desvincula las averías del mantenimiento.

Sin embargo, los hechos hablan por sí mismos. En lo ocurrido en Adamuz, se detectó una rotura del carril: ¿será esta causa o efecto? Las marcas visibles en las ruedas del Iryo sugieren un posible fallo en la vía misma. Por su parte, el ministro pide cautela ante especulaciones; hay una investigación abierta liderada por la Guardia Civil y CIAF que descarta tanto exceso de velocidad como error humano como causas del problema. La línea entre Madrid y Barcelona, aunque presenta limitaciones debido al estado de sus vías, asegura que estas son normales.

Impacto en viajeros y política

Los pasajeros como la propia Montero experimentan los mismos contratiempos que cualquier viajero común; no obstante, ella tuvo acceso a un coche oficial mientras otros quedaron reubicados con retrasos significativos. Aunque desde Renfe informan por sus canales habituales sobre estos problemas, las quejas han ido aumentando considerablemente. Además, hay una amenaza latente sobre una huelga por parte del sindicato Semaf para febrero debido a recientes incidentes fatales, incluido uno ocurrido en Rodalies. El ministro ofrece diálogo para abordar estas preocupaciones.

El Gobierno liderado por Sánchez enfrenta críticas severas ante lo que muchos consideran un «desastre» tanto en trenes como carreteras; la oposición señala obsolescencia como uno de los principales factores detrás del caos actual. Para dar cuenta ante esta situación, Puente comparecerá próximamente ante el Congreso junto con representantes de Renfe y Adif para discutir todo lo relacionado con la red ferroviaria revisada conforme a normativas europeas e incorporando soldaduras modernas.

Mientras tanto, Sevilla espera soluciones rápidas para recuperar la confianza perdida justo cuando se acercan elecciones andaluzas; parece evidente que la red necesita respuestas urgentes.

En resumen, aquí están algunas incidencias recientes:

Incidencia Fecha Línea afectada Consecuencias Accidente en Adamuz 18 ene Madrid-Sevilla 43 muertos; línea cortada Caída de muro cerca Álora 4 feb Madrid-Málaga Parada >50 días Avería relacionada con Montero 12 mar Madrid-Sevilla Paro en Córdoba, reubicación Demoras generales Reciente Madrid-Sevilla Retrasos habituales >2 horas

Puente menciona «pecados de juventud» presentes en tramos nuevos; aun así defiende su sistema ferroviario como uno destacado mundialmente mientras Sevilla espera recuperar la fiabilidad necesaria para sus conexiones AVE.