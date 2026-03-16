Alvise establece condiciones para no competir contra Vox en Andalucía

Alvise Pérez ha lanzado una propuesta que se asemeja a un ultimátum disfrazado de negociación. El eurodiputado y cabeza de Se Acabó la Fiesta (SALF) ha ofrecido no presentarse a las próximas elecciones andaluzas si Vox y el PP aceptan cinco condiciones que, según él, tienen como objetivo «regenerar» la política en España. Esta oferta llega en un momento crítico para la derecha: justo después de que su aparición en Castilla y León haya fragmentado el voto conservador, permitiendo al PSOE hacerse con tres procuradores.

La estrategia de Alvise combina oportunismo electoral y presión mediática. Tras los resultados del domingo en Castilla y León, donde SALF obtuvo 17.332 votos (1,40%) sin conseguir representación parlamentaria, el activista sevillano ha visto cómo sus votos se convirtieron en el factor determinante que benefició a los socialistas. Desde una posición institucional débil pero con una sólida narrativa en redes sociales, plantea un acuerdo que, si se acepta, le daría un poder considerable sobre la política de la derecha española. Aunque su propuesta está dirigida principalmente a Vox y su líder Santiago Abascal, también incluye al PP, aunque con menos énfasis.

El efecto devastador en Castilla y León

Las cifras son claras. En Valladolid, Vox estuvo a solo 1.680 votos de conseguir un representante adicional, mientras que SALF «quemó» 4.387 papeletas que podrían haber cambiado el color del último procurador. En Zamora, el drama fue aún más apremiante: los de Abascal perdieron el escaño por tan solo 284 votos, mientras que Alvise acumuló 895 que terminaron desechados. En Segovia, la diferencia fue de 1.068 votos para Vox; Alvise logró 1.195. En total, tres representantes que el centroderecha cedió a la izquierda en un momento crucial.

La candidatura de SALF, aunque sin representación institucional, fragmentó el voto de derecha y facilitó así que los socialistas obtuvieran tres procuradores más. Este efecto «aguafiestas» ha generado tensiones significativas dentro del espectro conservador. Hermann Terstch, eurodiputado de Vox, acusó directamente a Alvise de actuar como una «cuña» para frenar tanto al PP como a Vox, sugiriendo que su presencia beneficiaba indirectamente al Gobierno de Pedro Sánchez. La respuesta del sevillano no tardó en llegar: acusó a Abascal de ser quien realmente favorecía a Sánchez y recordó que SALF había logrado imputar judicialmente a varios miembros del gobierno.

La fragmentación como arma de negociación

Lo irónico es que Alvise utiliza precisamente su capacidad para fragmentar como herramienta negociadora. Aunque no ha detallado públicamente todas sus cinco condiciones, estas buscan establecer un marco político que le permitiría retirarse de las elecciones andaluzas si se cumplen. Es una táctica que recuerda a los movimientos de protesta que él mismo ha criticado en otras formaciones: usar el voto como rehén para obtener concesiones políticas.

La propuesta también está dirigida al PP; sin embargo, SALF pone especial énfasis en Vox. El partido popular, bajo la dirección de Alfonso Fernández Mañueco, logró capitalizar mejor el voto útil en Castilla y León, posicionándose como la verdadera alternativa a la izquierda. Sin embargo, la fragmentación sigue siendo un problema estructural que afecta a toda la familia conservadora. Alvise lo sabe y juega con ello.

El contexto de crisis en Vox

La oferta de Alvise llega en un periodo marcado por tensiones internas dentro de Vox. La formación encabezada por Abascal enfrenta conflictos desde la salida de figuras como Juan García-Gallardo hasta la llegada de disidentes a las filas de SALF. De hecho, Se Acabó la Fiesta se ha convertido en un refugio para exmiembros purgados de Vox, reclutando incluso a dos exdiputados autonómicos procedentes de Castilla y León. Estos movimientos sugieren que hay espacio político para ofrecer una alternativa dentro del ámbito radical derecho; algo que Alvise está aprovechando hábilmente.

Su estrategia digital ha sido particularmente exitosa. Con más de 2,5 millones de seguidores en Instagram (una cifra superior a cualquier partido político español), el eurodiputado ha sabido canalizar el descontento hacia los partidos tradicionales. Su mensaje contundente contra la partitocracia y los «políticos parásitos» resuena entre un electorado joven y desencantado ávido por opciones fuera del sistema convencional.

Andalucía en el horizonte

Las próximas elecciones andaluzas plantean un escenario crucial para toda la derecha española. Si Alvise mantiene su amenaza sin aceptar sus condiciones previas, corre el riesgo real de una nueva fragmentación del voto. Los resultados recientes en Castilla y León demuestran que aunque SALF no logre representación directa, su capacidad para perjudicar electoralmente es notablemente alta. Para Vox, ya debilitado como segunda fuerza en las capitales castellanas, repetir esta situación sería catastrófico; mientras tanto, el PP también debe recordar lo delicada que sigue siendo la unidad entre ellos.

Desde esta perspectiva, lo propuesto por Alvise no es simplemente una oferta negociadora; es una afirmación clara sobre su poder e influencia actual. Ha demostrado ser capaz de alterar los resultados electorales sin necesidad alguna de representación propia. Ahora plantea sus condiciones desde esa posición privilegiada; Vox y el PP deberán decidir si negocian con quien les acaba de regalar tres escaños al PSOE o si prefieren arriesgarse ante otra posible fragmentación electoral en Andalucía. Como siempre ocurre con las matemáticas electorales, serán implacables.