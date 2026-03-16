El PSOE se queda solo en la izquierda y ultraizquierda, tras la debacle de Podemos, Sumar e IU en Castilla y León

Los datos: Podemos ya ha desaparecido de 10 parlamentos autonómicos.

Colapso de la ultraizquierda en Castilla y León: el rojerío no logra ni 40.000 votos y se evapora.

El resultado certifica algo más que una derrota electoral. Cierra la reducción de un espacio que hace una década llegó a presentarse como alternativa de poder y que ahora no consigue siquiera representación.

Y confirma lo obvio: la ultraizquierda y todo lo sectario es ahora patrimonio exclusivo de Pedro Sánchez.

La jornada electoral del 15 de marzo en Castilla y León ha dejado una imagen política que evoca épocas pasadas, pero con un matiz devastador para las formaciones de izquierda alternativa.

Con el recuento casi finalizado, la realidad es clara: Podemos, Izquierda Unida y Sumar han quedado fuera del parlamento autonómico, dejando al PSOE de Carlos Martínez como el único baluarte de la izquierda en las Cortes de Valladolid. Este resultado marca un antes y un después en la política regional y nacional, poniendo de manifiesto una crisis estructural en los partidos que aspiraban a ser una alternativa a los socialistas.

El Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco se ha alzado con el triunfo electoral, logrando 33 escaños, dos más que en 2022. Por su parte, el PSOE ha mejorado su posición al pasar de 28 a 30 procuradores. Vox también ha hecho su parte, obteniendo 14 representantes y sumando un diputado más respecto a los comicios anteriores. Sin embargo, lo que realmente ha marcado la noche ha sido el colapso de la izquierda radical. Ninguna candidatura de Podemos, IU-Sumar o la coalición En Común alcanzó el umbral mínimo requerido para conseguir representación parlamentaria.

La fractura que lo cambió todo

La descomposición de la izquierda alternativa ha sido el factor clave en este desastre electoral. Hace cuatro años, en 2022, Podemos e Izquierda Unida se presentaron juntas y lograron un único escaño por Valladolid, ocupado por Pablo Fernández. Sin embargo, esta vez las cosas fueron muy diferentes. Las negociaciones para repetir dicha coalición fracasaron debido a las disputas sobre las candidaturas: ambas formaciones querían ocupar el puesto número uno por Valladolid, un desacuerdo imposible de resolver.

Esta fractura ha tenido consecuencias devastadoras. La coalición En Común, que integraba Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo, apenas alcanzó el 2% de los votos, mientras que Podemos-Alianza Verde se quedó aún más lejos de sus expectativas. El candidato de En Común, Juan Gascón, había intentado restar importancia a los sondeos durante la campaña al señalar que «las encuestas también pueden influir en el voto», pero la realidad mostrada por las urnas fue implacable. Ambas candidaturas contaban con encuestas internas que alimentaban la esperanza de conseguir al menos un procurador; sin embargo, estas proyecciones nunca se hicieron realidad.

Un retroceso histórico sin precedentes

Lo sucedido en Castilla y León representa un retroceso histórico para estas formaciones. Izquierda Unida alcanzó su mejor resultado histórico en 1995 con un 9,78% del voto y cinco escaños en el parlamento autonómico. Desde principios del año 2000, los liderados por Antonio Maíllo no han logrado superar el techo de un único procurador e incluso han quedado sin representación en dos ocasiones —2007 y 2019—. Podemos, por otro lado, irrumpió con fuerza en la política castellano y leonesa en 2015 con cifras asombrosas: capturó un 12% del voto y logró diez escaños, consolidándose como tercera fuerza bajo la dirección de Pablo Fernández. Ese esplendor ahora parece pertenecer a otro tiempo.

Este fenómeno no es exclusivo de Castilla y León. En Aragón, donde las elecciones tuvieron lugar hace apenas un mes, Podemos cayó hasta las 6.000 papeletas sin obtener ningún diputado; Izquierda Unida logró salvarse por poco. La extrema izquierda está desapareciendo comunidad tras comunidad, lo cual refleja una tendencia nacional preocupante para estas formaciones. Los aliados de Yolanda Díaz han señalado directa o indirectamente a la ministra de Sumar como responsable del paulatino descalabro electoral.

El voto útil y la estrategia desde Moncloa

Más allá del cisma interno entre las formaciones políticas, hay otro elemento que ha contribuido al desplome: la estrategia del PSOE desde Moncloa. Durante la campaña electoral, el Gobierno recuperó lemas clásicos propios de la izquierda alternativa como «no a la guerra», que habían sido utilizados principalmente por Podemos, Sumar e Izquierda Unida durante años. Esta apropiación discursiva ha canalizado el voto progresista hacia los socialistas; esto es lo que se conoce como voto útil. El cierre de campaña del PSOE contó con figuras destacadas como Pedro Sánchez y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, buscando consolidar su posición como única opción viable frente a la derecha.

El resultado es especialmente doloroso para Antonio Maíllo, coordinador general de Izquierda Unida. Él será candidato por Por Andalucía en las próximas elecciones autonómicas previstas para junio. Esta coalición incluye a Sumar e Izquierda Unida después de que Podemos decidiera presentarse por separado; así que lo sucedido podría repetirse en Andalucía con similitudes inquietantes respecto a Castilla y León. La salida del tablero político de estas formaciones seguramente desencadenará movimientos internos antes de los comicios andaluces y especialmente pensando ya en las generales.

El panorama para las elecciones generales

Con este escenario marcado por fragmentación y debilitamiento dentro de la izquierda alternativa, cualquier proyecto progresista se enfrenta a grandes dificultades ante unas futuras elecciones generales. La aglutinación bajo el PSOE ha permitido a los socialistas consolidarse como únicos representantes del espectro izquierdo en Castilla y León; no obstante, esto no asegura una mayoría nacional. Las encuestas previas indican que el bloque conservador —Partido Popular y Vox— supera ya el 50% del apoyo entre los votantes, sugiriendo un vuelco ideológico hacia posturas más conservadoras.

La incapacidad para presentar un frente unido entre Podemos, Sumar e Izquierda Unida —competidores separados o formando alianzas fragmentadas— debilita notablemente sus posibilidades electorales a nivel nacional. Mientras tanto, aunque existen tensiones entre PP y Vox, la derecha muestra una cohesión relativa; por su parte, la izquierda continúa atrapada en divisiones aparentemente irreconciliables. Este desequilibrio estructural pone sobre aviso: sin una reunificación o cambio estratégico significativo entre sus filas, es probable que siga perdiendo influencia política en futuras convocatorias electorales.

La noche del 15 de marzo no fue simplemente una derrota electoral para Podemos, Sumar e Izquierda Unida; simboliza una crisis más profunda que afecta al conjunto de la izquierda española. Si esta situación no se aborda adecuadamente podría definir el futuro político del país durante los próximos años.