Socialistas millonarios: el exministro ‘bailarín’ Iceta declara en Hacienda ser propietario de 27 inmuebles

Miquel Iceta, quien fuera ministro socialista y ahora embajador de España ante la Unesco en París, ha dejado boquiabiertos a muchos con su reciente declaración de patrimonio ante Hacienda.

En ella, se detallan nada menos que 27 inmuebles que suman más de 10 millones de euros.

Esta primicia, destapada por el periodista Alejandro Entrambasaguas en El Debate, centra la atención en este histórico líder del PSC, conocido tanto por su pasión por el baile como por su fidelidad al felipismo, ahora desempeñando un rol internacional bien remunerado.

En el inventario se encuentran ocho viviendas, quince plazas de garaje, tres parcelas, dos locales comerciales y diversos activos industriales.

Algunos de estos bienes son compartidos con su hermana, lo que añade un matiz personal a este entramado inmobiliario.

Iceta, quien en 2019 había declarado un patrimonio neto de 3,29 millones con solo tres propiedades, ha visto cómo su fortuna declarada se ha disparado en unos pocos años. Este notable aumento suscita interrogantes sobre cómo un político con una carrera pública ha logrado acumular semejante cantidad, especialmente en un panorama donde los socialistas millonarios son cada vez más comunes: desde José Bono y su mansión extremeña hasta las inversiones opacas de José Luis Rodríguez Zapatero, pasando por las propiedades del conocido José Blanco.

La trayectoria de Iceta no ha sido sencilla.

Fue nombrado por Pedro Sánchez como un «Erasmus» en la capital francesa después de varios años marcados por tensiones internas dentro del PSOE. El exministro bailarín –no olvidemos sus memorables coreografías virales durante las campañas– aterrizó en la Unesco con un salario anual aproximado de 130.000 euros netos, además de dietas y una vivienda oficial. Sin embargo, su entorno no está exento de controversias: su pareja, Koldo García, se ha visto envuelto en el escándalo relacionado con las mascarillas y favores a la red liderada por Ábalos, lo que ha empañado su imagen. Mensajes reveladores indican cómo Koldo gestionaba contactos para acceder a inmuebles públicos, algo que resuena inquietantemente con el patrimonio privado de Iceta.

Este caso es representativo de las dinámicas que rodean a los socialistas millonarios, un grupo selecto donde la política parece ir acompañada del enriquecimiento inmobiliario. Así, Bono vendió su chalet por unos impresionantes 1,5 millones; Zapatero acumuló propiedades en distintas localidades como Madrid y León; y Blanco, es dueño de varias propiedades en regiones como Lugo y Galicia. Iceta parece seguir esta tendencia: desde conseller en Cataluña hasta ministro de Política Territorial, siempre leal al partido pero con la mirada fija en el ladrillo.

Detalle del patrimonio declarado

El desglose detallado de los 27 bienes que posee Iceta presenta una variedad interesante:

8 viviendas : Incluyen pisos ubicados tanto en Barcelona como en sus alrededores, algunos compartidos.

: Incluyen pisos ubicados tanto en como en sus alrededores, algunos compartidos. 15 plazas de garaje : Indispensables en ciudades congestionadas como la capital catalana.

: Indispensables en ciudades congestionadas como la capital catalana. 3 parcelas : Terrenos que podrían aumentar su valor con el tiempo.

: Terrenos que podrían aumentar su valor con el tiempo. 2 locales comerciales : Posiblemente arrendados para generar ingresos pasivos.

: Posiblemente arrendados para generar ingresos pasivos. Activos industriales: Naves o fincas productivas que constituyen una parte significativa del total.

Tipo de bien Cantidad Valor estimado aproximado Viviendas 8 5-6 millones Garajes 15 1 millón Parcelas 3 1 millón Locales 2 500.000 euros Industriales Varios 2-3 millones

Total: más de 10 millones de euros, sin aparentes cargas económicas. Este dato contrasta notablemente con su sueldo público anterior –cercano a los **100.000 euros anuales como ministro– lo que da pie a reflexiones sobre herencias, alquileres o ventas anteriores.

Antecedentes y contexto político

Iceta, un barcelonés de 62 años, alcanzó notoriedad como líder del PSC allá por 2014, defendiendo firmemente el «no» al procés mientras sus pasos de baile aliviaban tensiones entre los presentes. Su lealtad fue recompensada cuando Sánchez le otorgó una cartera ministerial en 2021 y posteriormente lo colocó en el puesto actual en la ciudad luz. En ese mismo escenario, su pareja Koldo –exasesor de Ábalos– se vio envuelto en el escándalo relacionado con las mascarillas por un total cercano a los 53 millones, incluyendo comisiones millonarias. Las investigaciones han sacado a la luz cómo Koldo facilitaba contactos para acceder a inmuebles estatales, lo cual guarda cierta similitud con el propio patrimonio acumulado por Iceta.

Los casos de los socialistas millonarios crean un hilo conductor interesante: mientras que Bono declaró unos impresionantes 13 millones en 2008; Zapatero mostró opacidad durante su mandato; y Blanco fue imputado por Gürtel aunque finalmente absuelto, conservando bienes destacados en Galicia. Aunque Iceta no tiene imputaciones directas sobre él, suma así al retrato complejo de una izquierda que predica austeridad mientras acumula propiedades.