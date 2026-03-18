Ayuso se descojona de la ultraizquierda por los chats internos tras el batacazo en Castilla y León

Isabel Díaz Ayuso no puede contener la risa en las redes sociales ante los mensajes filtrados de la ultraizquierda. La derrota en las elecciones del 15-M en Castilla y León ha sacudido a Podemos, Sumar e Izquierda Unida.

Los chats internos, revelados por El Confidencial, muestran un estado de ánimo bastante crispado.

Los líderes del partido son conscientes del desastre que han sufrido. Atribuyen la culpa al Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusan de desdibujarlos. Afirman que solo él sale adelante, mientras ellos parecen ser los parientes pobres del PSOE. La presencia de Yolanda Díaz en los Oscar de Hollywood les cayó como un jarro de agua fría. La critican por su falta de coherencia al asistir a un evento tan glamuroso en medio de una crisis, contradiciendo su mensaje de no a la guerra.

Las frases de los chats son contundentes:«Hay que salir del gobierno. Es la única forma de mantener perfil propio», «la situación es inaguantable. En el Gobierno, solo sobrevive Sánchez» o el señalamiento directo a la vicepresidenta segunda «está utilizando su posición para hacerse promoción, pero es muy incoherente».

Otra bajo el foco es Mónica García. Los mensajes insisten: «Aunque Mónica no lo vea claro, hay que abandonar el Gobierno. De lo contrario, solo se beneficia Ayuso y el inútil de Óscar López».

Mantenerse al lado de Sánchez les arrastra hacia abajo, creen que un cambio drástico les daría algo de aire fresco.

Estos mensajes han llegado hasta Madrid, provocando una reacción hilarante por parte de Ayuso en Twitter, donde compartió emojis riendo y un tuit que resume el bochorno. En el PP madrileño, consideran a Óscar López como un rival débil. Hay quien apuesta a que Mónica García podría arrebatarle el puesto a Manuela Bergerot para las próximas autonómicas.

El malestar se extiende por Andalucía y Más Madrid

El origen del conflicto radica en Izquierda Unida de Andalucía –donde serán las próximas elecciones autonómicas-, pero sus efectos afectan a todas las federaciones. Tienen miedo de que la estrategia de Sánchez los deje fuera, tal como sucedió en Castilla y León. Buscan refugio en la ortodoxia de IU, la izquierda clásica, alejándose de esa izquierda urbana e incoherente.

En Más Madrid y entre los aliados de Sumar, crece el temor ante las inminentes elecciones andaluzas. La debacle del 15-M les ha dejado tocados. Observan cómo Ayuso avanza en Madrid, mientras ellos luchan por sobrevivir.

A pesar del anuncio de marcha por parte de Yolanda Díaz, la situación sigue siendo complicada. Los chats revelan profundas fracturas internas. En el espacio a la izquierda del PSOE, claman por cambios urgentes. La incoherencia les está matando, repiten sin cesar. Y podríamos agregar la hipocresía también.

El batacazo electoral ha acelerado todo este proceso. En Andalucía, miran con inquietud hacia su futuro inmediato. Mientras tanto, Ayuso aprovecha para burlarse y el PP celebra este auto-golpe propiciado por la ultraizquierda. ¿Decidirán salir del Gobierno o continuarán hundiéndose?