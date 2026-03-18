El PSOE vota con los proetarras Bildu a favor de que los terroristas condenados puedan ‘seguir dando clase’

Otro escándalo.

Y otra falta de respeto y de sensibilidad hacia las víctimas del terrorismo.

El Congreso fue escenario de un debate candente: el PSOE decidió votar junto a los proetarras de EH Bildu y rechazar una propuesta que buscaba impedir que condenados por terrorismo de ETA continuaran como profesores en las aulas.

Esta decisión, a la que se sumó también PNV, abre la puerta a que exintegrantes de la banda puedan enseñar a niños. La aprobación de tan controvertida medida provocó una ola de críticas por parte de la oposición, que consideró este hecho como un nuevo intento de suavizar el legado etarra.

La iniciativa, impulsada por formaciones como VOX, tenía como objetivo vetar el acceso a puestos docentes para quienes tienen condenas por pertenencia a ETA o por apología del terrorismo.

Sin embargo, los socialistas, en compañía de los proetarras, decidieron tumbarla argumentando el derecho a la reinserción.

Durante las intervenciones, varios representantes del PSOE reconocieron que no les «hace gracia» ver a ciertos etarras en las aulas; no obstante, optaron por priorizar la oportunidad de reintegración sobre la protección de los menores.

Antecedentes de una alianza polémica

No es la primera ocasión en que el PSOE coincide con Bildu en asuntos delicados vinculados con ETA. Recientemente, en el Parlamento Vasco, socialistas, junto al PNV, EH Bildu y Sumar, rechazaron una proposición presentada por VOX que proponía incluir el terrorismo etarra en el currículo de la ESO.

La propuesta buscaba fomentar un análisis crítico sobre las actividades de la banda y sus repercusiones, además de promover el respeto hacia las víctimas mediante visitas al Centro Memorial de Vitoria. Solo el PP apoyó esta iniciativa, mientras los demás optaron por guardar silencio.

Los socialistas defendieron estas decisiones alegando el principio de la reinserción social, un concepto que aplican incluso a quienes han sido condenados por asesinato. Aunque reconocen su incomodidad —»no nos hace gracia», afirmaron—, sostienen que negar empleos públicos obstaculiza la normalización. Críticos como la diputada de VOX, Amaia Martínez, advierten sobre un «borrado de la historia» que favorece a Bildu, recordando que los asesinatos perpetrados por ETA ocurrieron mayoritariamente durante democracia y no solo durante el franquismo.

Ventajas para los exterroristas

Los condenados por ETA han acumulado avances significativos gracias a políticas de acercamiento y permisos. A continuación se presentan algunos datos destacados:

Salidas progresivas : Más de 100 etarras han conseguido permisos para salir o están en tercer grado, pese a no haber colaborado con las autoridades.

: Más de 100 etarras han conseguido permisos para salir o están en tercer grado, pese a no haber colaborado con las autoridades. Acercamiento al País Vasco : Aproximadamente el 60% de los presos ya se encuentran en cárceles cercanas a Euskadi, lo cual facilita las visitas familiares.

: Aproximadamente el 60% de los presos ya se encuentran en cárceles cercanas a Euskadi, lo cual facilita las visitas familiares. Empleos públicos : Existen casos documentados donde exmiembros están ejerciendo como profesores en centros concertados, tal como se rechazó en esta votación.

: Existen casos documentados donde exmiembros están ejerciendo como profesores en centros concertados, tal como se rechazó en esta votación. Pensiones y ayudas: Algunos reciben subsidios por incapacidad relacionada con actividades terroristas.

El histórico líder socialista, Felipe González, ha criticado severamente estos pactos. Ha reprochado al Gobierno su alianza con Bildu, sugiriendo que esta colusión implica «ir sacando presos», y subrayó que él nunca pactaría «ni soñando» con ellos. González percibe esto como una falta evidente de autocrítica dentro del actual liderazgo del PSOE.

Posibles consecuencias sociales y políticas

Permitir que exterroristas impartan clases puede acarrear serios riesgos educativos. Los niños expuestos a profesores con antecedentes terroristas podrían recibir una visión distorsionada sobre nuestra historia reciente, minimizando así los 850 asesinatos perpetrados por ETA. Las asociaciones dedicadas a las víctimas han expresado su preocupación sobre el impacto psicológico que esto podría tener en las familias vinculadas con cuerpos policiales.

Desde una perspectiva política, esta decisión refuerza a Bildu, quien está ganando terreno en Euskadi con miras al «sorpasso» al PNV. El riesgo para el PSOE es considerable; su credibilidad ante votantes moderados está en juego, algo evidente tras las declaraciones de González, quien ha manifestado su intención de votar en blanco en futuras elecciones generales debido a este rumbo.

En el País Vasco, iniciativas como Adi-Adian logran llevar testimonios sobre víctimas solo al 9% de los centros educativos de secundaria obligatoria (ESO), dejando así vacíos significativos en la memoria colectiva. Rechazar incluir referencias sobre ETA en los temarios agrava aún más esta desigualdad.

Por último, cabe destacar algunos datos curiosos: aunque se atribuyen 853 asesinatos a ETA, apenas se han aclarado un 70% hasta ahora. Un exetarra profesor fue descubierto en 2024 haciendo apología del grupo terrorista en redes sociales. Además, recientemente, Otegi, líder actual de Bildu, recordó públicamente a varios terroristas durante un acto celebrado en Pamplona. Estos hechos son motivo suficiente para cuestionar si realmente la reinserción debe pasar por las aulas donde estudian los hijos e hijas de las víctimas.