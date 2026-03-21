¿Es Alvise un peligro para VOX y un salvavidas para el PSOE de cara a las generales?

Ejerce de aguafiestas.

Alvise Pérez y su partido Se Acabó La Fiesta (SALF), no sacaron ni un procurador pero lograron enmerda la escena política en las recientes elecciones autonómicas de Castilla y León.

Aunque el de las ardillas no logró obtener representación alguna, sus más de 17.000 votos, actuaron como un imán que desvió apoyos de VOX, permitiendo que el PSOE retuviera tres procuradores en circunscripciones muy ajustadas.

Este fenómeno, que se ha dado en llamar «efecto SALF«, suscita interrogantes de cara a las autonómicas andaluzas de dentro de un par de meses y, sobre todo, pensando en la generales que deberían acabar con el sanchismo.

Tal como están las cosas, el eurodiputado sevillano es un aliado involuntario de los socialistas y, al mismo tiempo, en un quebradero de cabeza para Santiago Abascal.

En Valladolid, VOX se quedó a tan solo 1.680 votos del cuarto procurador, que finalmente fue a parar al PSOE, mientras que SALF acumulaba 4.436 papeletas.

En Segovia, la diferencia fue de 1.068 votos frente a los 1.195 obtenidos por Alvise. Y en Zamora, la brecha fue aún más estrecha: Abascal se quedó atrás por 284 votos, con 895 apoyos a la candidatura rival. Estos cerca de 3.000 votos «inútiles» desde una perspectiva de representación podrían haber impulsado a VOX hasta los 17 escaños, alterando así el equilibrio en las Cortes.

El impacto en el voto útil de la derecha

Algunos líderes de Vox, como Carlos Pollán, han admitido que esos «restos» han beneficiado al PSOE, otorgándole dos o tres procuradores adicionales. Sin embargo, Abascal evitó lanzar reproches y defendió la libertad de elección del electorado. El análisis posterior a las elecciones deja claro que esta fragmentación ha sido perjudicial para la derecha: SALF logró captar un 1,4% del voto autonómico, suficiente para haber superado el umbral del 20% si se hubiera unido a Vox.

Por su parte, Alvise no se quedó callado y contraatacó en redes sociales.

Acusó tanto a VOX como al PP de menospreciarle a pesar de sus intentos por dialogar y lanzó una propuesta provocadora: no se presentará en Andalucía si firman cinco medidas consideradas como «de sentido común». Entre estas medidas se encuentran una reforma electoral para igualar el valor del voto, el cierre de chiringuitos públicos, la eliminación de sobresueldos para diputados, facilitar el acceso a vivienda mediante un silencio administrativo positivo y rechazar «guerras que paga el currante».

El plazo fijado es hasta el 20 de marzo; si no hay acuerdo, SALF irá con todo en esa región sureña. Curiosamente, aunque lanza esta oferta, fuentes internas indican que ya han nombrado a un policía sevillano en excedencia como cabeza de lista.

Provincia Votos SALF Diferencia Vox para escaño Beneficiado Valladolid 4.436 1.680 PSOE Segovia 1.195 1.068 PSOE Zamora 895 284 PSOE

Este patrón observado en Castilla y León genera inquietud dentro de las filas de Vox, especialmente con miras a las generales del año 2027. Si SALF repite su porcentaje nacional del 1,4%, podría diluir aún más el voto conservador en circunscripciones pequeñas donde los restos son decisivos. En las europeas programadas para 2024, Alvise ya ocupó la cuarta posición en la región con unos 43.000 votos; aunque ahora ha bajado algo su apoyo, ha conseguido duplicar los resultados de Podemos. ¿Repetirá este fenómeno en provincias clave como las castellanas?

¿Qué pinta en Andalucía y las generales?

En lo que respecta a Andalucía, las autonómicas previstas para junio son el próximo escenario donde se librará esta batalla política.

La propuesta lanzada por Alvise busca establecer pactos con tanto con Juanma Moreno como con Abascal; sin embargo, su ultimátum parece más un farol que una oferta seria.

Si finalmente decide presentarse, el riesgo de división sería similar: mientras que VOX aspira a expandirse, un Alvise con atractivo entre los jóvenes (más seguidores en Instagram que muchos partidos) podría restarle miles de votos entre los jóvenes desencantados. Imaginen cómo sería tener un «aguafiestas» literal enturbiando la fiesta electoral para Abascal.

De cara a las generales, la amenaza es aún mayor. Con propuestas como deportaciones masivas o recortes fiscales y guiños hacia figuras como Milei o Bukele, Alvise promete atraer votantes cansados del sistema político tradicional. Sin embargo, su situación judicial no es precisamente favorable: está imputado por financiación ilegal relacionada con criptomonedas y por acoso a eurodiputados.

A pesar de todo esto, VOX, que logró sumar un procurador en Soria, sigue apostando por el voto útil; no obstante, si esta fragmentación continúa siendo una constante, el PSOE podría volver a sonreír.

Para finalizar con algunos datos curiosos: SALF fue quinta fuerza en cuatro provincias castellanas y Alvise superó incluso a IU-Sumar en varias localidades. En Burgos, su candidata local casi alcanza el 2%, mientras que sus 17.000 votos totales resultaron suficientes para ofrecerle al PSOE un colchón inesperado ante este panorama electoral tan convulso. ¿Estamos ante unas elecciones o ante una fiesta sorpresa?