El caradura Sánchez se gastó 159.699 euros extra en vacaciones ‘por el papo’ en La Mareta

Pedro Sánchez ha disfrutado de unas vacaciones dignas de un cuento en el palacio de La Mareta, que pertenece a Juan Carlos I. El contribuyente español ha tenido que asumir la impactante cifra de 159.699,62 euros en gastos adicionales. Esta información ha sido confirmada por la Presidencia del Gobierno después de dos años de litigios con el periodista Antonio Naranjo, quien logró una victoria ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Este asunto pone al descubierto un despilfarro que abarca vuelos, seguridad y otros lujos, todo financiado con dinero público. La falta de transparencia ha sido la norma: Moncloa se negó a facilitar los datos hasta que un juez le obligó a hacerlo. Ahora que la información está sobre la mesa, surge una inquietante pregunta: ¿quiénes fueron los privilegiados que compartieron esos momentos tan exclusivos?

La batalla judicial que obligó a la transparencia

Todo comenzó en 2024, cuando Antonio Naranjo solicitó información sobre estos viajes presidenciales amparándose en la ley de transparencia. Sin embargo, la Presidencia optó por el silencio. Los meses pasaron y el periodista no se rindió. Finalmente, presentó una demanda ante el TSJM, que falló a su favor.

Cronología clave : 2024: Primera solicitud de información. Silencio administrativo. Demanda en el TSJM . Marzo 2026: Entrega parcial de datos.

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En un detallado informe judicial, se desglosan los gastos: un total de 159.699,62 euros solo en extras para esas vacaciones en La Mareta, ese idílico palacio mallorquín del rey emérito. No obstante, no hay rastro alguno de los nombres de los acompañantes. Moncloa justifica esta omisión como «protección de datos personales». ¿Es una casualidad o una táctica para ocultar posibles beneficios familiares?

Lujos presidenciales a costa del contribuido

El entorno de Sánchez no escatima esfuerzos en buscar placeres. Los viajes oficiales se transforman en escapadas lujosas, incluyendo a su familia. Recordemos las controversiales visitas a Doñana, las islas o Dominicana, siempre rodeadas por un halo de misterio sobre sus costes reales.

Aquí les presentamos una tabla con algunos gastos destacados revelados:

Concepto Cantidad (€) Detalle Vuelos especiales 89.450,00 Traslados a La Mareta Seguridad y logística 45.200,00 Protección VIP Otros extras 25.049,62 Manutención y servicios Total 159.699,62 Vacaciones de lujo

La Presidencia, acorralada por los tribunales, ofrece lo mínimo indispensable y se niega a revelar identidades, lo que alimenta las sospechas sobre este asunto. ¿Acaso estaba la familia Sánchez disfrutando de un «chollo» frente al mar? El periodista Naranjo, decidido a seguir adelante, amenaza con más acciones legales.

Oposición al ataque y el humor del contribuyente

La oposición no ha tardado en reaccionar con críticas contundentes. Tanto Feijóo como Vox han calificado esto como un «despilfarro socialista». En las redes sociales, los memes proliferan comparando a Sánchez con un rey emérito 2.0, disfrutando del sol en La Mareta, mientras el ciudadano medio tiene que apretar el cinturón. Un toque irónico: si el palacio es propiedad de Juan Carlos, ¿se hizo cargo Sánchez del bronceado o solo del protector solar?

Los antecedentes son reveladores. En 2023 ya hubo revuelo por vacaciones en Las Landas o incluso en Colombia, acompañadas por facturas poco claras. Ahora este caso añade otro capítulo a la lista interminable de polémicas presupuestarias. ¿Qué consecuencias podría traer? Posibles auditorías por parte del Tribunal de Cuentas o nuevas demandas son algunas opciones sobre la mesa. La Presidencia podría enfrentarse incluso a sanciones si no cumple con lo exigido.

Para cerrar con curiosidades: mantener La Mareta cuesta alrededor de unos 2 millones al año, y fue utilizada por Sánchez en agosto de 2023. Desde 2018, los gastos vacacionales presidenciales superan el millón y además, según informes recientes, se han destapado otros lujos similares valorados en más de 300.000 euros gracias al trabajo incansable del periodista Naranjo. ¿Continuará este goteo incesante de facturas?