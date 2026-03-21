Sánchez dejará morir el decreto de los alquileres, tras tragar Sumar con el ‘decreto de derechas’ contra la crisis

Está cabreado como un mandril.

Entre otras razones, porque que han dejado en evidencia su debilidad y lidia muy mal con el ridículo.

Pedro Sánchez ha decidido no convalidar en el Congreso el decreto de vivienda que Sumar logró introducir en el Consejo de Ministros.

Este enfrentamiento ha puesto de manifiesto las fisuras dentro de la coalición. El texto, que contempla una prórroga de alquileres por dos años, entra en vigor pero está en una situación precaria en el ámbito parlamentario.

En cambio, el paquete principal anticrisis –que incluye medidas fiscales tachadas de «derechas» por ERC y Bildu– avanza con una movilización de 5.000 millones de euros.

El viernes fue un día lleno de tensión en Moncloa.

Los ministros de Sumar decidieron no asistir inicialmente al Consejo, exigiendo que su moratoria de alquileres formara parte del gran decreto anticrisis relacionado con la guerra en Oriente Próximo. El PSOE, más reacio, prefería un texto único que generase consenso, pero acabó cediendo y dividiendo el contenido: uno para energía y fiscalidad, otro para vivienda.

Sin embargo, como señala un análisis en El Debate sobre el enfado de Sánchez con Sumar, ahora el líder socialista decide dejar caer este segundo texto, consciente de que no cuenta con apoyos suficientes como los de Junts o PNV.

El pulso que irritó a Moncloa

Al marido de Begoña Gómez, figura clave tras las sombras del poder, no le sentó nada bien la presión ejercida por su socio minoritario justo antes del Consejo. La cuestión debía resolverse la noche anterior, pero Sumar apretó para darle un giro progresista a un decreto que olía a recortes fiscales generalizados. Inmediatamente, ERC y Bildu lo criticaron, percibiendo un desvío hacia el centro que contrasta con su agenda.

Tuvo que ser Sánchez quien se involucrara directamente para mediar. Las conversaciones entre María Jesús Montero y los ministros morados no avanzaban, mientras que Félix Bolaños, encargado de la coordinación, se encontraba en Roma con los Reyes. El presidente reunió a todo el bloque encabezado por Yolanda Díaz, logrando salvar la situación con dos decretos separados. El correspondiente a vivienda prorroga automáticamente contratos que vencen en 2026 y 2027 –más de un millón, afectando a 2,7 millones de personas– limita las subidas al 2% del IPC y supervisa márgenes mediante la CNMC. Sin embargo, al carecer de mayoría, Sánchez lo ve abocado al fracaso.

En Sumar, celebran a medias su logro. Pablo Bustinduy y Ernest Urtasun se jactan de «conquistas» como el control sobre márgenes empresariales en el primer decreto. Mientras tanto, Yolanda Díaz tuitea que «para esto estamos en el Gobierno». A pesar de ello, es evidente el malestar del PSOE: esperaban un paquete claro y sin riesgos para su paso por el Congreso.

Antecedentes de una coalición en vilo

No es esta la primera vez que surgen roces entre ambos partidos. Desde octubre, Sumar había estado presionando para proteger los alquileres ante la crisis inflacionaria provocada por lo que ellos llaman la «guerra ilegal de Trump». Por su parte, el PSOE se mostraba reacio, considerándolo inconstitucional y prefiriendo congelaciones puntuales como las aplicadas en Ucrania. La solución fue dividirlo en dos textos: el principal anticrisis incluye 80 medidas –bono social eléctrico, deducciones por eficiencia energética y apoyo a pymes– pero sacrifica el texto sobre vivienda para evitar comprometer apoyos nacionalistas.

Las consecuencias pueden ser diversas:

Parlamento en jaque : El decreto sobre alquileres entra en vigor este sábado; sin embargo, en 30 días deberá ser evaluado por el Congreso. Sin los apoyos necesarios de Junts , que ya ha anunciado su intención de veto, y con dudas del PNV , todo depende de negociaciones rápidas.

: El decreto sobre alquileres entra en vigor este sábado; sin embargo, en 30 días deberá ser evaluado por el Congreso. Sin los apoyos necesarios de , que ya ha anunciado su intención de veto, y con dudas del , todo depende de negociaciones rápidas. Efecto sobre inquilinos : Protege temporalmente a millones evitando subidas que podrían alcanzar los 500 euros mensuales; sin embargo, queda excluida la regulación sobre alquileres temporales o habitaciones según denuncia la Confederación de Sindicatos de Inquilinas .

: Protege temporalmente a millones evitando subidas que podrían alcanzar los 500 euros mensuales; sin embargo, queda excluida la regulación sobre alquileres temporales o habitaciones según denuncia la . Coalición tensionada: Este enfrentamiento fortalece internamente a Sumar, pero irrita al PSOE, quien observa cómo su socio complica aún más la estabilidad frente a una crisis global.

Medida Decreto anticrisis (PSOE) Decreto vivienda (Sumar) Contenido clave Rebajas fiscales, control márgenes energéticas, 5.000 M€ Prórroga 2 años alquileres, límite 2% IPC Apoyos previstos PNV, posible Junts Ninguno asegurado Entrada en vigor Inmediata Sábado, revisión en 30 días Críticas ERC/Bildu: «Derechas» PSOE: Riesgo constitucional

El toque humorístico viene dado por el plantón ministerial: Sumar retrasó dos horas el Consejo como si se tratara de una huelga silenciosa dentro de Moncloa. Finalmente, aunque tuvo que ceder ante las circunstancias, ahora Sánchez rechaza ese decreto morado.

En cuanto a curiosidades: más de 600.000 contratos expiran solo este año; además, este decreto deja intactos los contratos temporales constituyendo un resquicio para especuladores. Mientras tanto, Mónica García celebra lo que considera un «bloqueo a la especulación», aunque los sindicatos piden una subida del 0%, no del 2%. En 2026-2027 habrá respiro para 2,7 millones… siempre y cuando el Congreso no decida lo contrario.