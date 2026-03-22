La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se encuentra en una situación comprometida tras las revelaciones del caso Koldo, que ha llegado hasta el Tribunal Supremo con cinco tramas identificadas por la acusación popular. Una de estas tramas tiene relación directa con su ministerio: se trata de la intermediación para fraccionar una deuda tributaria de la empresa PRE, vinculada al empresario Víctor de Aldama. Las fechas en la agenda personal de Koldo García –un 1 y 14 de septiembre de 2020 con «Carlos de Hacienda», jefe del gabinete de Montero– coinciden a la perfección con el expediente que permitió aplazar esa deuda, evitando así que PRE apareciera en la lista de morosos a finales del mismo año.

Este escándalo estalla justo antes de las elecciones andaluzas, donde Montero, quien fue consejera socialista en Andalucía, arrastra un historial controvertido: no reclamó 679 millones de euros relacionados con los ERE fraudulentos, negoció fondos solidarios hacia Cataluña y ahora se revela su conexión con la trama de mascarillas. En su análisis exhaustivo sobre la agenda de Koldo y las fechas fiscales, el periodista Carlos Cuesta desglosa cómo estas coincidencias temporales presionan al PSOE andaluz. Cuesta lanza una ironía mordaz: «Montero se presenta ante las urnas con más deudas perdonadas por Hacienda que votos por recuperar». Mientras tanto, Hacienda ha alertado al juez sobre irregularidades en contratos relacionados con Adif y Carreteras, donde se han realizado modificaciones justo por debajo del 20% para evitar controles del Consejo de Estado, involucrando a figuras como la ex presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.

El caso Koldo ramifica sus tentáculos

El caso Koldo va más allá del tema mascarillas y se extiende hacia gestiones en Mitma, Industria, Transición Ecológica y el rescate financiero de Air Europa. Aldama ha presentado pruebas que indican un contacto previo con Carlos Moreno en diciembre de 2019, antes del estallido pandémico. La IGAE, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha detectado en 11 contratos –cinco procedentes de Adif y seis relacionados con Carreteras– el uso de «juicios subjetivos» que favorecieron a Acciona, además de incrementos presupuestarios al límite legal. Montero minimiza la situación afirmando: «Un modificado no implica nada», aunque el informe judicial señala lo contrario.

Mientras tanto, Sumar está agitando el debate político con su propuesta para modificar la Ley de Vivienda y prohibir a empresas y fondos adquirir viviendas, limitando esta capacidad únicamente a personas físicas. Alberto Ibáñez, representante de Compromís, ha tendido la mano al PP y Vox inspirado en planes similares a los del expresidente Trump, aunque ya hubo un intento anterior que fue rechazado por el Congreso. Es curioso observar cómo mientras el Gobierno enfrenta tramas relacionadas con favores fiscales, sus socios desean regular quién puede ser propietario de una vivienda.

Andalucía en ebullición electoral

Las encuestas en Andalucía muestran un panorama desolador para el PSOE: el PP liderado por Juanma Moreno marca una clara ventaja, mientras que el desgaste sufrido por Montero acelera la pérdida del apoyo socialista. El fenómeno conocido como efecto Adamuz, originado en ese pueblo cordobés donde un alcalde socialista dimitió debido a enchufes en la Diputación, simboliza el creciente descontento local hacia las prácticas clientelistas del PSOE. A esto se suma el fiasco relacionado con el AVE a Málaga, marcado por retrasos constantes y sobrecostes que Hacienda relaciona indirectamente con irregularidades dentro de los contratos implicados.

Fechas clave en la agenda de Koldo : 1 septiembre 2020 (cita a las 13:30), 14 septiembre (08:30 «temas varios»).

: 1 septiembre 2020 (cita a las 13:30), 14 septiembre (08:30 «temas varios»). Deuda pendiente de PRE : Aplazada en 2020 (sin aparecer en lista); 2 millones en 2021; 1,3 millones en 2022.

: Aplazada en 2020 (sin aparecer en lista); 2 millones en 2021; 1,3 millones en 2022. Tramas investigadas por el Supremo : Mascarillas, Hacienda, Air Europa, hidrocarburos y permisos movilidad.

: Mascarillas, Hacienda, Air Europa, hidrocarburos y permisos movilidad. Resultados estimados en encuestas andaluzas: PP al 45%, PSOE al 28%, Vox al 12%.

El Supremo ya ha comenzado los trámites para embargar a Ábalos y Koldo una suma total cercana a los 60.000 euros por daños ocasionados en Ineco y Tragsatec. En Andalucía, el efecto Adamuz parece multiplicarse junto al estancamiento del AVE; modificaciones que rondan el 20% junto a juicios subjetivos están influyendo decisivamente en adjudicaciones. Datos intrigantes revelan que PRE logró evitar pagar 2 millones gracias a un «café» anotado; Sumar aspira a tomar inspiración estadounidense para su ley contra fondos especulativos mientras que el PSOE decidió abstenerse durante una votación previa. Así es como Andalucía se prepara para votar bajo este complejo entramado político.