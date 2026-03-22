Si hoy hubiera elecciones en Madrid, Ayuso consolidaría su mayoría absoluta ampliando su ventaja frente a la izquierda

Isabel Díaz Ayuso reafirmaría su control en la Comunidad de Madrid con una mayoría absoluta aún más amplia, según los datos más recientes del barómetro de Sigma Dos para Telemadrid. Este estudio, llevado a cabo en marzo de 2026, ofrece un panorama estable para el Partido Popular, que incrementaría su ventaja sobre una izquierda que parece estancada.

El momento es crucial, ya que las elecciones autonómicas de 2027 se vislumbran en el horizonte. La encuesta refleja el apoyo a políticas que promueven la reducción de impuestos y el crecimiento económico, factores que han convertido a Madrid en un imán tanto demográfico como laboral. Este dinamismo ha llevado a la necesidad de aumentar la Asamblea de Madrid de 135 a 143 diputados, elevando la mayoría absoluta de 68 a 72 escaños. No obstante, el PP se proyecta con 73-74, superando así el mínimo requerido.

El mapa electoral se mantiene firme

Los resultados son contundentes. Comparando con 2023, cuando el PP alcanzó 70 escaños con un 47,3% de los votos en una cámara compuesta por 135 miembros, el partido de Ayuso avanza incluso con un umbral más alto. El PSOE se queda entre 27-28 escaños, manteniendo sus anteriores 27 con un 18,21%. Por su parte, Más Madrid se estabiliza en torno a 26-27, igualando sus previos 27 del 18,37%.

El gran beneficiado es Vox, que pasa de 10 escaños (7,3%) a una proyección de entre 16-17. Esto refuerza el bloque conservador sin poner en peligro la autonomía del PP. Mientras tanto, la fragmentación en la izquierda conduce a una suma total de unos 53-55 escaños, muy lejos de los necesarios para alcanzar los 72 mínimos. En el informe sobre cómo Ayuso consolidaría su mayoría absoluta ampliando su ventaja frente a la izquierda se subraya esta diferencia insalvable.

Para ilustrar mejor esta situación, aquí está el reparto proyectado comparado con 2023:

Partido Escaños 2023 (135 total) Proyección 2026 (143 total) PP 70 73-74 PSOE 27 27-28 Más Madrid 27 26-27 Vox 10 16-17

Los datos del sondeo Sigma Dos reflejan claramente que el crecimiento del PP se sostiene mientras que la oposición sigue estancada.

Antecedentes de un liderazgo consolidado

Desde su llegada al poder en 2021 y tras obtener una mayoría absoluta en 2023 por medio de unas elecciones anticipadas, Ayuso ha consolidado su liderazgo. Su estrategia –que incluye bajos impuestos y promoción de vivienda asequible– ha contribuido a estabilizar el panorama político. La creciente población, con miles de nuevos residentes cada año en Madrid, justifica los nuevos 8 escaños adicionales. Expertos coinciden al señalar que esto es resultado del «dinamismo económico».

La izquierda no logra recuperarse. Tanto el PSOE como Más Madrid permanecen inertes y sin ofrecer alternativas claras. Mientras tanto, aunque Vox capta el descontento social, hay quien asegura que desde dentro del PP hay voces que advierten: «La mayoría absoluta no es eterna; hay que cuidarla día tras día». Se pide humildad ante el ascenso del partido liderado por Abascal.

En cuanto al Ayuntamiento, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, también podría mantener su posición con entre 28-29 concejales, frente a los 57 totales. El PSOE rondaría entre los 12-13, mientras que Más Madrid obtendría entre 9-10, y Vox se quedaría entre los cinco y seis concejales. Un escenario muy parecido al de 2023.

¿Qué consecuencias trae esta tendencia?

Si las elecciones se celebraran hoy mismo, sería probable que Ayuso gobernara sin necesidad de coaliciones y con más margen para implementar su agenda. Esto fortalecería su papel como referente nacional del PP en contraste con la inestabilidad política centralizada. Por otro lado, la falta de crecimiento en la izquierda podría llevar a una mayor fragmentación dentro del bloque opositor, lo cual beneficiaría al conservadurismo.

El leve aumento en apoyo hacia Vox plantea preguntas: ¿podrían estar robándole votos al PP en las elecciones de 2027? Ayuso lo considera competencia sana pero advierte sobre no perder concentración. Y un toque irónico: mientras tanto, parece que la izquierda madrileña busca ese famoso sorpasso como quien espera un autobús lleno durante las horas punta; siempre llega tarde.

Por último, algunas curiosidades: esta encuesta realizada por Sigma Dos (19 de marzo de 2026) considera un censo actualizado; desde 2023 Madrid ha crecido un 2,5%; y Ayuso se presenta como la única baronesa popular cuya posición parece «a prueba de balas», según analistas.