El PP cree posible la mayoría absoluta en Andalucía mientras VOX amenaza con superar al PSOE

A pocas semanas de unas elecciones autonómicas que podrían ser cruciales, Andalucía se convierte en el termómetro de la política en España.

Un reciente sondeo sugiere que el Partido Popular de Juanma Moreno está a un paso de revalidar su dominio sin necesidad de aliados, mientras que Vox acecha al PSOE, que se encuentra sumido en cifras preocupantes.

La encuesta, presentada en un análisis exhaustivo sobre las dinámicas electorales en la comunidad, indica que el PP roza revalidar la mayoría absoluta en Andalucía con Vox superando al PSOE.

Los datos revelan un PP con entre 53 y 57 escaños, muy cerca de los 55 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. Moreno desea gobernar sin pactos, evitando la dependencia de Santiago Abascal, una situación que ha marcado otros gobiernos autonómicos.

La situación para los socialistas es desalentadora. María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y candidata, vería cómo el PSOE podría caer a entre 24 y 27 diputados, lo que significaría su peor resultado histórico en Andalucía, un feudo socialista durante décadas. En cuatro provincias clave —Almería, Cádiz, Huelva y Málaga— Vox ya les superaría, consolidándose como una alternativa viable en el sur.

Los triunfos en Extremadura, Aragón y Castilla y León han reafirmado el evidente giro ideológico del país, con mayorías absolutas del centroderecha, superando en todas ellas el 52% de los votos entre Partido Popular y VOX, arrinconando a la izquierda y al PSOE al ostracismo más absoluto.

Un voto de castigo a los ocho años de sanchismo, especialmente nefastos los últimos tres, tras la investidura de noviembre del 2023.

Sin embargo, sumar mayoría entre ambos partidos no es el principal objetivo del PP de cara a las andaluzas.

El triunfo sin paliativos de 2022 otorgó a Juanma Moreno la mayoría absoluta, eliminando la dependencia política de VOX, algo que no es probable que vuelva a ocurrir en los comicios del próximo mes de mayo-junio.

Según se desprende del Votómetro, una proyección demoscópica hecha por Redlines para THE OBJECTIVE, de celebrarse elecciones ahora mismo, el PP andaluz perdería diputados y se quedaría en una horquilla de entre 50 y 54, inferior a los 55 votos necesarios para tener la llave de la gobernabilidad.

Pese a eso y aunque el de los populares sería el mayor descenso, el PSOE caería hasta su peor resultado histórico. La lista liderada por María Jesús Montero se quedaría entre 23 y 26 escaños, lo que implica una pérdida de entre cuatro y siete representantes autonómicos respecto a los últimos comicios.

Antecedentes de un cambio electoral

Desde la Transición, Andalucía ha sido el granero de votos del PSOE, disfrutando de mayorías absolutas hasta 2018.

La llegada de Moreno en 2022 rompió esa hegemonía con sus 58 escaños. Ahora, sondeos como el de Sigma Dos para El Mundo otorgan al PP un 40,4% de intención de voto (53-55 escaños), muy cerca del umbral necesario. Por su parte, GESOP para Prensa Ibérica lo estima en un 38,5% (50-53), descartando una victoria en solitario pero obligando a establecer pactos.

En cuanto a Vox, su crecimiento es imparable: ha pasado del 13,5% en 2022 al actual 18-20%, proyectándose con entre 20 y 22 escaños. En varios barómetros empata o supera al PSOE (20-21%). El Votómetro de The Objective señala la posibilidad de un «sorpasso», con Vox convirtiéndose en clave para la gobernabilidad (la suma PP-Vox supera los 55 escaños en el 97% de las simulaciones).

Los socialistas están perdiendo terreno debido a la fragmentación a su izquierda. El partido Por Andalucía caería a entre 4 y 7 escaños (del 9,2%), mientras que Adelante Andalucía subiría ligeramente a entre 2 y 5. Sondeos internos del PSOE hablan incluso de un «cataclismo»: entre 23 y 27 escaños, con Montero incapaz de revertir esta tendencia a pesar de su peso nacional.

Partido Escaños actuales (2022) Proyección media (2026) Variación PP 58 52-55 -3 a -6 PSOE 30 24-27 -3 a -6 Vox 14 20-22 +6 a +8 Por Andalucía 5 4-7 -1 a +2 Adelante 2 2-5 0 a +3

Consecuencias para el panorama nacional

Si estas cifras se confirman, se espera que Moreno convoque elecciones para mayo anticipándose al desgaste nacional, según fuentes filtradas. Un escenario donde el PP no logre la mayoría absoluta lo obligaría a negociar con Vox, cambiando así las reglas del juego en San Telmo. Para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una derrota aquí sería un golpe considerable: Andalucía aporta 24 diputados al Congreso y perder esta comunidad podría debilitar sus posibilidades en las generales de 2027.

El PSOE andaluz lamenta que la atención de Montero se centre más en Madrid —defendiendo la financiación catalana o políticas nacionales— que en problemas locales como el desempleo o la gestión del agua. Fuentes internas sugieren que ya es «demasiado tarde». A medida que crece su influencia provincialmente, se posiciona como una segunda fuerza real capaz de desplazar al PSOE del sur.

La fragmentación complica aún más las alternativas: la izquierda suma entre 36 y 40 escaños, lejos del umbral necesario de los 55. La formación SALF de Alvise Pérez ronda el 2-3%, pero no logra obtener representación por no alcanzar el umbral del 3% provincial, lo que distorsiona los votos hacia las derechas.

En cuanto al mapa provincial:

En Sevilla , PP obtendría 7 escaños frente a los 5 del PSOE y los 3 de Vox.

, PP obtendría 7 escaños frente a los 5 del PSOE y los 3 de Vox. En Málaga , PP sumaría8 escaños; Vox alcanzaría4 y PSOE quedaría con3.

, PP sumaría8 escaños; Vox alcanzaría4 y PSOE quedaría con3. En Cádiz , PP obtendría7; tanto PSOE como Vox conseguirían3 cada uno.

, PP obtendría7; tanto PSOE como Vox conseguirían3 cada uno. En Almería, Vox adelanta al PSOE con3 frente a2.

La figura de Juanma Moreno, respaldada por altos índices de aprobación, se enfrenta ahora al «factor Abascal», que podría ser decisivo. Andalucía está enviando un mensaje claro: el bipartidismo está llegando a su fin y el sur se inclina hacia posiciones más conservadoras. Como curiosidad final: mientras Vox ha crecido4,1 puntos desde2022 y Adelante ha subido3; el PSOE ha perdido4,7 puntos. Aunque las generales del2023 mostraron un empate técnico entre PP y PSOE (36,4% frente a33,5%), las elecciones autonómicas parecen castigar mucho más severamente. ¿Y si fuera irónico? Es posible que Montero no logre recoger acta pese al desastre electoral si permanece anclada en Moncloa.