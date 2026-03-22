Tellado compara Moncloa con un ring de boxeo por las disputas entre Sánchez y Díaz

Miguel Tellado, secretario general del PP, ha lanzado una de sus habituales críticas en el escenario político: Moncloa se asemeja a un ring de boxeo.

Esta afirmación surge al señalar los choques públicos entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, dos socios en el Gobierno que no dudan en intercambiar golpes verbales.

Con un tono irónico, Tellado ha comentado que “nunca habíamos visto a ministros enfrentándose entre sí”, un espectáculo que, según su opinión, pone de relieve la fragilidad del Ejecutivo.

El desencadenante ha sido el reciente decreto económico aprobado por el Gobierno, que Tellado califica como un auténtico despropósito.

Este conjunto de medidas, diseñado para mitigar la crisis, ha generado tensiones internas. Sánchez y Díaz muestran discrepancias tanto en los contenidos como en la forma, con la vicepresidenta segunda cuestionando abiertamente la estrategia del presidente.

En su intervención, disponible en este análisis detallado de Esdiario, Tellado no se muerde la lengua: “Un presidente con un mínimo de dignidad habría tomado decisiones inmediatas” ante un conflicto de tal magnitud en el Consejo de Ministros.

Antecedentes de una coalición desgastada

La alianza entre PSOE y Sumar surgió en 2023 como un matrimonio por conveniencia tras las elecciones generales. Sin embargo, los roces han sido continuos. Díaz, líder de Sumar, busca más influencia en temas económicos y sociales, mientras que Sánchez se centra en su supervivencia parlamentaria mediante pactos variados. El decreto económico es solo la gota que ha colmado el vaso: incluye subidas selectivas de impuestos y ayudas limitadas que Díaz considera insuficientes para las clases medias.

Tellado no pierde la oportunidad para pintar un panorama desolador. Según él, el Gobierno navega sin rumbo:

Disputas públicas : Ministros se critican abiertamente en redes sociales y plenos, algo inédito en democracias consolidadas.

: Ministros se critican abiertamente en redes sociales y plenos, algo inédito en democracias consolidadas. Falta de mayorías : Prórrogas presupuestarias eternas y decretos aprobados a golpe de improvisación.

: Prórrogas presupuestarias eternas y decretos aprobados a golpe de improvisación. Corrupción galopante: Casos que comprometen al entorno de Sánchez, desde enchufismos familiares hasta tramas relacionadas con contratos públicos.

El PP ve aquí una oportunidad dorada. Alberto Núñez Feijóo repite que España demanda un cambio, mientras Tellado enfatiza: este Ejecutivo es un “Gobierno en funciones que no gobierna”.

Consecuencias: ¿elecciones anticipadas o implosión?

Si las tensiones aumentan, las repercusiones podrían ser severas. Un Sánchez debilitado podría perder aún más apoyos en el Congreso, donde depende del respaldo de PNV, Junts y ERC. Por su parte, Díaz amenaza con romper el pacto si no hay más concesiones, lo cual podría llevar a un bloqueo total. Tellado lo expresa claramente: “España sufre una agonía antidemocrática”, con los servicios públicos tambaleándose y una economía afectada.

En el seno del PP, no ocultan su estrategia. No presentarán moción de censura sin contar con votos seguros, pero presionan para forzar unas elecciones anticipadas. Las encuestas otorgan ventaja al partido popular, y Tellado añade con ironía: “Sánchez resiste por su familia y partido, no por los españoles”. Posibles escenarios:

Escenario Probabilidad Consecuencias Ruptura coalición Alta Elecciones en meses; favorito sería el PP. Pactos desesperados Media Más concesiones a independentistas; desgaste del PSOE. Supervivencia in extremis Baja Prórrogas eternas; aumento de protestas callejeras.

El humor también tiene cabida: Tellado compara a Zapatero con la “reina madre de la corrupción sanchista”, refiriéndose a sus conexiones con tramas dudosas. Y concluye mencionando a Yolanda Díaz, quien amenaza con marcharse pero siempre termina regresando a la mesa.

Curiosidades que salpican el ring

Los datos curiosos son abundantes. En este último año, Moncloa ha registrado más “broncas ministeriales” que durante legislaturas enteras anteriores. El decreto criticado contempla una financiación adicional de 211 euros por asturiano, según cálculos populares, lo cual Tellado califica como un verdadero “atraco”. Además, estos días se reúne con Junqueras para discutir sobre un cupo catalán que el PP promete revertir. Y para añadir un toque picante: en Galicia, el PP aprueba presupuestos anuales mientras el Gobierno central prorroga los de Ferraz utilizando recursos como “chistorras y lechugas”, tal como bromea Tellado. España aguarda el próximo round.