Ábalos revela que Red.es contrató a una firma privada para borrar la huella digital de Begoña Gómez

José Luis Ábalos ha agitado el panorama político en España con una revelación que apunta directamente a Red.es, la entidad pública vinculada al Ministerio para la Transformación Digital.

Según el exministro, un empleado de esta compañía le confesó, casi por casualidad, que se había contratado a una firma privada con un fin muy concreto: eliminar la huella digital negativa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en Internet.

La información llegó a oídos de Ábalos sin intención de escándalo alguno. «Una persona que trabajaba allí, en Red.es, me lo mencionó como si fuera una anécdota, sin malicia», ha comentado el exdirigente socialista con un tono que denota incredulidad. Este trabajador fue testigo directo de la operación y optó por compartirla con Ábalos, quien ahora ha decidido hacerla pública en una entrevista exclusiva. Lo realmente relevante no solo es lo que se revela, sino quién lo cuenta: alguien que estuvo presente en los entresijos de la administración pública.

El momento en el que ocurrió esta operación resulta especialmente significativo. Ábalos sitúa la contratación con la firma privada durante el verano de 2024, justo cuando el escándalo judicial relacionado con la esposa del presidente alcanzaba su punto máximo. En mayo de ese año se hizo pública la imputación de Begoña Gómez por parte del juez Juan Carlos Peinado, encargado del juzgado de instrucción número 41 de Madrid. La huella digital comprometida se había transformado en una amenaza y alguien dentro de Red.es decidió deshacerse sistemáticamente de ella.

Dinero público para operaciones de imagen

Lo que convierte esta revelación en algo particularmente grave es que implica dinero público destinado a un fin privado. Una entidad estatal, financiada por los contribuyentes, habría pagado a una empresa privada para limpiar la reputación online de una persona que ya estaba bajo investigación judicial. Este uso de recursos públicos tiene tintes kafkianos: mientras las autoridades investigaban a Gómez, desde la administración supuestamente se trabajaba para borrar cualquier rastro comprometedor sobre ella en Internet.

Ábalos es consciente de las limitaciones de su información. No sabe cuánto dinero se utilizó para ese encargo ni puede identificar a la empresa contratada. «Ese dato no lo tengo», ha reconocido al ser preguntado sobre el importe. Sin embargo, su fuente otorga al testimonio una solidez que trasciende los rumores. No se trata solo de una acusación anónima o especulaciones políticas; es alguien que trabajaba en Red.es y fue testigo directo del proceso.

Esta revelación encaja como una pieza más dentro de un rompecabezas mucho más amplio relacionado con irregularidades. El informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), bajo el Ministerio de Hacienda, ya había destapado numerosas anomalías en las contrataciones realizadas por Red.es con el empresario Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez. Estas adjudicaciones superaron los 10,2 millones de euros y parecen indicar una estrategia oculta operando simultáneamente en varios frentes.

Los peritos del IGAE confirmaron que los metadatos asociados a documentos clave vinculados a esos contratos fueron alterados después de emitidos los informes técnicos; algo que expertos en el ámbito digital consideran manipulación evidente. Las actas correspondientes a las reuniones celebradas en Red.es para coordinar las valoraciones ofrecidas, reclamadas por la Fiscalía Europea, simplemente no existen. A esto se suman las «cartas de apoyo» firmadas por Begoña Gómez que, según el informe del Ministerio Hacienda, distorsionaron la valoración técnica y favorecieron directamente a la UTE liderada por Barrabés frente a competidores con propuestas más beneficiosas para las arcas públicas.

Una pauta de ocultación sistemática

La operación destinada a borrar huellas digitales descrita por Ábalos se inserta dentro de un patrón más amplio: el empeño constante de una entidad pública por eliminar cualquier elemento que pudiera comprometer a la esposa del presidente del Gobierno. No es un hecho aislado; forma parte de un sistema diseñado para protegerla desde múltiples direcciones y niveles administrativos.

Lo inquietante es cómo mientras la justicia avanzaba en sus pesquisas, desde Red.es supuestamente se actuaba en sentido opuesto: eliminando pruebas digitales, modificando metadatos y ocultando actas. Este escenario sugiere una coordinación deliberada para obstaculizar las investigaciones judiciales utilizando recursos y personal pertenecientes a la administración pública.

Ábalos no ha proporcionado nombres ni detalles adicionales sobre la firma contratada; sin embargo, su testimonio abre nuevas líneas investigativas potencialmente cruciales. Si efectivamente Red.es contrató a una empresa privada para limpiar la reputación online de Begoña Gómez, esa transacción debería dejar rastro en los registros administrativos correspondientes. Facturas, órdenes de compra y comunicaciones internas podrían revelar no solo cuánto costó dicha operación, sino también quién dio luz verde y bajo qué justificaciones.

La revelación hecha por Ábalos llega en un momento crítico para el Partido Socialista, sumido en uno de sus peores episodios institucionales debido a diversos casos de corrupción afectando a altos dirigentes. La confesión realizada por un trabajador de Red.es acerca del uso indebido del dinero público para operaciones destinadas a mejorar imágenes añade otra capa a un escándalo cuya profundidad parece no tener fin.