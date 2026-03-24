El trilero Sánchez fabrica un nuevo censo electoral, a la medida del PSOE, para manipular las generales

El Gobierno de Pedro Sánchez ha intensificado las nacionalizaciones españolas desde 2018, alcanzando la cifra de más de un millón y medio de casos.

La oposición critica este movimiento, al que ve como una táctica para compensar las pérdidas electorales con nuevos votantes que tienden a inclinarse hacia la izquierda.

En las últimas horas, medios como Okdiario han revelado cómo este proceso, que incluye la creación de un nuevo censo electoral diseñado para el PSOE, está modificando el mapa demográfico con miras a las elecciones generales de 2027.

Esta estrategia no es algo improvisado. Desde que Sánchez llegó al poder, el número de concesiones ha aumentado notablemente: se registraron 90.774 en 2018 y se prevén 252.476 en 2024, según datos del INE. Entre ellos, cerca de 300.000 son marroquíes, un grupo que, según estudios como el realizado por Opina360, vota mayoritariamente por la izquierda con diferencias que pueden llegar hasta los 45 puntos comparado con la derecha. VOX y el PP han denunciado lo que consideran un «pucherazo demográfico»: Santiago Abascal menciona una sustitución del «pueblo español» por un millón más de nuevos nacionalizados, mientras que Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso advierten sobre un censo inflado por motivos electoralistas.

El centro de esta cuestión es la Ley de Memoria Democrática, prorrogada recientemente. Esta normativa ha generado 876.321 solicitudes de nietos e hijos de exiliados republicanos; ya se han aprobado 490.000, lo que les otorga plena nacionalidad y derecho a voto inmediato. Estos «nuevos españoles» no se limitan a permanecer en el CERA —donde la participación fue solo del 10% en 2023—; muchos deciden emigrar a España, empadronándose en barrios clave y pasando al censo ordinario. Periodista Digital señala cómo esto beneficia directamente al PSOE, generando un millón de potenciales votantes leales.

Gobiernos autonómicos socialistas en acción

En Asturias y Navarra, bastiones del PSOE, las políticas locales amplifican este efecto a nivel nacional. El Gobierno de Adrián Barbón ha transformado ayudas para el retorno de emigrantes en incentivos para acelerar las nacionalizaciones exprés de nietos del exilio, cubriendo billetes y gastos a quienes obtienen la ciudadanía. En Navarra, la socialista María Chivite ofrece subvenciones similares para facilitar el regreso de familiares de «personas oriundas de Navarra», promoviendo su inscripción en el padrón y su acceso al voto.

Asturias : Ayudas directas para vuelos y manutención a retornados que obtienen la nacionalidad a través de la Memoria Histórica.

: Ayudas directas para vuelos y manutención a retornados que obtienen la nacionalidad a través de la Memoria Histórica. Navarra: Subvenciones para descendientes de oriundos, con empadronamiento acelerado.

Según revela Periodista Digital, estos planes convierten estas regiones en atractivos imanes para votantes recién llegados, con Barbón y Chivite liderando un flujo que podría influir en autonomías disputadas.

Regularización masiva: camino hacia el voto

El decreto que contempla la regularización de 850.000 irregulares —incluyendo delincuentes si no responden sobre sus antecedentes en un mes— no garantiza voto inmediato, pero sí otorga residencia legal para solicitar la nacionalidad entre dos y diez años después. Los latinoamericanos podrán lograrlo antes (en dos años), pudiendo votar en 2029 o 2031; los marroquíes tendrán que esperar una década. En 2023, ya había 2,5 millones de personas extranjeras con derecho a voto; se estima que para 2027 se sumarán otro millón más.

La oposición considera esto una jugada estratégica: regularizar hoy significa nacionalizar mañana. Irene Montero, sin reparos, afirma: «Queremos que voten; vamos por la nacionalidad para arrasar con los fachas». En las municipales de 2027, se registraron 414.692 sufragios provenientes de extranjeros residentes, mayormente europeos, pero esta tendencia sigue creciendo.

Nacionalizaciones clave (2018-2024) Origen Cantidad aproximada Marroquíes Marruecos 280.000 Venezolanos Venezuela 35.403 (2024) Colombianos Colombia 26.224 (2024) Nietos exiliados Varios 490.000

Desde su llegada al poder, Sánchez ha otorgado más de un millón y medio de nacionalidades; alrededor del 20% corresponden a marroquíes, con picos esperados en 2024. VOX ha propuesto auditar un millón desde 2018.

Entre las anécdotas curiosas destaca que en 2023 el voto exterior latino propició escaños al centroderecha, frustrando así al PSOE en circunscripciones clave. Además, como apunta Periodista Digital, se prevé alcanzar los tres millones regularizados al final del proceso, con gobiernos autonómicos actuando como avanzadilla. ¿Quién dijo que las elecciones se ganan solo dentro del territorio español?