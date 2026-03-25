Elecciones en Andalucía: otro clavo en el ataúd del sanchismo

Juanma Moreno dejó a todos boquiabiertos al convocar elecciones autonómicas en Andalucía para el 17 de mayo de 2026, un mes antes de lo previsto.

Esta estrategia le obliga a María Jesús Montero a renunciar a su puesto como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, lanzándola a una contienda que podría acentuar aún más la crisis del sanchismo.

Desde la Moncloa, aseguran que no es un peso muerto, sino «un valor y un activo», aunque las encuestas sugieren otra cosa.

La socialista Montero deja el Gobierno central para volcarse en la campaña autonómica, pero su aterrizaje en Andalucía ha sido tan forzoso como torpe.

En su primera comparecencia en Sevilla, la verdulera vicepresidenta de Sánchez ha cometido dos errores de bulto que la descalifican antes siquiera de empezar la pelea con Moreno.

Primero, se ha presentado como “la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia” española. Una autocelebración en tercera persona que deja claro que abandona Madrid a regañadientes, como quien hace un sacrificio personal bajando un escalón en su carrera. “Estoy encantada de dejar los cargos privilegiados que he tenido”, ha dicho, como si venir a Andalucía fuera un acto de generosidad suprema en beneficio de los andaluces. La más poderosa de la historia democrática acepta, magnánima, venir a salvarnos. El mensaje no podía ser más equivocado: proyecta soberbia y distancia, no compromiso.

Segundo, y más grave, ha confesado sin rubor que no renunciará a su escaño en el Congreso hasta que, en su caso, tome posesión de un acta en el Parlamento andaluz. El motivo no es el interés general, ni servir a los españoles desde Madrid durante la campaña. Es estrictamente personal: necesita mantener un cargo institucional (diputada, ministra o senadora) para conservar su plaza como funcionaria en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Es decir, los contribuyentes seguiremos pagándole el sueldo de diputada sin que pise el Congreso porque a ella le conviene. Descaro absoluto.

FECHA SORPRESA

El anuncio se realizó ayer en una rueda de prensa desde el Palacio de San Telmo. Moreno disolvió el Parlamento andaluz con el objetivo de garantizar «la máxima participación» y crear un «horizonte político despejado» para el verano. Su intención es revalidar la mayoría absoluta que consiguió en 2022, permitiéndole gobernar en solitario durante cuatro años.

Su gestión ha sido reconocida incluso por adversarios, especialmente en situaciones críticas como la llegada del AVE a Málaga o las inclemencias invernales, lo que le otorga una ventaja considerable. En contraste, el PSOE se lleva una sorpresa con esta fecha: su plan apuntaba al 31 de mayo o junio, y ahora se ven obligados a acelerar su maquinaria sin tiempo para prepararse adecuadamente.

La ‘operación Montero’ pone a prueba la efectividad del modelo Sánchez. En enero de 2025, el presidente envió a Montero a Andalucía no solo para ganar, sino para reactivar al electorado socialista adormecido; esos 584.000 votos adicionales que logró en las elecciones generales de 2023 frente a las autonómicas de 2022 con Juan Espadas como candidato. Sin embargo, no parece haber «efecto Montero»: los sondeos la colocan por debajo de los 30 escaños que heredó, con un pronóstico del 24% de voto. En la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, ella misma se describió en tercera persona como «la mujer con más poder de la democracia», lo que ha dado pie a críticas. En Sevilla, definió las elecciones como un «referéndum sobre la sanidad pública», responsabilizando al PP del colapso sanitario mientras evitaba mencionar su fracaso con los Presupuestos Generales del Estado: tres años prorrogando sin presentar uno nuevo.

Encuestas y el fantasma de VOX

Las últimas encuestas muestran un panorama desolador para el PSOE:

PP de Moreno : podría conseguir una mayoría absoluta cómoda, con cerca de 58-60 escaños.

de : podría conseguir una mayoría absoluta cómoda, con cerca de 58-60 escaños. PSOE de Montero : corre el riesgo de caer entre 24-28 escaños, lo que sería un resultado peor que en 2022.

de : corre el riesgo de caer entre 24-28 escaños, lo que sería un resultado peor que en 2022. Vox : amenaza con superar al PSOE en provincias clave como Almería, Granada o Jaén, acercándose a los 15-18 escaños.

: amenaza con superar al PSOE en provincias clave como Almería, Granada o Jaén, acercándose a los 15-18 escaños. Izquierda fragmentada: Por Andalucía, Adelante y Podemos compiten entre sí, diluyendo así sus votos.

Partido Escaños proyectados Variación vs 2022 PP 58-60 +2-4 PSOE 24-28 -2-6 Vox 15-18 Estable/alza Por Andalucía 5-7 Similar Adelante/Podemos 2-4 Fragmentado

Esta ‘maldición democrática’ del PSOE en Andalucía, un bastión histórico durante 37 años, podría llegar a su fin el próximo 17-M. La estrategia de Sánchez, conocida como «teoría del faro», busca utilizar ministros como faros para atraer votos. Esta táctica funcionó en Cataluña con Illa o Las Palmas con Darias, aunque fracasó estrepitosamente en Aragón con Alegría, quien obtuvo solo 18 escaños (su peor resultado histórico), mientras que Castilla y León apenas mejoró con Martínez. Montero ya tiene programado salir entre el 8 y el 13 de abril para inscribir candidaturas, pero mantendrá su acta como diputada para no perder su puesto en el hospital Virgen del Rocío.

El adelanto electoral sorprende al Gobierno justo cuando atraviesa una parálisis presupuestaria. Aunque Sánchez prometió nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), estos no avanzan sin el apoyo de Junts. Para leer el análisis completo sobre cómo Andalucía se convierte en otro clavo más en el ataúd del sanchismo, consulta este editorial de El Debate. Los socialistas intentan contraatacar centrándose en la sanidad y la financiación autonómica: exigen condonación de deuda y más recursos para servicios públicos. Por su parte, Moreno responde defendiendo la estabilidad y normalidad.

En definitiva, Andalucía no es solo un feudo perdido; también actúa como barómetro nacional. Si finalmente Vox supera al PSOE, las consecuencias para el sanchismo serían devastadoras. Curiosamente, Montero se marcha sin haber reformado el modelo de financiación autonómica que tanto prometió; además, los socialistas andaluces soñaban con unas elecciones conjuntas junto a las generales en 2027 para movilizar al electorado. Ahora tienen por delante 54 días de campaña bajo el sol andaluz para determinar si este ataúd se cierra por completo.

Como dato curioso adicional: En 1994, Izquierda Unida superó al PSOE en Andalucía alcanzando su techo histórico. Y según recientes sondeos, ya hay provincias donde Vox se posiciona como segunda fuerza.