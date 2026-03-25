¿Hasta cuándo tienen de plazo PP y VOX para cerrar un pacto en Extremadura, Aragón y Castilla y León?

El PP y VOX están apurando los plazos para establecer gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León, todo antes de las elecciones andaluzas. Alberto Núñez Feijóo ha fijado el 1 de abril, Miércoles Santo, como la fecha límite para formalizar acuerdos que eviten nuevas elecciones que podrían complicar aún más el panorama nacional.

Por su parte, Santiago Abascal reclama pactos «hechos a medida» que incluyan programas de gobierno bien definidos, con plazos y garantías, recordando las tensiones del pasado relacionadas con la inmigración ilegal.

En Extremadura, el acuerdo está casi finalizado. María Guardiola, candidata del PP, y Óscar Fernández de VOX han alcanzado un entendimiento sobre el programa básico tras meses de negociaciones. Sólo quedan algunos detalles por resolver: los plazos de ejecución y la definición de los presupuestos concretos. Fuentes cercanas indican que no hay obstáculos insalvables, aunque VOX está ralentizando el proceso desde Génova. Fernández ha declarado que «cuanto antes, mejor», aunque un día más o menos no afecta al fondo del asunto.

Aragón avanza con precaución. Jorge Azcón, presidente en funciones, envió una oferta inicial a VOX hace unos días, priorizando el contenido sobre la rapidez en llegar a un acuerdo. Feijóo insta a cerrar todo antes de abril; sin embargo, Azcón responde que «lo importante es el programa». VOX busca tener una influencia real en las políticas, inspirándose en el modelo valenciano. Si se concreta este enfoque, podría incluir vicepresidencias o consejerías, similar a acuerdos anteriores.

En Castilla y León, las conversaciones comienzan esta semana tras la victoria de Alfonso Fernández Mañueco. Su propuesta se basa en el pacto del 2022 con VOX, que incluía una vicepresidencia y tres consejerías. Abascal celebra el 18,9% de votos obtenidos por su partido, considerándolo un «resultado histórico» sin techo aparente y ve aquí la chispa necesaria para una cascada de pactos. Mañueco insiste en «construir un proyecto» más allá de simplemente repartir sillones.

Negociaciones al detalle: avances y tensiones

La presión aumenta porque todo debe resolverse antes de las andaluzas. Abascal ha afirmado que VOX «va a gobernar» en las tres regiones; sin embargo, primero se necesita un programa sólido antes que los cargos. Desconfía del PP debido a incumplimientos anteriores en temas como inmigración y menas, exigiendo cláusulas blindadas.

Feijóo hace un llamado a la «responsabilidad» de VOX recordando los fracasos sufridos en las generales de 2023. Desde VOX replican que Feijóo «dinamita» las negociaciones al rechazar medidas contra la invasión migratoria, citando un pacto reciente alcanzado en Baleares.

Resumiendo en una tabla la situación en estas tres regiones, las negociaciones están así:

Región Candidato PP Avances clave Plazo crítico Extremadura María Guardiola Programa acordado; faltan plazos y dinero 1 de abril Aragón Jorge Azcón Oferta enviada; foco en contenido Antes de abril Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco Inician esta semana; base pacto 2022 Constituir Mesa 14 abril

Si no se logra un acuerdo, se convocarán nuevas elecciones que debilitarían a ambos partidos ante Andalucía. VOX ha ganado fuerza electoral: en Castilla y León logró sumar procurador por provincia, incluyendo Soria. El PP necesita esos votos para alcanzar mayorías.

Abascal considera estos gobiernos como una oportunidad para «influir en políticas», no solo para ocupar escaños vacíos. Feijóo parece resignado ante la realidad de que VOX determina los tiempos ahora que han superado sus desacuerdos.