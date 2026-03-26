Dos jefes de ETA que montaron el asesinato de Miguel Ángel Blanco disfrutan ya del tercer grado encubierto

Visualicemos la situación: terroristas responsables de uno de los crímenes más abominables de la historia reciente de España pasean sin prisa por las calles de Guipúzcoa durante la semana, mientras las víctimas observan con asombro.

En menos de un año, el partido socialista ha allanado el camino para que ‘Kantauri’ y ‘Amboto’, dos de los cuatro miembros del Comité Ejecutivo de ETA que idearon el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997, disfruten de un tercer grado encubierto.

Este régimen les permite salir de la prisión de Martutene desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche para trabajar o participar en actividades solidarias, regresando solo para dormir.

El caso del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, supuso un antes y un después. Fue raptado el 10 de julio de 1997 por ETA, que exigía la reubicación de presos en Euskadi. Después de 48 horas llenas de angustia nacional, fue ejecutado con dos disparos en Lasarte. Ahora, casi tres décadas después, los artífices de aquella atrocidad disfrutan ya de una libertad parcial. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) lo considera un «varapalo» y un «tercer grado encubierto», concedido mediante el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, una fórmula intermedia que evita condiciones como el arrepentimiento o la colaboración con la justicia.

En 2021, Pedro Sánchez transfirió competencias penitenciarias al Gobierno vasco dirigido por Imanol Pradales (PNV), lo que ha incrementado los beneficios para los etarras. De los 119 presos vinculados a ETA en cárceles vascas, ya son 112 los que disfrutan de salidas o tercer grado. En tan solo dos años se han otorgado 111 terceros grados, alcanzando picos históricos con 32 en 2022 y 2023. Las víctimas denuncian lo que consideran una «amnistía encubierta» destinada a satisfacer a Bildu, socio estratégico del PSOE. Y no olvidemos a Txeroki, apodado Garikoitz Aspiazu, condenado a más de 400 años; él también sale desde febrero de 2026, pese a no haber cumplido con los plazos necesarios para acceder al tercer grado ordinario.

Este fenómeno del tercer grado encubierto no es nuevo, pero su ritmo resulta alarmante. La AVT ha contabilizado 113 progresiones hacia semilibertad para 93 etarras desde 2022, sin que muchos demuestren perdón o renuncien a la violencia. La víctima Marisa Guerrero, quien padeció el impacto directo del accionar de Txeroki, comenta irónicamente: «Nadie cree que un jefe militar como él haya sentido remordimientos». Además, COVITE denuncia hasta 80 terceros grados fraudulentos. Y hay algo más: estos etarras podrían ejercer su derecho al voto. La situación es compleja para Sánchez, quien necesita apoyos que incluyen a figuras como Txapote o Amboto, quienes están libres o casi .

Para poner en perspectiva esta situación, aquí algunos datos relevantes:

Preso de ETA Rol en la banda Beneficio actual Condena aproximada ‘Kantauri’ Comité Ejecutivo (asesinato Blanco) Semilibertad (art. 100.2) Múltiples asesinatos ‘Anboto’ Comité Ejecutivo (asesinato Blanco) Semilibertad (art. 100.2) Múltiples asesinatos Txeroki Jefe militar Semilibertad desde feb. 2026 +400 años Gadafi Asesino múltiple Tercer grado Varias cadenas perpetuas

Dos jefes de ETA que idearon el asesinato de Miguel Ángel Blanco ya disfrutan del ‘tercer grado encubierto’ del Gobierno Sánchez

Las celebraciones no tardan en llegar. Algunos etarras han sido avistados disfrutando en bares de San Sebastián, según relatos proporcionados por víctimas. En tan solo un año, el Gobierno vasco ha flexibilizado las condiciones penitenciarias para personajes como ‘Kantauri’ y ‘Amboto’, a pesar de su participación activa en el Comité que aprobó la muerte de Blanco. Tanto el PP como la AVT se alzan contra esta considerada como una «artimaña legal», ignorando así el sufrimiento infligido a las familias afectadas. ¿Cuáles son las consecuencias? Una creciente desconfianza hacia la justicia, riesgo inminente de impunidad y un mensaje devastador: el Estado parece negociar con quienes son herederos directos de asesinos para obtener votos.

Algunas curiosidades finales: ETA asesinó a Blanco mientras estaba arrodillado, vendado y atado; sin embargo su legado ideológico sigue vivo en las filas de Bildu, que continúa sumando escaños. Para tener una idea clara: se prevé que en 2025 haya unos 111 etarras bajo régimen abierto; y en 2026 esa cifra podría aumentar aún más. Y no perdamos detalle: también goza ya del tercer grado Juan Carlos Iglesias Chouza (‘Gadafi’), pese a su historial manchado por la sangre ajena. España es realmente un país lleno contrastes.