Sánchez reordena el gabinete: Cuerpo asciende a vicepresidente y Arcadi España toma Hacienda tras la salida de Montero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ejecutado una profunda remodelación en el área económica del Ejecutivo tras la salida de María Jesús Montero, hasta ahora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que deja el cargo para encabezar la candidatura socialista en las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

Desde el Palacio de la Moncloa y en una declaración institucional sin preguntas, Sánchez anunció el ascenso del actual ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a la Vicepresidencia primera, mientras que Arcadi España, hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial, asumirá la cartera de Hacienda.

El movimiento se produce en pleno contexto político tras el adelanto electoral en Andalucía anunciado por el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y refuerza el núcleo económico del Gobierno en un momento clave.

Carlos Cuerpo, técnico del Estado con una larga trayectoria en la Administración, ha estado vinculado al Ejecutivo desde la etapa inicial de Sánchez. Participó como analista económico entre 2008 y 2011, regresó en 2020 como director general de Análisis Macroeconómico y formó parte del comité asesor durante la pandemia. En 2021 asumió la Secretaría General del Tesoro y en 2023 fue nombrado ministro de Economía tras la salida de Nadia Calviño al Banco Europeo de Inversiones.

Por su parte, Arcadi España, licenciado en Económicas y con experiencia como conseller en la Comunidad Valenciana, da el salto al Gobierno central para pilotar Hacienda. Sánchez lo definió como un perfil “recto, inteligente y comprometido”, llamado a mantener la línea marcada por Montero.

El presidente quiso despedir a su hasta ahora número dos con elogios, calificándola como “una de las mejores políticas” de su Gobierno y destacando su papel en la gestión de los fondos europeos y en el refuerzo de la financiación autonómica.

La remodelación se completará en las próximas horas con la promesa de los nuevos cargos ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela. Posteriormente, se llevará a cabo el traspaso de carteras y el próximo martes se celebrará el primer Consejo de Ministros con la nueva estructura del Ejecutivo.

La salida de Montero, que ya se despidió en un Consejo de Ministros marcado por la emoción y los elogios de sus compañeros, abre una nueva etapa en el Gobierno mientras el PSOE centra su foco en la batalla electoral andaluza.