Arcadi España asume el Ministerio de Hacienda con un reciente nombramiento, que fue anunciado en la tarde del 26 de marzo de 2026 por Pedro Sánchez tras la salida de María Jesús Montero rumbo a las elecciones andaluzas.

Este valenciano de 52 años, originario de Carcaixent, toma las riendas en un momento crucial: tiene entre manos el control del déficit, los fondos europeos y una nueva financiación autonómica.

Sin embargo, una exclusiva del periodista Alejandro Entrambasaguas ha sacudido su trayectoria y ha puesto el foco sobre adjudicaciones polémicas.

El periodista Entrambasaguas, reconocido por sus incisivas investigaciones en programas como Noche de Cuesta en esRadio, revela que España, durante su mandato como conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad en la Generalitat Valenciana (2019-2022), otorgó dos contratos valorados en un millón de euros a Levantina, una constructora que está siendo investigada por el Tribunal Supremo debido al pago de comisiones ilegales.

Esta empresa forma parte de una trama de corrupción que involucra pagos a prostitutas, un escándalo que ha salpicado a diversas figuras políticas y empresarios. La revelación llega justo cuando España asume la cartera de Hacienda, un área sensible para la transparencia en los contratos públicos.

Economista formado en la Universitat de València, España ha construido su carrera dentro del ámbito público. Fue mano derecha de Ximo Puig, primero como jefe de gabinete (2013-2015) y luego como conseller de Política Territorial. En 2022, pasó a la Hacienda autonómica, donde tuvo que gestionar presupuestos en un contexto financiero complicado. Tras las elecciones de 2023, dio el salto a Madrid como secretario de Estado de Política Territorial bajo el mando de Ángel Víctor Torres. Sánchez lo describe como «recto, inteligente y comprometido», destacando su capacidad técnica para negociar con comunidades gobernadas por el PP.

Trayectoria bajo escrutinio

El perfil reservado de España contrasta con el estruendo generado por esta exclusiva. Durante su gestión en Obras Públicas, promovió la movilidad sostenible y proyectos significativos; no obstante, los contratos concedidos a Levantina despiertan suspicacias. La empresa está implicada en investigaciones del Supremo por sobornos y favores ilícitos relacionados con pagos a prostitutas, habiendo recibido fondos públicos valencianos. Con su estilo directo al abordar temas sobre corrupción –como los referidos a Zapatero o acuerdos políticos–, Entrambasaguas plantea una inquietante pregunta: ¿existió favoritismo en estas adjudicaciones?

Contratos bajo sospecha : Dos lotes por 1 millón de euros destinados a obras públicas.

: Dos lotes por 1 millón de euros destinados a obras públicas. Investigación judicial activa : La empresa Levantina está bajo el radar por comisiones ilegales y conexiones con tramas de prostitución.

: La empresa está bajo el radar por comisiones ilegales y conexiones con tramas de prostitución. Contexto temporal relevante: Estas adjudicaciones se realizaron durante su mandato como conseller (2019-2022).

En Valencia, España promovió un «escudo social» tras la pandemia, oponiéndose a recortes sanitarios y priorizando la inversión pública. Ahora, al asumir Hacienda, se enfrenta al desafío de financiar la sanidad y alcanzar un consenso sobre la financiación autonómica, algo que ha sido rechazado casi universalmente por todas las comunidades excepto por Cataluña. Por otro lado, Carlos Cuerpo asume el cargo de vicepresidente primero, reforzando así el equipo económico.