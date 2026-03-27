Cataluña es la comunidad que lidera el número de eutanasias anuales

Cataluña se ha consolidado como la comunidad autónoma líder en eutanasia en España. Con 303 procesos cerrados hasta finales de 2024, supera ampliamente al País Vasco, que solo cuenta con 75, según los datos más recientes proporcionados por el Ministerio de Sanidad. Esta notable diferencia regional pone de manifiesto cómo la ley de eutanasia, vigente desde junio de 2021, se aplica de manera desigual en el territorio nacional.

En total, España ha recibido 2.432 solicitudes desde la aprobación de esta ley, de las cuales 1.123 se han realizado, lo que representa un 46%. Durante el último año, se registraron 905 nuevas peticiones y se finalizaron 929 procesos, incluyendo algunos acumulados. Sin embargo, resulta alarmante que 308 personas fallecieron mientras esperaban una resolución; esto equivale a un tercio de los solicitantes y el tiempo medio para recibir respuesta fue de 47 días desde la solicitud inicial.

El caso de Noelia Castillo, una joven barcelonesa de apenas 25 años que falleció este jueves por eutanasia en el Hospital Sant Camil tras una prolongada batalla judicial de 601 días, da rostro a estas cifras. Su solicitud fue aprobada unánimemente por la Comisión de Garantía de Cataluña en julio de 2024, aunque su proceso se vio interrumpido debido a la oposición de su padre, quien contaba con el respaldo de Abogados Cristianos. La joven tuvo que recorrer los tribunales: desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, hasta el Supremo y el Constitucional, e incluso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que desestimó medidas cautelares el pasado 10 de marzo.

Factores que explican el liderazgo catalán

Cataluña no solo destaca por su volumen absoluto, sino también por sus tasas per cápita: en 2024 alcanzó los 3,78 por cada 100.000 habitantes, superando con creces la media nacional que se sitúa en 1,91. Las Islas Baleares le siguen con una tasa de 3,90; después están Navarra (3,39), Asturias (3,37) y País Vasco (3,37). Por otro lado, Andalucía, siendo la comunidad más poblada del país, solo logró alcanzar los 72 procesos y un porcentaje efectivo del 42%.

La pregunta es: ¿por qué lideran las regiones del norte y nordeste? Los expertos apuntan a una preparación previa clave: formación adecuada para profesionales del sector sanitario, comisiones activas como órganos consultivos y una revisión constante de los procedimientos establecidos. Cataluña, junto a Navarra y País Vasco, comenzaron antes a implementar esta legislación y designaron referentes sanitarios para agilizar los trámites.

En el caso del País Vasco, el tiempo medio para completar un proceso es de 49 días; esto contrasta con los 82 días que se requieren a nivel nacional. En lo que va del año 2025 ya se han registrado 120 solicitudes adicionales; esto representa un incremento del 61,6%, resultando en un total de 80 eutanasias realizadas mayoritariamente en hospitales (53%) o domicilios (32,6%). La edad media de los solicitantes es de 74 años; las principales causas son cáncer (36%) y enfermedades neurológicas (37%), como la demencia.

Comunidad Procesos cerrados 2024 Tasa per cápita (por 100.000) % Prestaciones efectivas Cataluña 303 3,78 47% País Vasco 75 3,37 67% Andalucía 72 – 42% Media nacional – 1,91 46%

Desafíos y desigualdades en la aplicación

Un dato preocupante es que el 42% de los casos en Cataluña terminan en muerte natural antes de concluir el proceso; este es el porcentaje más alto comparado con el vasco que se sitúa en un 24%. Las denegaciones (15%) y revocaciones (6%) son también una constante. En Castilla-La Mancha, solo un escaso porcentaje del total alcanza una efectividad del 31%.

A pesar del bajo presupuesto sanitario previsto para Cataluña (1.515,99 euros per cápita para el año fiscal de 2026), esto no parece frenar su posición dominante; las solicitudes han ido creciendo desde las 187 registradas en2021 hasta las 905 actuales .

Por cierto, resulta curioso observar que en Euskadi, ninguna persona optó por la autoadministración; todas las eutanasias fueron llevadas a cabo por personal profesional. Además, Noelia Castillo fue la solicitante más joven documentada en casos mediáticos hasta ahora con tan solo 25 años; su padre luchó legalmente hasta agotar todas las instancias europeas . Cabe señalar que España registra una eutanasia por cada mil fallecimientos; una cifra modesta si la comparamos con Canadá donde alcanza el2% .