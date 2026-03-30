Ábalos, desde prisión: «Me molestó que Sánchez se sumara a lo fácil al decir que yo era un desconocido para él»

José Luis Ábalos no se queda callado, ni siquiera tras las rejas. Desde su celda en el módulo 13 de Soto del Real, el exministro de Transportes ha lanzado una crítica directa a Pedro Sánchez, reprochándole que eligiera «lo fácil» al describirlo como un «gran desconocido». Este comentario llega justo antes de su primer juicio relacionado con la trama de mascarillas, donde la Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 24 años de prisión.

La relación entre ambos fue muy cercana en el seno del PSOE. Ábalos fue clave en el regreso de Sánchez a la secretaría general en 2017, lideró la moción de censura contra Rajoy y llevó a cabo negociaciones cruciales con Podemos. Mensajes privados filtrados evidencian una complicidad que persistió incluso después del cese de Ábalos en 2021: «He echado de menos trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político. También tu amistad», escribió el presidente en 2023. En la entrevista concedida a Vozpópuli, Ábalos narra esa traición sentida, recordando cómo Sánchez le consultaba decisiones políticas incluso en 2024, a pesar de haberlo apartado.

Antecedentes de una alianza rota

El caso Koldo ha destapado presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia. Ábalos y su antiguo asesor Koldo García fueron encarcelados el 27 de noviembre de 2025 por riesgo de fuga, una decisión confirmada por el Supremo el 19 de enero de 2026. El tribunal considera que hay un «alto riesgo» ante la proximidad del juicio, programado para abril, donde se les acusa de organización criminal, cohecho y malversación. Las penas podrían alcanzar más de 30 años según las acusaciones populares.

Aunque Sánchez había manifestado su «confianza política» en Ábalos, lo catalogó como un «desconocido personal» para desvincularse. Desde el PP lo tildan de hipocresía: Feijóo lo denomina «arquitecto de la era Sánchez». Mensajes recuperados contradicen esta versión, revelando consejos sobre líderes socialistas valencianos o intervenciones parlamentarias.

Hasta su encarcelamiento, Ábalos mantuvo un pacto tácito de no agresión, pero ahora también lanza críticas hacia Zapatero. Acepta haber sentido debilidades dentro del penal, aunque rechaza delatar como hizo Víctor de Aldama, quien redujo su pena a siete años tras confesar.

Preparativos para el juicio con recursos mínimos

El exministro se prepara para enfrentarse al tribunal el 7 de abril sin grandes comodidades. El Supremo ha desestimado que testifiquen tanto Sánchez como Marlaska, aunque sí lo harán Armengol y Torres. Ábalos se muestra optimista: «Con un bolígrafo BIC me enfrento a un gran sistema acusador». Carece de los recursos necesarios para preparar su defensa; está suspendido como diputado pero mantiene su acta hasta que haya una sentencia firme.

La crisis sacude los cimientos del PSOE. Iglesias califica la situación como «devastadora» para Sánchez. El Supremo menciona un creciente «caudal de indicios», con pruebas cada vez más sólidas contra Ábalos.

Penas solicitadas:

| Acusado | Fiscalía | Acusaciones populares |

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| Ábalos | 24 años | Hasta 30 años |

| Koldo García| 19,5 años| Hasta 30 años |

En el módulo 13 sigue recluido Ábalos, donde Aldama confesó tras semanas. Curiosamente, pese a su destitución, Sánchez le consultó sobre el PSOE valenciano en 2024; el exministro comparó las intervenciones de Óscar Puente con las suyas, las cuales el presidente calificó como «brillantes».