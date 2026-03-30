El PSOE se despeña en Andalucía: Sánchez y Montero comienzan su Via Crucis electoral

De derrota en derrota hasta la derrota final. Así va Pedro Sánchez en las elecciones que se han ido celebrando en las diferentes autonomías en estos meses: Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Este lunes, los principales periódicos publican las primeras encuestas de intención de voto en Andalucía y en todas ellas, el PP mantiene la mayoría absoluta o se queda muy cerca al tiempo que el PSOE con la sanchista Maria Jesús Montero de candidata pierde apoyo a chorro. Según los sondeos publicados en algunas provincias andaluzas como Málaga o Almería, VOX podría ser segunda fuerza y desplazar a los socialistas al tercer puesto.

María Jesús Montero se encuentra ante un panorama político sombrío. Las proyecciones demoscópicas para las elecciones del 17 de mayo indican que los socialistas andaluces están tocando fondo, con un resultado que podría ser el más bajo en la historia del partido en esta comunidad autónoma. Mientras tanto, el Partido Popular de Juanma Moreno parece mantener su fortaleza, casi asegurándose una mayoría absoluta, mientras la izquierda se fragmenta y se hunde en una crisis de representación que va más allá de las fronteras andaluzas.

Los datos son implacables. Según los últimos sondeos, el PSOE-A podría obtener entre 23 y 26 escaños, lo que representa una caída de entre cuatro y siete diputados respecto a los 30 logrados en 2022. Con solo un 21,3% de los votos, no solo pierden terreno frente a los populares, sino que también son superados por VOX, que muestra un crecimiento sólido hasta alcanzar el 17,2% de intención de voto, asegurándose entre 19 y 22 actas. Es el sorpasso que nadie anticipaba hace apenas cuatro años, cuando los socialistas aún gobernaban gran parte de Andalucía.

Por su parte, el PP-A se perfila para revalidar su mayoría absoluta con entre 50 y 54 escaños, aunque con un descenso respecto a los 58 obtenidos en 2022. Juanma Moreno decidió adelantar las elecciones un mes antes de la fecha prevista inicialmente en junio. Su argumento: necesitaba «un horizonte político despejado» para que Andalucía comenzara el verano con seguridad. La táctica ha funcionado: los populares mantienen su dominio electoral mientras la oposición se desmorona.

La fragmentación de la extrema izquierda agrava la crisis socialista. Por Andalucía se estabiliza alrededor de siete escaños con un apoyo del 7,5%, mientras que Adelante Andalucía, dirigido por José Ignacio García, oscila entre cuatro y siete diputados. Esta dispersión del ultra izquierdista deja a la izquierda completamente incapacitada para articular una alternativa real al gobierno popular. El PSOE no solo cae; lo hace solo, sin una red de seguridad que le permita construir un proyecto alternativo creíble.

A nivel territorial, el mapa electoral evidencia el dominio casi absoluto del PP. En Sevilla, los populares obtendrían siete escaños frente a cinco del PSOE. En Málaga, la victoria es aún más contundente con ocho actas populares. En Cádiz, el PP conseguiría siete representantes mientras socialistas y VOX empatan a tres. Granada y Almería consolidan la fortaleza de VOX, que iguala o supera al PSOE en estas provincias. El partido de Sánchez ha perdido su tradicional hegemonía en bastiones históricos que parecían inexpugnables hace tan solo diez años.

La decisión de Montero de mantener su candidatura a pesar de estos resultados adversos revela la falta de alternativas dentro del PSOE andaluz. Sin un liderazgo claro capaz de articular una propuesta diferenciadora, los socialistas quedan atrapados en un ciclo desmoralizador que se retroalimenta constantemente. Además, el anuncio del adelanto electoral por parte de Moreno obligó a la ministra de Hacienda a dejar sus responsabilidades en el Gobierno central, complicando las negociaciones autonómicas en comunidades como Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Lo irónico es que el PSOE-A no solo pierde votos; lo hace hacia todas partes. Mientras Vox crece constantemente, el voto progresista se dispersa entre múltiples opciones sin ninguna que logre consolidarse como alternativa clara. El resultado es un panorama político donde la izquierda, fragmentada y debilitada, cede todo protagonismo a un PP que gobierna prácticamente sin oposición real. Para Sánchez y su equipo, Andalucía se ha convertido en un espejo incómodo que refleja lo que ocurre cuando la desunión y la falta de proyecto chocan con un adversario cohesionado y con un mensaje claro.

Por otra parte, el ex presidente del Gobierno Jose Luis Rodríguez Zapatero ve cómo se estrecha el cerco penal contra él tras la denuncia presentada ante Hacienda que pide que se investigue el origen del dinero que ha cobrado de Venezuela.

Eurico Campano analiza estos y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este lunes, 30 de marzo, junto con el ex embajador de Venezuela en España, William Cárdenas.