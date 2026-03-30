Elecciones 17-M en Andalucía: el PP se mantiene firme y Montero arrastra al PSOE a su peor resultado histórico

Juanma Moreno se prepara para reafirmar su liderazgo en la Junta de Andalucía.

La encuesta de Target Point, divulgada este lunes en El Debate, presenta un panorama favorable para los populares de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

En el sondeo de Sociométrica para El Español, el popular Juanma Moreno mantendría hoy una ajustada mayoría absoluta, pero la socialista María Jesús Montero hundiría más al PSOE

En esa encuesta aparece que hasta un 10,4% de los que votaron a Juan Espadas en 2022 se pasaría hoy al PP.

A tenor de los sondeos, ninguno de ellos publicado por un medio ligeramente favorable a los de Abascal, los populares estarían en condiciones de mantener su gobierno en solitario, aunque con una ligera pérdida de dos escaños respecto a los 58 que obtuvieron en 2022.

El sondeo indica que el liderazgo de Moreno se consolida, sin mostrar signos de desgaste tras cuatro años al frente del Ejecutivo andaluz.

Este pronóstico llega en un momento crucial de la precampaña. Target Point estima que el PP podría alcanzar entre 55 y 56 diputados en un Parlamento que cuenta con 109 escaños, lo que le permitiría lograr la mayoría absoluta de 55. Por otro lado, el PSOE-A bajo el mando de Montero se desplomaría hasta los 27 escaños, superando el peor registro histórico anterior de 30 alcanzado por Juan Espadas en 2022. La líder socialista, que asumió el cargo con la intención de revertir esta tendencia negativa, se enfrenta a cifras que la sitúan en su punto más crítico. Su valoración como candidata preferida para presidir la Junta apenas llega al 17,6%, muy por debajo del 48,6% que obtiene Moreno.

Otras encuestas ofrecen diferentes perspectivas

Sin embargo, no todos los sondeos coinciden en cuanto a la fortaleza del PP. Mientras Target Point anima al partido conservador, otras mediciones como la realizada por GAD3 para ABC prevén entre 54 y 57 escaños para Moreno, acercándose pero sin asegurar el control absoluto. Por su parte, un estudio reciente de SigmaDos reduce esa proyección a entre 53 y 55 diputados. Estas variaciones reflejan la inestabilidad del proceso electoral; aunque el PP lidera con comodidad, no está exento de riesgos en función del resultado final.

Encuesta PP (escaños) PSOE (escaños) Vox (escaños) Target Point (El Debate) 55-56 27 +7 (hasta 21) GAD3 (ABC) 54-57 29-30 14-15 SigmaDos (El Mundo) 53-55 24-27 20-21

La formación de Vox, liderada por Manuel Gavira, se perfila como el gran beneficiario en este escenario político. Podría sumar hasta siete diputados más, poniendo en jaque el segundo puesto del PSOE en diversas provincias. En Almería, ya han superado a los socialistas. En otras provincias como Sevilla o Málaga, esta posibilidad se vislumbra muy ajustada. Este ascenso, con estimaciones superiores al 18% en algunos sondeos, complica cualquier posible pacto después de las elecciones y refuerza el bloque conservador.

Contexto histórico y posibles repercusiones

Desde que el PP asumió el gobierno andaluz en 2018 gracias a Moreno, ha puesto fin a una hegemonía socialista que duró nada menos que 36 años. La histórica mayoría absoluta alcanzada en 2022 (43% de los votos) consolidó esta situación. Actualmente, la aprobación de su gestión supera el 51%, duplicando así la del Gobierno central encabezado por Pedro Sánchez, que se sitúa entre el 22 y el 26%. Factores como la gestión sanitaria o los aspectos económicos sustentan estas cifras positivas, pese a las críticas provenientes de la oposición.

Por su parte, el PSOE atraviesa un momento crítico sin precedentes. Andalucía fue durante mucho tiempo su bastión indiscutible hasta finales del siglo XX, donde solían conseguir mayorías entre los 50 y los 60 escaños. Sin embargo, bajo el liderazgo de Montero, parece haber tocado fondo; arrastrado por escándalos nacionales y una falta evidente de apoyo hacia Sánchez. Si estos pronósticos se confirman y obtienen solo 27 escaños, dejarían al PSOE-A como tercera fuerza política, obligándolos a buscar alianzas complicadas con una izquierda fragmentada (Por Andalucía y Adelante Andalucía, juntas apenas suman poco más de diez).

Las consecuencias podrían trascender lo local y afectar al panorama nacional. Una victoria contundente para Moreno fortalecería al PP liderado por Feijóo, preparándolo para las elecciones municipales y generales venideras. Para los socialistas, este descalabro impactaría negativamente en su moral justo antes de otros comicios importantes. Además, la subida experimentada por Vox podría convertirles en un aliado ineludible; aunque hasta ahora Moreno ha evitado cualquier tipo de pacto.

Como curiosidad final: más de 302.000 andaluces residentes fuera del país —desde lugares tan lejanos como Argentina hasta otros tan cercanos como Alemania— tendrán derecho a voto el próximo día 17-M. En las elecciones anteriores, ya se vio cómo Macarena Olona superó a Espadas en cuanto a preferencia para liderar la Junta (18,5% frente a un 18,2%). ¿Repetirá Vox este éxito provincial? El próximo día17 nos lo dirá.