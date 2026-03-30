Muere a los 89 años el exministro socialista Carlos Westendorp y Cabeza

Carlos Westendorp y Cabeza, nacido en Madrid el 7 de enero de 1937 en el contexto de la Guerra Civil, ha fallecido este lunes a los 89 años. Su legado abarca una parte esencial de la historia reciente de España: aquella que se incorporó a Europa con voz propia, que supo negociar desde la igualdad y que concibió la política exterior como un asunto de Estado.

Proveniente de una familia con raíces neerlandesas, compuesta por pintores y banqueros, Westendorp se graduó en Derecho e ingresó en la carrera diplomática en 1964, cuando España era un país aislado y distante de la centralidad europea que más tarde buscaría con determinación. Sus primeros destinos ya dejaban entrever el perfil que consolidaría: ocupó el cargo de cónsul adjunto en São Paulo entre 1966 y 1969, donde estuvo tres años en su primer destino diplomático. Tras la muerte del dictador Franco en 1975, fue enviado a La Haya como consejero de Asuntos Económicos, un momento crucial para los primeros gobiernos españoles que se acercaban a las estructuras comunitarias con seriedad.

Westendorp fue parte del equipo responsable de negociar la adhesión de España a las entonces Comunidades Europeas. Entre 1986 y 1991, ocupó el puesto de embajador permanente de España ante la Comunidad Económica Europea, con sede en Bruselas. En ese tiempo, España acababa de integrarse en un complejo club con reglas propias y delicados equilibrios. Westendorp se destacó como uno de los mejores conocedores de ese crítico proceso de aprendizaje y afirmación. Su carácter afable, su serenidad y su profundo entendimiento sobre los equilibrios internacionales le valieron un gran respeto entre sus socios europeos.

El negociador de la integración europea

Entre 1991 y 1995 se desempeñó como secretario de Estado para las Comunidades Europeas, sucediendo a Pedro Solbes. Durante esta etapa dejó una huella notable en las grandes negociaciones comunitarias, especialmente en la reforma del Tratado de Maastricht y en la defensa del fondo de cohesión, herramienta clave que permitió a España avanzar en infraestructuras y modernización dentro del proyecto europeo. Cuando Jacques Delors intentó reducir el fondo a una mera declaración simbólica, Westendorp se mostró firme: o lo convertían en vinculante «o no habría Tratado».

Felipe González lo nombró ministro de Asuntos Exteriores entre diciembre de 1995 y mayo de 1996, tomando el relevo de Javier Solana, quien había sido designado secretario general de la OTAN. Aunque su mandato fue breve, representaba el culmen lógico de una carrera forjada durante décadas en el ámbito diplomático. No era un político improvisado al frente del ministerio, sino alguien profundamente familiarizado con la maquinaria comunitaria y consciente de los límites reales del poder exterior español. En 1996, tras la derrota electoral del PSOE, el presidente José María Aznar confió dicha cartera a Abel Matutes.

Bosnia y la diplomacia de la negociación

Su mayor reconocimiento internacional llegó cuando las Naciones Unidas lo nombraron Alto Representante para Bosnia y Herzegovina entre 1997 y 1999, cargo que ocupó simultáneamente por encargo también de la Unión Europea. Su misión consistió en mantener los Acuerdos de Paz de Dayton, que pusieron fin a la brutal guerra balcánica. En un país devastado y fragmentado por facciones irreconciliables, Westendorp se convirtió en un negociador infatigable, empático y astuto político.

Durante su tiempo allí, contó como asistente con un joven Pedro Sánchez Pérez-Castejón, actual presidente del Gobierno español. Westendorp le enseñó lo que él llamaba «culo di ferro»: nunca abandonar una negociación. Todos los testimonios sobre su trayectoria lo retratan como un diplomático con rostro humano, capaz de combinar una firmeza extrema con maneras alejadas del estruendo. Se le atribuye haber recomendado mantener esa postura inquebrantable incluso ante negociaciones aparentemente imposibles.

Los últimos años de actividad

Luego del conflicto bosnio, fue representante permanente de España ante Naciones Unidas y eurodiputado entre 1999 y 2003. En 2003 fue elegido diputado en la Asamblea de Madrid, cargo que ocupó hasta ser nombrado embajador español en Estados Unidos entre 2004 y 2008, ya bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En junio de 2008 fue reemplazado en Washington por Jorge Dezcallar.

Desde su retirada activa del ámbito diplomático, centró su compromiso en reflexionar sobre los retos europeos mediante organismos como el Consejo Europeo y diversos foros analíticos sin vinculación oficial alguna. Se le encargó elaborar el Informe Westendorp sobre opciones para reformar el Tratado en 1995, además participó en el Informe sobre el futuro de la Unión del Grupo de Sabios presidido por González en 2010.

En Bruselas ganó fama por ser perspicaz, firme cuando era necesario e increíblemente pedagógico. Sabía cómo presentar los intereses españoles como parte integral del interés general europeo; un enfoque que le reportó resultados concretos. Su mezcla cultural —holandesa y española— junto a su apariencia impasible pero apasionada le otorgaron un amplio respeto tanto para él como para su país entre sus colegas europeos.

Carlos Westendorp deja tras él una herencia invaluable que ayuda a comprender cómo España pasó de observar Europa desde fuera a sentarse junto a ella con voz propia, así como una memoria sobre una diplomacia que jamás renunció al intelecto ni al oficio técnico.