La ‘bomba’ que soltó Albert Castillón a principios de 2025 y sigue haciendo temblar a Begoña Gómez

Esta pequeña intervención de Albert Castillón está sacada de una edición del programa Conspirafobia, dirigido por Josué Cárdenas, allá por el mes de enero de 2025. En aquella ocasión, abordamos varios de los secretos de la esposa del presidente socialista y, entre ellos, si son o no ciertos los rumores de que tiene un auténtico pastizal en cuestas en Dominicana.

El magistrado Juan Carlos Peinado, al frente del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha emitido un auto que eleva el caso contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, a un juicio con un tribunal del jurado. Esta decisión, comunicada recientemente, convoca a Gómez, al empresario Juan Carlos Barrabés y a la asesora Cristina Álvarez para que comparezcan el 1 de abril de 2026 a las 12:00 horas, coincidiendo con la Semana Santa. El juez ha agrupado en una única pieza delitos como tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, corrupción en negocios privados, apropiación indebida e intrusismo, argumentando que hay indicios suficientes de verosimilitud delictiva.

La investigación, que ya lleva más de dos años en curso, se centra en supuestas irregularidades dentro de la Universidad Complutense y en relaciones favorables hacia ciertas empresas. Según el juez, Gómez utilizó su posición como esposa del presidente para influir en adjudicaciones públicas que beneficiaron a Barrabés, mientras que Álvarez no era solo una acompañante protocolaria, sino que jugaba un papel activo en proyectos académicos y tecnológicos. Esta resolución se produce tras una anulación anterior por parte de la Audiencia Provincial de Madrid en febrero, que criticó la falta de fundamentación; ahora, el juez se defiende con un auto extenso de 47 páginas donde detalla las pruebas.

La defensa de Gómez, encabezada por el exministro Antonio Camacho, ya ha presentado un recurso, calificándolo como una «reiteración de conjeturas» y advirtiendo sobre un «juicio paralelo» mediático que podría afectar la imparcialidad del proceso. Fuentes cercanas subrayan cómo Peinado ha notado un cambio significativo en la trayectoria profesional de Gómez desde 2018, cuando comenzó la presidencia de Sánchez en La Moncloa.

Antecedentes del caso

El procedimiento se inicia en 2024 tras denuncias sobre cartas de recomendación firmadas por Gómez, las cuales sugerían adjudicaciones a favor de Barrabés. Entre los cargos figuran:

Tráfico de influencias : Uso indebido de contactos institucionales para obtener ventajas empresariales.

: Uso indebido de contactos institucionales para obtener ventajas empresariales. Malversación : Supuesto desvío indebido de recursos públicos a través de Álvarez .

: Supuesto desvío indebido de recursos públicos a través de . Corrupción privada: Manejo irregular en cátedras y proyectos académicos.

La Audiencia había anulado intentos anteriores para llevar el caso ante un jurado por «falta de motivación», pero ahora Peinado insiste citando la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado vigente desde 1995. El juez enfrenta presiones adicionales: se jubila el próximo 27 de septiembre de 2026 y tiene varias denuncias disciplinarias pendientes ante el CGPJ por filtraciones y plazos.

Este avance acelera la causa y podría dar lugar al primer juicio con jurado contra la esposa de un presidente en activo. Para Sánchez, representa un nuevo frente judicial que tensa su Gobierno, mientras la oposición demanda dimisiones. Si todo sigue adelante, serían doce ciudadanos los encargados de decidir sobre privilegios cercanos al poder por primera vez.