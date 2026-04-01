La islamización de la España de Sánchez alarma a la Unión Europea

Este 24×7 es el espacio de análisis político de moda en la Red y este 1 de abril de 2026 nos centramos en una doble propuesta: la islamización creciente y más que evidente de la España de Sánchez, y por otro lado, el nuevo plantón de Begoña Gómez al juez que supone concretamente una nueva forma de reírse de sus compatriotas. De la mano de Fernando Fanego y Josué Cárdenas, con Alfonso Rojo en la dirección y César Sinde como copresentador, este exitoso espacio sirve para cerrar el último laborable antes de la Semana Santa.

España se ha consolidado como la principal puerta de acceso a la ciudadanía europea para los marroquíes, al otorgar un 44,19% de todas las nacionalizaciones en la Unión Europea durante 2024. De los 97.100 marroquíes que lograron su pasaporte comunitario ese año, 42.910 lo hicieron en nuestro país, una cifra que triplica la de Francia (14.400) y supera también a Italia (27.600). Este ritmo acelerado, impulsado por las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, ha encendido las alarmas en Bruselas, que ya está dificultando la llegada de más inmigrantes marroquíes para evitar un «efecto llamada» descontrolado.

Desde 2018, el Gobierno ha nacionalizado a 1,5 millones de personas, alcanzando un pico en 2024 con 252.476, lo que duplica las cifras del año 2015. Los marroquíes constituyen el 17% de los nuevos ciudadanos españoles, convirtiéndose en el grupo más numeroso. Esta tendencia está transformando el mapa migratorio habitual: anteriormente, Francia e Italia dominaban esta estadística; sin embargo, ahora España está nacionalizando a un ritmo récord, con 3,9 concesiones por cada 100 residentes extranjeros, siendo solo superada por Alemania en toda Europa.

Antecedentes de la política sanchista

Las regularizaciones masivas han sentado las bases para este fenómeno. Entre 2008 y 2016 se regularizaron cientos de miles de personas, muchos provenientes del Magreb, quienes ahora pueden votar: se estima que unos 280.000 marroquíes ejercerán su derecho al sufragio en 2027 tras cumplir con los plazos requeridos para la residencia legal (10 años para aquellos que no son iberoamericanos). Sánchez ha acelerado este proceso: en 2023 se superaron las 54.000 nacionalizaciones de marroquíes y aunque en 2024 esta cifra se moderó a 42.910, sigue siendo notablemente alta.

La Ley de Memoria Democrática ha añadido 490.000 nacionalizaciones al total y las recientes regularizaciones por arraigo han alcanzado las 95.000. Este incremento tiene un impacto directo en el censo electoral: en 2023 votaron alrededor de 2,5 millones de personas con origen extranjero y para 2027 se espera sumar cerca de un millón más. Estudios como el realizado por Opina360 indican que aproximadamente un tercio de estos nuevos votantes optarán por la izquierda, lo que ha generado críticas desde sectores como el PP y Vox, quienes perciben un cambio demográfico calculado.

Reacciones en la UE y consecuencias

Bruselas no se queda atrás y responde con firmeza. La Comisión Europea ha comenzado a dificultar las entradas desde Marruecos, temiendo que las políticas del Gobierno español generen un flujo incontrolable de inmigrantes. En 2024, la UE otorgó un total de 1,2 millones de ciudadanías, destacándose los sirios, marroquíes y albaneses; sin embargo, España resalta por su generosidad hacia los magrebíes. Desde Vox, se exige una auditoría sobre más de un millón de nacionalidades concedidas desde 2018, bajo sospecha de manipulación electoral.

Los posibles efectos son significativos: podríamos ver un censo electoral transformado a medio plazo. Los regularizados actualmente (500.000) podrían votar en 2036 o incluso antes si consideramos a los iberoamericanos para 2029. Si esta tendencia continúa, es probable que se produzca una reconfiguración del mapa político español. A nivel político, esta situación podría tensar relaciones con Marruecos y generar fricciones dentro de la UE, donde los países del Este tienen tasas mucho menores (0,5 por cada 100 extranjeros).