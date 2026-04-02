Encuestas: PPy VOX tienen amplia mayoría absoluta, PSOE aguanta, la ultrazquierda se evapora y SALF enseña la patita

Durante esta Semana Santa, las encuestas no dejan lugar a dudas: el centroderecha sigue afianzando su dominio en España.

Los sondeos más recientes reafirman la tesis de que PP y VOX podrían alcanzar juntos cerca de los 200 escaños.

El PSOE, a pesar de su rampante corrupción y en parte por la trampa del ‘no a la guerra‘, aguanta todavñia el tirón, pero en una situación muy defensiva.

La aparente ‘estabilidad‘ de los socialistas -aún por encima d elos 100 escaños- contrasta con las penalidades de Sumar y Podemos, que parecen desvanecerse.

La aparición muy marginal de SALF, bajo el liderazgo de Alvise Pérez, añade un matiz de incertidumbre al escenario político, restando apoyos cruciales a Santiago Abascal en varias circunscriptciones.

El Votómetro, publicado en The Objective, traza un panorama donde el bloque conservador supera en 23 diputados la cifra necesaria para la mayoría absoluta.

La fragilidad de la ultrazquierda, con Sumar y Podemos en retroceso, facilita este avance.

El PSOE, por su parte, logra frenar su descenso gracias a su postura contraria a la guerra, que logra movilizar a sus votantes más leales.

Sin embargo, SALF obtiene un modesto 2,3% a nivel nacional y un escaño en Madrid, sufriendo las consecuencias del sistema electoral D’Hondt en las provincias más pequeñas. Este fenómeno de rechazo fragmenta aún más la circunscripción más competida e impide al PP superar ciertos límites.

La ventaja del bloque conservador no es mera casualidad. En regiones estratégicas como Andalucía o la Comunidad Valenciana, los sondeos locales corroboran esta tendencia. Por ejemplo:

En Andalucía , las encuestas de GAD3 para ABC y de Sociométrica asignan entre 54 y 57 escaños al PP de Juanma Moreno , casi alcanzando la mayoría absoluta, mientras que Vox se mantiene entre los 14 y 16 escaños .

, las encuestas de para y de asignan entre al de , casi alcanzando la mayoría absoluta, mientras que se mantiene entre los . En el caso de Valencia, los pronósticos de EM-Analytics y de SYM sitúan a la suma del voto del PP + Vox en torno a los 50 escaños, superando levemente al tándem del PSOE con Compromís.

Estas proyecciones, tanto generales como regionales, muestran un patrón claro: el apoyo hacia Vox se fortalece, el PP se mantiene robusto pese a las dificultades que enfrenta Alberto Núñez Feijóo, mientras que la izquierda radical pierde terreno.

Mientras tanto, el panorama para el PSOE se complica debido a un verdadero torbellino judicial que podría acelerar su desgaste político. Escándalos relacionados con los famosos discos duros y otros casos salpican la imagen de Pedro Sánchez. Aunque figuras como Santos Cerdán lo desmienten todo y Patxi López pide calma ante la situación, las investigaciones sobre irregularidades están en marcha. Fuentes cercanas sugieren intentos por silenciar al exministro mediante recolocaciones y apariciones mediáticas remuneradas. Aunque Sánchez intenta resistir hasta el año 2026 o 2027, el Tribunal Supremo ya está esperando informes sobre posibles irregularidades financieras.

El impacto negativo sobre el PSOE podría ser significativo en Andalucía, donde María Jesús Montero sitúa al partido entre los 28 y 30 escaños, cifras históricamente bajas. Esto ha sido corroborado por informes de entidades como NC Report y Target Point para medios como La Razón y El Debate: el PP revalida su mayoría, Vox presenta un ligero crecimiento y el PSOE alcanza mínimos históricos.

Otras encuestas nacionales refuerzan esta tendencia generalizada. Un estudio realizado por Data10 para Okdiario posiciona al PP con alrededor de 143 escaños (34,5%) y a Vox con 62 (18,6%) mientras que el PSOE quedaría con 108 (27,9%) seguido por Sumar con 5 y Podemos con solo 1. Según PRISA: Vox alcanza máximos históricos; el PP permanece estable; la izquierda queda fragmentada.

Bloque Escaños proyectados Porcentaje voto PP + Vox ~200 ~53% PSOE 108-110 27,9% Sumar + Podemos 6 7,5% SALF 1 (Madrid) 2,3%

Este fenómeno del voto castigo hacia SALF resulta curioso: Alvise Pérez emerge como una especie de aguafiestas agitando las redes con ese notable 2,3%, lo cual afecta al PP en Madrid. Otras anécdotas interesantes incluyen cómo en Valencia Podemos cae al 3,6% sin conseguir representación; Ábalos se autodenomina «gilipollas» durante una intervención en Cadena SER; además Zapatero asegura a Puigdemont que el caso Cerdán «quedará en nada». Sin duda alguna estos datos perfilan un Congreso lleno de sorpresas.